Tout porte à croire que Final Fantasy Resonance s'apprête à placer sur votre route une galerie de personnages fascinants, susceptibles de rejoindre votre cause.
Nous avons déjà découvert le prince Noctis et le Chevalier Oignon, qui apportent chacun à votre équipe des styles de jeu variés et des parcours très différents.
Sans oublier le Guerrier de la Lumière, un personnage à part entière dont la puissance brute lui vaudra assurément un immense respect. On imagine qu'il s'agit d'un homme droit et fiable une fois qu'on apprend à le connaître.
Une nouvelle venue rejoint désormais leurs rangs : Lightning, issue de *Final Fantasy XIII*. Cette guerrière a mené une existence en apparence protégée, mais cela ne l'a pas dispensée du « lourd fardeau » qu'elle porte sur les épaules. Nous aurons sans doute l'occasion d'en apprendre davantage à ce sujet et, espérons-le, d'agir pour gagner sa confiance, car elle dispose d'un arsenal d'attaques dévastateur. Efficace à distance, que ce soit au sol ou dans les airs, elle invoque la foudre (comme son nom l'indique) sur une vaste zone avant de la manipuler pour ne laisser que des cendres de ses ennemis.
C'est assurément un personnage que nous avons hâte de découvrir plus en profondeur lors de la sortie du jeu, le 22 octobre, sur Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch, PC et Nintendo Switch 2. En espérnat que ces opus ressorte sur Swich 2 :
Fort probable vu que Square-Enix y ressort toutes ses vieilleries.
Mais tu relis parfois tes trad foireuses?!
Peut-être pour y aller crescendo, et dévoiler les personnages populaires genre 8 jours avant la fin des précommandes ?
Des "personnages fascinants" qu'ils disent. Le prochain c'est Clive de FF16 ?
J'espere qu'ils mettront aussi akstar