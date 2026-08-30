On a beaucoup parlé de l'annonce de Sony concernant l'abandon progressif des versions physiques des jeux PlayStation d'ici janvier 2028. Malgré les appels au boycott lancés par les joueurs, Sony a maintenu qu'il comptait avancer avec prudence dans la mise en œuvre de ses projets.
Cependant, pour la première fois, une rumeur suggère que Sony pourrait revoir ses plans de transition vers le tout-numérique — ou du moins en modifier le calendrier. Dans un récent podcast, Eurogamer Spain a évoqué plusieurs informations clés recueillies au sujet de PlayStation et Xbox lors du salon Gamescom.Il convient de noter qu'il s'agit de rumeurs non vérifiées et qu'elles doivent donc être prises avec précaution. Selon les informations rapportées, « le sentiment grandit que l'échéance du 31 décembre 2028 pourrait être repoussée d'un ou deux ans ».
Pourquoi ? À cause de Xbox et du « Projet Helix » : Sony craint que Xbox ne tire parti des joueurs attachés au format physique pour gagner le soutien de la communauté ainsi que celui des éditeurs de jeux. Cette rumeur prend de l'ampleur car différents éditeurs l'évoquent et, surtout — voici une autre rumeur qui circule —, parce que PlayStation aurait pris conscience qu'il laisse une opportunité à d'autres acteurs du marché de modifier leur propre stratégie.
Ces acteurs pourraient profiter de la situation actuelle — marquée par la demande pour les formats physiques ou les critiques concernant leur abandon — pour faire évoluer leur philosophie à l'avenir. Microsoft figure parmi eux. Il se murmure que Microsoft discute en interne avec tous les éditeurs, affirmant que sa prochaine console sera « 100 % physique », tout en offrant la possibilité de convertir ses jeux physiques en versions numériques. On dit que Microsoft assure aux développeurs que le Projet Helix, sa future console, reposera entièrement sur le format physique. Compte tenu de l'annonce récente par Microsoft de son initiative de conversion du format disque vers le numérique (prévue pour la fin du mois), je ne serais pas surpris que cette rumeur s'avère fondée.
C'est la deuxième fois que l'on entend dire que Sony se heurte à la résistance des éditeurs de jeux concernant ses projets d'abandon du support physique. Un rapport publié aujourd'hui faisait état de tensions dans les allées de la Gamescom, affectant les stratégies marketing et le soutien des éditeurs tiers. La rumeur ne s'arrête pas là. Elle évoque également les démarches entreprises par un éditeur « majeur » auprès de Sony concernant un titre « d'envergure » : si Sony ne peut garantir une sortie physique, cet éditeur (qui, selon les dires, ne serait pas Rockstar) renoncerait à sortir le jeu sur PlayStation pour se concentrer uniquement sur les plateformes de Microsoft et de Nintendo.Au-delà du fait qu'il serait illogique que cette entreprise mystère soit Rockstar — compte tenu des accords marketing et logistiques en place —, il est fascinant d'observer ces signes avant-coureurs d'un changement de stratégie défavorable à PlayStation.Seul l'avenir nous dira si Sony finira par céder et par adopter une orientation permettant, finalement, de voir davantage de titres majeurs bénéficier d'une version physique.
Source : https://mp1st.com/news/rumor-sony-reportedly-reconsidering-delaying-digital-only-plans-due-to-xbox-pushing-for-100-physical-strategy-for-xbox/
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posted the 08/30/2026 at 03:46 AM by link49
La seule chose que les gens devront retenir à présent, c'est qu'il n'y a pas de gentil dans tout ça. Et qu'ils lisent au moins une fois dans leur vie ces fameux contrats de confidentialité bordel....
Voir les gens demander à Rockstar et Sony de rendre des comptes sur X et comment gérer leur business, alors que ces derniers achètent,et surconsomme de nos jours comme des moutons des microtransactions, dans le high tech des iphones etc m'a fait rire jaune et inquiéter...
Tant que tu es le boss personne ne te boudera, car t'es le roi. A côté, Microsoft est devenu le bouffon du roi en reprenant tout ce qu'ils font de bien...
burningcrimson C'est ça. Sony a toujours joué aux échecs avec Microsoft.
j'ai pas attendu tu sais je suis déja passé sur pc, je vais pas bouder sony 6 ans, j'arrete définitivement les consoles, il me fallait juste une bonne raison pour le faire et sony me l'a donnée
pour ma bibliothèque, j'ai toujours ma console, et mes jeux, l'émulation finira par arriver sur pc d'ici environs 2 ans... donc pas de soucis de ce coté la non plu...
La seule chose que les gens devront retenir à présent, c'est qu'il n'y a pas de gentil dans tout ça. Et qu'ils lisent au moins une fois dans leur vie ces fameux contrats de confidentialité bordel....
le problème c'est pas gentil et méchant, c'est l'abus possible ou non, si un constructeurs laisse passer des abus, il perd la confiance, c'est ce qui c'est passé avec xbox, c'est ce qui c'est passé avec sony, il n'y a pas de dirigeant derrière le pc, donc tous ces problèmes disparaissent
Voir les gens demander à Rockstar et Sony de rendre des comptes sur X et comment gérer leur business, alors que ces derniers achètent,et surconsomme de nos jours comme des moutons des microtransactions, dans le high tech des iphones etc m'a fait rire jaune et inquiéter...
mais on a dit la même chose avec microsoft a l'époque de la one, et on a vu le résultat après... il faut jamais croire qu'une situation n'évolue pas dans le temps... de la même manière que gta6 n'a pas encore démontrer qu'il se vendra mieux que le 5... par contre le fait que le publique peut migrer ca ca a déja été démontrer...
Tant que tu es le boss personne ne te boudera, car t'es le roi. A côté, Microsoft est devenu le bouffon du roi en reprenant tout ce qu'ils font de bien...
justement non, tu n'es jamais le boss, et donc tu ne reste jamais... le marché évolue, les gens évolue, les jeunes ne consomme pas comme les vieux, et actuellement les jeunes et les console bah a part la switch, c'est le mobile
Et ils ont vu qu'une console qui potentiellement coûterait 1000 euros pour tout demat allait faire un four?
Mais vu que des tiers gueulent déjà, c’est certain qu’ils reviendraient en arrière. Surtout qu’en plus, ils ont été pris sur le fait avec leurs chiffres mensongers sur le physique.
Y a un passage tellement bidon dans l'article qui fait que j'arrive pas à croire cette rumeur.
https://x.com/NWeedle/status/2093406815660704023?s=20
Malgré les prix des composants qui explosent les plafonds et encore, il est tout à fait possible de monter un PC plus que correct pour le prix de ce que coûterait un ecosysteme PS5 pro.
On évite les grosses douilles comme le online payant, le stockage hors de prix, le renouvellement du matos à chaque génération, la question de la rétrocompatibilité ne se pose pas et la possibilité d'améliorer sa configuration dans le temps.
En combo avec une Switch pour l'instant, ça couvre une large partie du catalogue.
Mais Sony n'a pas besoin de revenir en arrière, l'étude de marché à été faite, "et ça passe" comme dira un certain chauve dalmatien.
Et puis, pourquoi douter? leurs études démontre que plus de 80% des ventes est en démat n'est ce pas?
Et vu tout le bordel actuel, oui Sony a tout intérêt à revoir sa position.
oreillesal Désolé mais sur PC, la rétrocompatibilité se pose entre le hardware et l'OS.
Concernant XBOX, la sagesse voudrait que leur future console, le 100% physique soit proposé en option afin que le prix de la console de base n'explose pas. Sur le marché global des lecteurs optiques, la demande est en forte baisse, baisse qui serait renforcée si Playstation entérine leur choix du 100% numérique. De ce fait, le cout de fabrication des lecteurs optiques augmenterait. Nous sommes vraiment dans un cercle vicieux...
Je reste quand même sur PC, mais j'espère quand même que c'est vrai.
De même que pour le 100% physique de Microsoft.
Ce serait marrant si Microsoft renversait la tendance.
Parce-que moi c'est a la limite ca qui me choque le plus. Arreter le physique sur un support encore en vie et qui va probablement encore durer (quand on voit la gen PS4/One).
Et à l'inverse l'idée de MS je la trouve cool SI le physique perdure au moins pour qui veut (je me doute que MS diminuera sa part de physique ils ont déjà commencé). Moi qui achetais parfois 2 versions du jeu pour y jouer sur XBox et PC (merci IG et mon taff qui me permettent d'avoir des jeux moins cher sinon j'aurai pas pu...) ou en demat (Crimson Desert notamment) pour ça. Ca me permettrait de continuer d'avoir une alternative à la Switch pour les jeux qui ne sortiraient pas dessus ou pas encore dessus que j'ai pas envie d'attendre...
En tout cas si ca se confirme c'est cool pour tout le monde, à voir si les gens refont confiance à Sony. Si au moins un des constructeurs pouvait changer ses Condition de Vente pour le demat en allant dans le bon sens ca serait à la rigueur la meilleure alternative.
Faire en sorte que tu puisses obtenir une licence illimitée. Mais ca j'en doute...