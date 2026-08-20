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Final Fantasy Resonance
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name : Final Fantasy Resonance
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
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[Final Fantasy Resonance] Après Noctis de FF15, Lightning de FF13


Tout porte à croire que Final Fantasy Resonance s'apprête à placer sur votre route une galerie de personnages fascinants, susceptibles de rejoindre votre cause.

Nous avons déjà découvert le prince Noctis et le Chevalier Oignon, qui apportent chacun à votre équipe des styles de jeu variés et des parcours très différents.



Sans oublier le Guerrier de la Lumière, un personnage à part entière dont la puissance brute lui vaudra assurément un immense respect. On imagine qu'il s'agit d'un homme droit et fiable une fois qu'on apprend à le connaître.

Une nouvelle venue rejoint désormais leurs rangs : Lightning, issue de *Final Fantasy XIII*. Cette guerrière a mené une existence en apparence protégée, mais cela ne l'a pas dispensée du « lourd fardeau » qu'elle porte sur les épaules. Nous aurons sans doute l'occasion d'en apprendre davantage à ce sujet et, espérons-le, d'agir pour gagner sa confiance, car elle dispose d'un arsenal d'attaques dévastateur. Efficace à distance, que ce soit au sol ou dans les airs, elle invoque la foudre (comme son nom l'indique) sur une vaste zone avant de la manipuler pour ne laisser que des cendres de ses ennemis.



C'est assurément un personnage que nous avons hâte de découvrir plus en profondeur lors de la sortie du jeu, le 22 octobre, sur Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch, PC et Nintendo Switch 2. En espérnat que ces opus ressorte sur Swich 2 :





Fort probable vu que Square-Enix y ressort toutes ses vieilleries.

Source : https://gamingbolt.com/final-fantasy-resonance-trailer-showcases-a-dazzling-vision-of-lightning/
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    lak3
    posted the 08/20/2026 at 11:04 AM by link49
    comments (13)
    tab posted the 08/20/2026 at 11:09 AM
    « Cette guerrière a mené une existence en apparence protégée, mais cela ne l'a pas dispensée du « lourd fardeau » qu'elle porte sur les épaules »

    Mais tu relis parfois tes trad foireuses?!
    cyr posted the 08/20/2026 at 11:21 AM
    C'est même sur....square enix va tous recycler sur switch2.... pour le pire ou le pire...
    altendorf posted the 08/20/2026 at 11:45 AM
    Lightning
    magneto860 posted the 08/20/2026 at 11:45 AM
    Le gars chez Square il s'est dit, pour lancer la promo de Résonance on va parler des persos de FF15 et FF13 ?

    Peut-être pour y aller crescendo, et dévoiler les personnages populaires genre 8 jours avant la fin des précommandes ?

    Des "personnages fascinants" qu'ils disent. Le prochain c'est Clive de FF16 ?
    akinen posted the 08/20/2026 at 11:47 AM
    Merci pour le spoil. J’imagine qu’ils y seront tous. Aucune surprise? C’est trop demandé ?
    zekk posted the 08/20/2026 at 11:48 AM
    Je dois avouer que les animations sont top, mais ça ne vaut pas plus que 30-35€
    guiguif posted the 08/20/2026 at 12:02 PM
    magneto860 La moitié des CG est deja connu
    yurius posted the 08/20/2026 at 12:04 PM
    Ce sera sûrement le dernier jeu Final fantasy en sortir en physique
    alucardhellsing posted the 08/20/2026 at 12:25 PM
    J'aime bien le personnage de noctis contrairement a beaucoup sur GKyo qui n'ont pas apprecié le personnage insi que le 15

    J'espere qu'ils mettront aussi akstar
    aerithlazyqueen posted the 08/20/2026 at 12:31 PM
    j’espère que y'aura Aerith & Rinoa !
    zekk posted the 08/20/2026 at 12:43 PM
    aerithlazyqueen elles étaient dans le jeu smartphone, je suppose qu'elles seront aussi là
    aerithlazyqueen posted the 08/20/2026 at 12:48 PM
    Yes je verrais ^^
    magneto860 posted the 08/20/2026 at 12:51 PM
    guiguif D'acc, j'avoue que j'ai pas suivi !
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