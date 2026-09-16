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Fire Emblem : Fortune's Weave
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name : Fire Emblem : Fortune's Weave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
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[Fire Emblem: Fortune's Weave ] Vers une moyenne Metacritic autour des 90/100?


Fire Emblem: Fortune's Weave sort cette semaine sur Switch 2 et, pour information, le jeu ne propose qu'« un seul fichier de sauvegarde ». Cette information a été révélée lors du dernier entretien « Les développeurs ont la parole » de Nintendo avec l'équipe de Fire Emblem. Selon Toshiyuki Kusakihara, directeur chez Intelligent Systems, l'équipe a estimé que regrouper l'ensemble de la progression dans une sauvegarde unique constituait la « meilleure approche » pour ce nouvel opus :

« Dans Fire Emblem: Fortune’s Weave, les joueurs peuvent progresser simultanément sur plusieurs voies et rejouer une même voie à plusieurs reprises. Afin de garantir qu'aucune des expériences accumulées par les joueurs ne soit perdue, nous avons jugé que centraliser le tout dans un fichier de sauvegarde unique était la solution idéale pour ce titre. »

Kenta Nakanishi, producteur associé chez Nintendo, a apporté quelques précisions à ce sujet, soulignant que « des fichiers de sauvegarde distincts auraient engendré des complications techniques ».

Pour éviter de trop restreindre l'expérience de jeu, l'équipe a adopté une approche « créative » visant à optimiser le fonctionnement de ce système de sauvegarde unique. Cela inclut la conservation des données de sauvegarde pour chaque protagoniste et chaque chapitre, permettant ainsi aux joueurs de rejouer des chapitres ou de revisiter d'autres aspects du jeu.

« Bien entendu, je suis certain que certains joueurs préfèrent conserver plusieurs fichiers de sauvegarde — j'en fais moi-même partie. Toutefois, le système de jeu de Fire Emblem: Fortune's Weave étant articulé autour de multiples voies, l'utilisation de fichiers de sauvegarde séparés aurait entraîné des complications techniques. Il devient difficile de suivre la progression de l'histoire de chaque protagoniste lorsque celle-ci est répartie entre plusieurs fichiers. Plutôt que de simplement limiter le jeu à une sauvegarde unique, nous avons donc intégré des idées créatives pour rendre le système plus efficace. Dans ce jeu, nous conservons les données de sauvegarde correspondant au début de chaque chapitre pour chaque protagoniste principal, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de revenir à ces moments précis. Si un joueur se dit : "Je veux refaire ce chapitre", il peut le recommencer depuis le début. Cette fonctionnalité ne se limite pas à la simple rejouabilité des chapitres : les joueurs peuvent également s'en servir pour examiner des cartes, revoir des cinématiques spécifiques ou même retenter certaines batailles. Nous espérons donc qu'ils en tireront pleinement parti. »



D'après les prédictions de score de notre communauté, la prévision globale du Metascore pour Fire Emblem: Fortune's Weave est de [89,5] Rendez-vous dans un peu moins de 3 heures pour lire les premiers tests.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/09/nintendo-explains-why-fire-emblem-fortunes-weave-has-just-a-single-save-file/
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    aeris201, hypermario, teel, kisukesan
    posted the 09/16/2026 at 09:53 AM by link49
    comments (12)
    hypermario posted the 09/16/2026 at 10:01 AM
    ----------------------------------------------------------------------
    HISTORIQUE DES NOTES METACRITIC
    ----------------------------------------------------------------------

    - Fire Emblem: Awakening (3DS - 2013) : 92 / 100
    - Fire Emblem: Three Houses (Switch - 2019) : 89 / 100
    - Fire Emblem Fates - Édition Spéciale (3DS - 2016) : 88 / 100
    - Fire Emblem: The Blazing Blade (GBA - 2003) : 88 / 100
    - Fire Emblem: Path of Radiance (GameCube - 2005) : 86 / 100
    - Fire Emblem: The Sacred Stones (GBA - 2005) : 85 / 100
    - Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia (3DS - 2017) : 81 / 100
    - Fire Emblem: Shadow Dragon (DS - 2009) : 81 / 100
    - Fire Emblem Engage (Switch - 2023) : 80 / 100
    - Fire Emblem: Radiant Dawn (Wii - 2007) : 78 / 100
    teel posted the 09/16/2026 at 10:10 AM
    je sens le 90/91
    trails 2nd est déja a plus de 92/93 , y a de quoi bien bouffer cette fin d'année pour ce qui est du jrpg
    shuntaro posted the 09/16/2026 at 10:33 AM
    cyr hypermario teel Link49 :

    Je vous ait dit de parier sur mon article :

    https://www.gamekyo.com/blog_article487944.html />
    Je paris sur un 90
    zoske posted the 09/16/2026 at 11:26 AM
    Pas grâce à ses graphismes en tout cas... Les décors sont dignes d'une PS3/X360

    Après je l'ai pris à 58,99€ chez le Leclerc donc pas trop de risque car c'est surtout le côté stratégique (qui paraît diminué dans cette épisode malheureusement) qui m'interesse
    hypermario posted the 09/16/2026 at 12:37 PM
    zoske J'ai trouvé une 360 a la broquante ce week end avec halo anniversary ... je pense que c'est du 15 images seconde, ca sintille dans tout les sens avec des ralentissements en combats... Purge on a prix gout au luxe !
    cyr posted the 09/16/2026 at 01:09 PM
    hypermario elle est sûrement défectueuse ta 360.
    cyr posted the 09/16/2026 at 01:10 PM
    shuntaro erreur 404. Not found.
    hypermario posted the 09/16/2026 at 01:23 PM
    cyr Ou vos souvenir sont embelit : Relance Zelda 64, tu t'en rendras compte
    link49 posted the 09/16/2026 at 01:58 PM
    shuntaro en tout cas il s'annonce juste excellent.
    cyr posted the 09/16/2026 at 02:40 PM
    hypermario la version DS je peux ?
    J'ai relancer zelda twilight princess sur wii u le week end dernier, c'est fluide lol.

    Et la wii u c'est une sous ps360 selon certains
    zoske posted the 09/16/2026 at 03:05 PM
    cyr Je pense qu'il n'y a pas que ça qui est défectueux chez hypermario
    hypermario posted the 09/16/2026 at 03:47 PM
    zoske QU'est ce qu'il y a de defectueux chez moi ?
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