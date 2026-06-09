Le studio HUGA Inc. a dévoilé Hijura Scarlet Gear, un run & gun 16 bits créé avec l'IA.
Le développement est dirigé par l'ancien directeur de Sega et Treasure, Tetsu Okano, principalement connu pour son travail sur des jeux comme Astro Boy : Omega Force, Gunstar Super Heroes et surtout Segagaga.
"En tant que développeur chevronné, je voulais voir ce qui se passe lorsqu'un véritable créateur de jeux se lance à fond dans l'IA. Je sais que l'IA dans les jeux vidéo est un sujet sensible et très controversé en ce moment, et certains pourraient me détester pour cela. Mais de toute façon, je n'ai jamais été du genre à jouer la carte de la prudence.
Le jeu s’avère ridiculement chaotique, déséquilibré et exagéré. Mais honnêtement, mes jeux ont toujours été chaotiques et déséquilibrés.
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Selon lui, l'IA générative a été utilisée pour l'assistance au codage et la génération d'images. HUGA affirme que le matériel généré est soumis à une direction créative, une édition, un traitement et une reconstruction humains avant d'être incorporé dans le jeu.
"Pour moi, créer un jeu avec l’IA n’est pas différent de mon flux de travail habituel. J'agis strictement en tant que réalisateur. Je dessine les concepts approximatifs, délègue le rendu à l'IA et redessine ou corrige manuellement ce qui manque.
L’IA est excellente pour finir les détails, mais manque d’âme et de réelle créativité. C’est pourquoi je la contrôle et modifie les derniers détails de mes propres mains. J’ai le contrôle total.
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La société déclare également que son processus de production respecte les lois applicables sur les droits d’auteur et les exigences de divulgation de Steam.
HUGA prévoit de publier une démo gratuite pour un prochain Steam Next Fest.
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posted the 09/06/2026 at 01:21 PM by guiguif
Moi au boulot on l’a et je suis sûr que la grande majorité des developpeur jv l’ont
C’est la partie image/art je trouve qu’elle est très inutile et le rendu toujours fade et générique, même retouché
La l’assistance au codage, déploiement, test, est déjà un gros vecteur de réduction de cout, alors vers l’art c’est juste non pour moi, red flag
+1000 juste la partie artist 2D qui est extremement dégueulasse et sans âme sinon les sprites meme si IA ça rend bien
"C’est pourquoi je la contrôle et modifie les derniers détails de mes propres mains. J’ai le contrôle total." > Ben non mon coco t'as pas le contrôle total c'est ca que t'as arrive pas à comprendre, car l'ia se base sur ce qui est existe déjà et ne crée rien par elle même et le pire c'est que tu le dis toi même : "L’IA est excellente pour finir les détails, mais manque d’âme et de réelle créativité" > Et pourtant ca te dérange pa de l'utiliser...
Elle est deja dispo la demo et personne en a rien à faire.