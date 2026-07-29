Difficile de croire qu’un mois seulement s’est écoulé depuis que PlayStation a annoncé l’abandon des disques physiques pour les nouveaux jeux à partir de janvier 2028. Après le tollé mondial suscité par cette annonce, les inquiétudes concernant la préservation du jeu vidéo et les interrogations sur l’avenir de la prochaine génération de consoles, le silence a d’abord prévalu.
Puis l’apathie s’est installée : l’éditeur a poursuivi ses activités comme si de rien n’était, faisant la promotion du stick de combat FlexStrike (dont la sortie a depuis été repoussée à une date indéterminée) et de titres à venir tels que Marvel Tōkon: Fighting Souls, Marvel’s Wolverine et même God of War Laufey, qui s’est vu attribuer une date de sortie. Il y a même cette nouvelle bande-annonce pour le Resident Evil de Zack Cregger qui, il faut l’admettre, a fière allure, même si l’esprit « Resident Evil » n’y est pas tout à fait.
Pourtant, l’entreprise fait face à un déluge quasi incessant de critiques concernant sa politique, que ce soit sur Twitter, YouTube ou ailleurs. On réclame des disques physiques, même pour des jeux dont la sortie en version physique est déjà confirmée, comme Wolverine et Laufey. Je n’ai pas lu la totalité des quelque 7 000 commentaires postés sous la dernière bande-annonce narrative du nouveau titre d’Insomniac, mais en parcourant le fil de discussion, je crois n’avoir trouvé que deux commentaires qui n’avaient aucun rapport avec la question des disques physiques.
Quel que soit votre camp, ce déferlement de critiques ne faiblit pas et envahit pratiquement chaque nouveau tweet ou bande-annonce publié sur la chaîne PlayStation. Petit jeu indépendant ? Blockbuster AAA ? Guide de personnage ? Rien n’y échappe.
Selon divers analystes, PlayStation avait anticipé cette levée de boucliers ; à tel point que, d’après Alanah Pearce (ancienne scénariste chez Sony Santa Monica), l’entreprise aurait émis ses directives de communication les plus strictes à ce jour. Une information qui proviendrait, semble-t-il, de l’intérieur même de PlayStation Studios. Sony savait que la situation deviendrait si critique qu’aucune réponse — quelle qu’elle soit — ne suffirait à calmer les esprits ; l’entreprise a donc choisi l’apathie. Pas même un « Qu’ils mangent de la brioche » façon Marie-Antoinette. Rien que le silence.
Et selon à qui l’on s’adresse, cette attitude s’explique par le fait que l’abandon des jeux physiques est, pour l’entreprise, une décision irrévocable. Chet Faliszek, scénariste de Left 4 Dead et Portal, est sans détour : « Vous, le consommateur, avez fait un choix : celui du numérique. En tant que consommateur, vous avez forcé la main aux grandes entreprises en leur disant : "Arrêtez la vente en magasin." Vous auriez dû protester contre le Game Pass, cesser d'acheter des jeux Xbox et arrêter d'acheter du numérique. Mais vous ne l'avez pas fait, parce que c'est plus facile. »
Ce dernier point est d'autant plus marquant que cette tendance a effectivement conduit Xbox à ne plus inclure le jeu complet sur ses disques. Même des sorties récentes comme Halo: Campaign Evolved nécessitent le téléchargement d'une mise à jour « day one » (au lancement) dès le premier démarrage, avant même de pouvoir jouer hors ligne. Loin d'être une pratique nouvelle — comme nous l'avons déjà souligné, des jeux comme Crimson Desert ne peuvent pas non plus être joués depuis le disque sans mise à jour.
D'autres, comme Dan Houser, ancien cofondateur de Rockstar (dans une interview accordée à IGN), se montrent plus neutres : sans être personnellement attaché aux jeux physiques, il estime que « si les gens en veulent, les entreprises devraient le leur proposer ».
L'édition physique limitée de Mortal Shell 2 en est un bon exemple. Elle s'est retrouvée en rupture de stock sur PS5, dépassant les attentes de l'éditeur PlayStack. Même si sa disponibilité est moindre par rapport à une version physique standard, cela prouve assurément qu'il existe un marché pour les éditions limitées et que Sony ne devrait pas totalement abandonner les disques.
Hélas, les décideurs ne s'intéressent probablement pas à ce genre de cas particuliers. Ils ne consultent sans doute pas non plus des sites comme DoesItPlay.org, qui répertorie les sorties physiques et indique si les jeux sont entièrement jouables hors ligne. Concernant la PS5, pas moins de 66 % des titres ne nécessitent aucun téléchargement pour offrir une expérience optimale, tandis que 17 % supplémentaires permettent de profiter du cœur du jeu, même si une mise à jour de lancement serait bénéfique. Certes, cela ne couvre pas l'intégralité du catalogue PS5, mais 790 titres répertoriés, ce n'est pas rien. Et l'on peut probablement oublier PlayStation si l'on considère le marché de l'occasion — estimé à environ 7,5 milliards de dollars l'année dernière — et la manière dont l'industrie le combat depuis des décennies.
Alors, sur quoi se basent ces prévisions ? Probablement sur les dernières données de Circana, qui soulignent le déclin constant des dépenses liées aux jeux vidéo sur support physique aux États-Unis : elles sont passées de 11,9 milliards de dollars en 2009 à 1,6 milliard depuis le début de l'année. Croyez-le ou non, ce dernier chiffre a même augmenté de 3 % au cours des 12 mois s'achevant en mai 2026, soit bien avant l'annonce de Sony.
« Oui, le format physique compte bien plus dans certaines régions que dans d’autres, et le numérique n’est pas une option idéale partout », explique Mat Piscatella, de chez Circana. « Les fabricants de consoles en sont parfaitement conscients. » Autre statistique intéressante : aux États-Unis, durant la semaine s’achevant le 11 juillet, seuls deux titres PlayStation se sont vendus à plus de 10 000 exemplaires physiques. Depuis le début de l’année, seuls sept titres ont dépassé les 100 000 unités physiques vendues. Et si l’on considère ces chiffres, imaginez les millions de personnes qui les ont achetés en version numérique.
Tout cela, ajouté à sa stratégie apparente sur les réseaux sociaux, pourrait laisser penser que PlayStation se désintéresse de la question. Les avantages l’emportent-ils sur les inconvénients potentiels ? Un avenir entièrement numérique est-il vraiment la voie à suivre ? Peu importe, puisque les dés sont jetés, bla-bla-bla, et ainsi de suite. Ou peut-être pas ?
Quelle que soit l’orientation prise par l’industrie, la vision de PlayStation n’est pas exempte de défauts. Il suffit de penser à la récente panne du PlayStation Network, qui a affecté aussi bien le PlayStation Store que les jeux nécessitant une connexion multijoueur. La majorité des joueurs se soucient-ils du fait que la cause première de ces problèmes réside dans les serveurs d’Amazon Web Services ? Ou sont-ils davantage préoccupés par l’impossibilité de jouer à la bêta ouverte de Marvel Tōkon pendant des heures ?
Je vous laisse en juger. Mais que se passera-t-il dans un avenir tout numérique où ce genre de panne deviendra monnaie courante ? Et que dire de la fin de l’année, lors de la sortie de *Grand Theft Auto 6* ? Sachant que le jeu est intrinsèquement lié au numérique — même si vous achetez la version physique —, que se passera-t-il si Rockstar maintient sa dynamique de précommandes et qu’au minimum 37 millions de joueurs tentent de précharger le jeu une semaine avant son lancement ? Même si la situation est stabilisée d’ici là, rien ne garantit que l’infrastructure en ligne tiendra le coup face aux dizaines de millions de joueurs supplémentaires potentiels durant la première semaine.
À ce stade, on pourrait croire qu’aucune des deux parties ne veut céder, mais je pense que PlayStation est déjà passé à autre chose. Un peu comme une rupture dont seule la marque avait conscience, survenue des années avant que les fans n’en ressentent enfin les effets. Aussi cliché que cela puisse paraître, le fait que l'entreprise ait anticipé une telle levée de boucliers — et qu'elle maintienne le cap, que la controverse s'éteigne aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, l'année prochaine ou jamais — est révélateur de l'époque actuelle.
Peut-être que cela n'importera guère à la majorité des joueurs lorsque la PlayStation 6 sera annoncée au prix de près de 1 000 dollars, séduits par la beauté des graphismes et la capacité de la machine à faire tourner *Grand Theft Auto 6* en 8K native à 120 FPS. Il est même possible que ce même public reste indifférent lorsque *Intergalactic* dévoilera enfin son gameplay en profondeur et en mettra plein la vue — nonobstant l'ironie d'un futur lointain où l'on utilise encore des disques physiques pour la musique.
Car pour PlayStation, tant que des millions et des millions de joueurs continueront d'acheter des jeux sur le Store, d'acquérir des consoles et de s'abonner au service Plus, tout ira bien, même si les murs de ce jardin fermé se resserrent inexorablement.