Fire Emblem: Fortune's Weave sort cette semaine sur Switch 2 et, pour information, le jeu ne propose qu'« un seul fichier de sauvegarde ». Cette information a été révélée lors du dernier entretien « Les développeurs ont la parole » de Nintendo avec l'équipe de Fire Emblem. Selon Toshiyuki Kusakihara, directeur chez Intelligent Systems, l'équipe a estimé que regrouper l'ensemble de la progression dans une sauvegarde unique constituait la « meilleure approche » pour ce nouvel opus :
« Dans Fire Emblem: Fortune’s Weave, les joueurs peuvent progresser simultanément sur plusieurs voies et rejouer une même voie à plusieurs reprises. Afin de garantir qu'aucune des expériences accumulées par les joueurs ne soit perdue, nous avons jugé que centraliser le tout dans un fichier de sauvegarde unique était la solution idéale pour ce titre. »
Kenta Nakanishi, producteur associé chez Nintendo, a apporté quelques précisions à ce sujet, soulignant que « des fichiers de sauvegarde distincts auraient engendré des complications techniques ».
Pour éviter de trop restreindre l'expérience de jeu, l'équipe a adopté une approche « créative » visant à optimiser le fonctionnement de ce système de sauvegarde unique. Cela inclut la conservation des données de sauvegarde pour chaque protagoniste et chaque chapitre, permettant ainsi aux joueurs de rejouer des chapitres ou de revisiter d'autres aspects du jeu.
« Bien entendu, je suis certain que certains joueurs préfèrent conserver plusieurs fichiers de sauvegarde — j'en fais moi-même partie. Toutefois, le système de jeu de Fire Emblem: Fortune's Weave étant articulé autour de multiples voies, l'utilisation de fichiers de sauvegarde séparés aurait entraîné des complications techniques. Il devient difficile de suivre la progression de l'histoire de chaque protagoniste lorsque celle-ci est répartie entre plusieurs fichiers. Plutôt que de simplement limiter le jeu à une sauvegarde unique, nous avons donc intégré des idées créatives pour rendre le système plus efficace. Dans ce jeu, nous conservons les données de sauvegarde correspondant au début de chaque chapitre pour chaque protagoniste principal, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de revenir à ces moments précis. Si un joueur se dit : "Je veux refaire ce chapitre", il peut le recommencer depuis le début. Cette fonctionnalité ne se limite pas à la simple rejouabilité des chapitres : les joueurs peuvent également s'en servir pour examiner des cartes, revoir des cinématiques spécifiques ou même retenter certaines batailles. Nous espérons donc qu'ils en tireront pleinement parti. »
D'après les prédictions de score de notre communauté, la prévision globale du Metascore pour Fire Emblem: Fortune's Weave est de [89,5] Rendez-vous dans un peu moins de 3 heures pour lire les premiers tests.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/09/nintendo-explains-why-fire-emblem-fortunes-weave-has-just-a-single-save-file/
HISTORIQUE DES NOTES METACRITIC
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- Fire Emblem: Awakening (3DS - 2013) : 92 / 100
- Fire Emblem: Three Houses (Switch - 2019) : 89 / 100
- Fire Emblem Fates - Édition Spéciale (3DS - 2016) : 88 / 100
- Fire Emblem: The Blazing Blade (GBA - 2003) : 88 / 100
- Fire Emblem: Path of Radiance (GameCube - 2005) : 86 / 100
- Fire Emblem: The Sacred Stones (GBA - 2005) : 85 / 100
- Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia (3DS - 2017) : 81 / 100
- Fire Emblem: Shadow Dragon (DS - 2009) : 81 / 100
- Fire Emblem Engage (Switch - 2023) : 80 / 100
- Fire Emblem: Radiant Dawn (Wii - 2007) : 78 / 100
trails 2nd est déja a plus de 92/93 , y a de quoi bien bouffer cette fin d'année pour ce qui est du jrpg
Je vous ait dit de parier sur mon article :
https://www.gamekyo.com/blog_article487944.html
Je paris sur un 90
Après je l'ai pris à 58,99€ chez le Leclerc donc pas trop de risque car c'est surtout le côté stratégique (qui paraît diminué dans cette épisode malheureusement) qui m'interesse
J'ai relancer zelda twilight princess sur wii u le week end dernier, c'est fluide lol.
Et la wii u c'est une sous ps360 selon certains