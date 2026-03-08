Dans la franchise Marvel’s Spider-Man, Insomniac Games n’a pas fait dans la demi-mesure pour illustrer les capacités de combat redoutables du Tisseur, tout en évitant de montrer du sang ou des représentations graphiques de la mort et de la violence — un choix compréhensible, Spider-Man n’étant pas réputé pour être un personnage assoiffé de sang ou particulièrement violent.
La donne change avec Marvel’s Wolverine : les éléments dévoilés jusqu’à présent par Insomniac incluent de nombreux démembrements, du sang et des scènes sanglantes. Il semble que la violence ne soit pas le seul facteur justifiant ce classement « M », puisque de la nudité partielle a également été confirmée. Marvel’s Wolverine inclura de la nudité partielle, mais pas celle que vous imaginez. La classification ESRB (Entertainment Software Ratings Board) de Marvel’s Wolverine a été révélée ; comme prévu, le jeu a obtenu la mention « M » (Mature), justifiée par la présence de « sang et scènes sanglantes, références à la drogue, violence intense, nudité partielle et langage grossier ».
Le résumé de la classification mentionne que les joueurs verront des « fesses dénudées », bien que cela semble constituer l’étendue de la nudité présente. La production de la série *God of War* d’Amazon est actuellement suspendue suite à la blessure de l’acteur principal Ryan Hurst, victime d’une grave déchirure du biceps. Le résumé complet indique : « Marvel’s Wolverine est classé M (Mature 17+) par l’ESRB en raison de la présence de sang et de violence graphique, de références à la drogue, de violence intense, de nudité partielle et d’un langage grossier. Le jeu inclut également des achats intégrés. Il s’agit d’un jeu d’action dans lequel les joueurs incarnent James Logan/Wolverine alors qu’il retrouve la Team X pour contrer une menace dangereuse. En vue à la troisième personne, les joueurs utilisent des attaques au corps à corps et des capacités spéciales pour éliminer soldats ennemis et robots lors de combats effrénés. Les joueurs se servent de leurs griffes pour lacérer, transpercer et trancher leurs adversaires ; des modes de rage permettent d’exécuter des combos plus rapides et dévastateurs ainsi que des coups de grâce au ralenti (par exemple, transpercer spectaculairement la tête d’un ennemi). Les combats sont marqués par de fréquentes projections de sang, des cris de douleur ainsi que des démembrements et décapitations. Les champs de bataille sont parfois jonchés de torses et de membres ; les cinématiques peuvent également montrer du sang et de la violence graphique (personnages déchiquetant des ennemis ou décapitant des soldats, par exemple). Quelques séquences montrent brièvement les fesses nues d’un personnage. Les dialogues font référence à la drogue (par exemple : « Ça a doublé ma production de fentanyl »). Les termes « f**k » et « sh*t » sont présents dans le jeu. »
Le texte mentionne « quelques séquences » concernant la nudité partielle ; il est fort probable qu’il s’agisse de Wolverine lui-même. Si je devais parier, je dirais que cela pourrait concerner l’histoire du personnage dans le jeu et la façon dont il a été soumis au programme Weapon X. Il faudra attendre le mois prochain pour le savoir, lorsque Marvel’s Wolverine sortira ses griffes le 15 septembre. Par ailleurs, concernant Insomniac, nous signalions il y a 11 mois que le projet Venom était toujours en développement.
Source : https://mp1st.com/news/marvels-wolverine-feature-a-handful-brief-sequences-with-exposed-buttocks/
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posted the 08/03/2026 at 05:08 PM by link49