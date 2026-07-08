Voici les notes :
GamingTrend : 90/100
"En fin de compte, Assassin’s Creed Black Flag Resynched est une refonte magistrale d’un titre phare de la franchise. Offrant une telle quantité de nouveaux contenus qu’il serait difficile de tous les énumérer (sans oublier une cure de jouvence visuelle !), le jeu saura à coup sûr susciter chez les anciens comme chez les nouveaux venus le même enthousiasme à prendre le large que celui que nous avons ressenti il y a plus de dix ans."
SECTOR.sk : 90/100
GRYOnline.pl : 90/100
GamingBolt : 90/100
TrueGaming : 90/100
IGN : 90/100
DayOne : 85/100
GamersRD : 81/100
4P.de : 80/100
Cultura Geek : 80/100
Gameliner : 80/100
Adrenaline : 80/100
SteamDeckHQ : 80/100
Hardcore Gamer : 80/100
The Outerhaven : 80/100
Insider Gaming : 80/100
The Wand Report : 70/100
Slant Magazine : 60/100
"Surmontez la lassitude et vous pourriez bien être époustouflé par la beauté du jeu."
Le jeu sortira demain.
Source : https://www.metacritic.com/game/assassins-creed-black-flag-resynced/critic-reviews/?platform=pc/
tags :
posted the 07/08/2026 at 10:12 AM by link49
J'ai hésité pour ma part, n'ayant jamais joué à un AC, et puis je me suis dit que c'était un jeu Ubisoft et qu'il serait à dix balles dans un an (en plus d'être offert ici et là).
J'ai préféré préco Plague Tale Resonance, qui devrait aussi avoir un thème pirate.
Black Flag c'est l'épisode qui a tué la franchise pour moi, mais je déteste l'univers de la piraterie donc ça n'aide pas.