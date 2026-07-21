Voici les notes :
Pocket Tactics - 10
"Splatoon Raiders décroche haut la main notre label de qualité en tant que titre exceptionnel de la franchise. Que vous jouiez en solo ou avec l'aide d'autres joueurs, la recherche de butin et l'extraction de minerai n'ont jamais été aussi amusantes, grâce à la multitude d'armes et de gadgets dont vous pouvez vous équiper pour pulvériser vos ennemis."
TechRadar - 10
"Splatoon Raiders est une magnifique réinvention en solo de la célèbre série multijoueur, riche en missions intelligemment conçues et en systèmes de progression captivants. S'appuyant sur les mécaniques de tir fantastiques de la franchise, c'est une aventure inédite et passionnante qui mérite sa place dans la ludothèque de tout possesseur de Nintendo Switch 2."
IGN - 9
Nintendo Life - 9
Indigo GEEK - 9
Tierra Gamer - 9
My Nintendo News - 9
Tierra Gamer - 9
Sixth Axis - 9
GFinity - 9
Game Informer - 8.75
COG - 8.5
CGM - 8.5
Destructoid - 8.5
Press Start- 8.5
GamesRadar - 8
Console Creatures - 8
VGC - 8
Vooks - 8
Siliconera - 8
Eurogamer - 8
GameSpot - 8
Gamekult - 7
GameLiner - 7
GiantBomb - 7
Metro - 6
Stevivor - 6
Guardian - 4
"C’est la plus grande surprise concernant Splatoon Raiders : le jeu est banal. Si vous avez joué à l’un des innombrables jeux d’action coopératifs modernes, vous avez déjà joué à celui-ci."
Splatoon Raiders a une très bonne moyenne pour le moment.
Source : https://www.metacritic.com/game/splatoon-raiders/
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posted the 07/21/2026 at 03:51 PM by link49
Metacritic 80%
Mais perso vu le prix, c'est niet pour moi.