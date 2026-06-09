Le développement est dirigé par l'ancien directeur de Sega et Treasure, Tetsu Okano, principalement connu pour son travail sur des jeux comme Astro Boy : Omega Force, Gunstar Super Heroes et surtout Segagaga.Selon lui, l'IA générative a été utilisée pour l'assistance au codage et la génération d'images. HUGA affirme que le matériel généré est soumis à une direction créative, une édition, un traitement et une reconstruction humains avant d'être incorporé dans le jeu.La société déclare également que son processus de production respecte les lois applicables sur les droits d’auteur et les exigences de divulgation de Steam.HUGA prévoit de publier une démo gratuite pour un prochain Steam Next Fest.