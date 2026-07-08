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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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name : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
platform : Xbox Series X
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC
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[Assassin’s Creed Black Flag Resynched] Les notes tombent


Voici les notes :

GamingTrend : 90/100
"En fin de compte, Assassin’s Creed Black Flag Resynched est une refonte magistrale d’un titre phare de la franchise. Offrant une telle quantité de nouveaux contenus qu’il serait difficile de tous les énumérer (sans oublier une cure de jouvence visuelle !), le jeu saura à coup sûr susciter chez les anciens comme chez les nouveaux venus le même enthousiasme à prendre le large que celui que nous avons ressenti il ​​y a plus de dix ans."

SECTOR.sk : 90/100
GRYOnline.pl : 90/100
GamingBolt : 90/100
TrueGaming : 90/100
IGN : 90/100
DayOne : 85/100
GamersRD : 81/100
4P.de : 80/100
Cultura Geek : 80/100
Gameliner : 80/100
Adrenaline : 80/100
SteamDeckHQ : 80/100
Hardcore Gamer : 80/100
The Outerhaven : 80/100
Insider Gaming : 80/100
The Wand Report : 70/100

Slant Magazine : 60/100
"Surmontez la lassitude et vous pourriez bien être époustouflé par la beauté du jeu."



Le jeu sortira demain.

Source : https://www.metacritic.com/game/assassins-creed-black-flag-resynced/critic-reviews/?platform=pc/
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    idd, kevinmccallisterrr, rogeraf, aeris201
    posted the 07/08/2026 at 10:12 AM by link49
    comments (14)
    rogeraf posted the 07/08/2026 at 10:28 AM
    Eh ba dis donc , les fans vont etre aux anges alors
    magneto860 posted the 07/08/2026 at 10:28 AM
    "Surmontez la lassitude et vous pourriez bien être époustouflé par la beauté du jeu."


    J'ai hésité pour ma part, n'ayant jamais joué à un AC, et puis je me suis dit que c'était un jeu Ubisoft et qu'il serait à dix balles dans un an (en plus d'être offert ici et là).

    J'ai préféré préco Plague Tale Resonance, qui devrait aussi avoir un thème pirate.
    grospich posted the 07/08/2026 at 10:29 AM
    15/20 sur JVC
    giru posted the 07/08/2026 at 10:37 AM
    Vivement le remake du 1er.

    Black Flag c'est l'épisode qui a tué la franchise pour moi, mais je déteste l'univers de la piraterie donc ça n'aide pas.
    snave posted the 07/08/2026 at 11:06 AM
    JVC toujours à côté de la plaque comparé au reste des tests.
    romgamer6859 posted the 07/08/2026 at 11:15 AM
    On va tester ça à 14h, merci la NZ.
    aragami posted the 07/08/2026 at 11:26 AM
    Mdr le test de jvc, c'est pas possible c'est fait par un stagiaire y'a même pas la refonte graphique dans les +!!!!! Mais qu'elle honte...
    zanpa posted the 07/08/2026 at 11:36 AM
    Overdose
    vers0 posted the 07/08/2026 at 11:39 AM
    Je testerai demain sur steam .
    jamrock posted the 07/08/2026 at 12:47 PM
    Mon jeu de l'été donc
    losz posted the 07/08/2026 at 02:46 PM
    giru Le premier faut tout refaire alors, pas seulement les graphismes, car il est vraiment mauvais et ultra repetitif.
    kinectical posted the 07/08/2026 at 04:20 PM
    losz les personne ont vraiment des lunettes de nostalgie avec le premier assassin creed ce jeu étais peut être “beau” et intéressant à l’époque mais niveau gameplay c’était tellement mauvais et comme tu dit refaire un remake ils faudrais ajouter des élément de gameplay en malade alors que Black Flag ils ont pas ajouter d’élément ils ont simplement modifier et améliorer le temps de ce qu’ont voit et honnêtement ça l’air de déchirer comme jeu de pirate
    tab posted the 07/08/2026 at 08:58 PM
    Pareil overdose… ni bon ni mauvais, reste un jolie dépaysement mais des combats navales un peu lourds et des météos gérée à te faire chier
    lefab88 posted the 07/09/2026 at 07:42 AM
    jamrock tout pareil
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