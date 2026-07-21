Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
profile
Splatoon Raiders
2
Likers
name : Splatoon Raiders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
482
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19275
visites since opening : 34622406
link49 > blog
[Switch 2] Splatoon Raiders : Metacritic et notes, dont un 4/10 de The Guardian


Voici les notes :

Pocket Tactics - 10

"Splatoon Raiders décroche haut la main notre label de qualité en tant que titre exceptionnel de la franchise. Que vous jouiez en solo ou avec l'aide d'autres joueurs, la recherche de butin et l'extraction de minerai n'ont jamais été aussi amusantes, grâce à la multitude d'armes et de gadgets dont vous pouvez vous équiper pour pulvériser vos ennemis."

TechRadar - 10

"Splatoon Raiders est une magnifique réinvention en solo de la célèbre série multijoueur, riche en missions intelligemment conçues et en systèmes de progression captivants. S'appuyant sur les mécaniques de tir fantastiques de la franchise, c'est une aventure inédite et passionnante qui mérite sa place dans la ludothèque de tout possesseur de Nintendo Switch 2."

IGN - 9
Nintendo Life - 9
Indigo GEEK - 9
Tierra Gamer - 9
My Nintendo News - 9
Tierra Gamer - 9
Sixth Axis - 9
GFinity - 9
Game Informer - 8.75
COG - 8.5
CGM - 8.5
Destructoid - 8.5
Press Start- 8.5
GamesRadar - 8
Console Creatures - 8
VGC - 8
Vooks - 8
Siliconera - 8
Eurogamer - 8
GameSpot - 8
Gamekult - 7



GameLiner - 7
GiantBomb - 7
Metro - 6
Stevivor - 6
Guardian - 4

"C’est la plus grande surprise concernant Splatoon Raiders : le jeu est banal. Si vous avez joué à l’un des innombrables jeux d’action coopératifs modernes, vous avez déjà joué à celui-ci."



Splatoon Raiders a une très bonne moyenne pour le moment.

Source : https://www.metacritic.com/game/splatoon-raiders/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    aeris201, ducknsexe
    posted the 07/21/2026 at 03:51 PM by link49
    comments (14)
    wazaaabi posted the 07/21/2026 at 03:59 PM
    Pas mal je pense que ça sera mon premier Splatoon
    aeris201 posted the 07/21/2026 at 03:59 PM
    Day one en vrai physique
    ducknsexe posted the 07/21/2026 at 04:01 PM
    Dans l'ensemble le jeu a reçu de très bonne critique positive et de bonne note .

    Metacritic 80%
    wickette posted the 07/21/2026 at 04:05 PM
    Pas pour moi, j'ai pas acheté la S2 pour ce genre de jeux perso, maintenant je pense qu'il va trouver son public et ils n'ont pas fait n'importe quoi avec le jeu quand même, il y a un minimum de qualité en dirait
    rogeraf posted the 07/21/2026 at 04:11 PM
    Plutot bon, les mauvaises notes ne seraient elles pas elle liée à la durée de vie du jeu ? On a vu ça avec Starfox
    cyr posted the 07/21/2026 at 04:14 PM
    Gamekult qui mets un 7, c'est que tous ne doit pas être a jeter.

    Mais perso vu le prix, c'est niet pour moi.
    vyse posted the 07/21/2026 at 04:17 PM
    The Guardian Grand journal de critique jeu vidéo s'il en Est..
    darkwii posted the 07/21/2026 at 04:25 PM
    Franchement il a bien été noté en général je me laisserai tenter mais pas toute suite
    sonilka posted the 07/21/2026 at 05:58 PM
    Dommage de ne pas mettre l'avis du Guardian. Un test avec une note basse a au moins le mérite d'être intriguant à défaut d'avoir forcément raison. C'est plus intéressant que les 10/10 digne de fanboys.
    link49 posted the 07/21/2026 at 06:01 PM
    Perso je l'ai choppé à 35 euros sur la Fnac avec mes 15 euros de bon d'achat.
    akiru posted the 07/21/2026 at 06:56 PM
    cyr gamekult est un site de merde. Donc ça veut rien dire.
    micheljackson posted the 07/21/2026 at 07:32 PM
    Cette DA immonde
    vyse posted the 07/21/2026 at 07:58 PM
    akiru grave, depuis que la rédac s'est fait virer a coup de pied au derch ça vaut pu rien, deja qd nanark était parti c'était déjà pu la folie..
    thelastone posted the 07/21/2026 at 07:59 PM
    Next
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo