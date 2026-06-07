Digital Foundry déclre que cette réaction négative envers Sony, uniquement numérique, est pire que la célèbre réaction contre la DRM obligatoire de la Xbox en 2013 qui leur a fait perdre les deux générations de jeux suivantes. “Sony a essayé de bouleverser la façon dont les gens achètent des jeux”.
Le nouvel épisode de podcast est sorti sur Patreon et devrait sortir dans quelques jours sur YouTube. John fait une tirade épique de trente minutes et termine en disant que c'est la pire décision que Sony ait jamais prise. Rich est d'accord avec cette déclaration.
Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1uo6qra/digital_foundry_says_this_sony_digital_only/
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posted the 07/06/2026 at 03:06 AM by link49
En même pas une génération, ils sont devenus la pire marque du secteur.
Ça fait une décennie que je pense que Microsoft et Sony ont commis l'une des plus graves erreurs de l'histoire du JV, en laissant les écosystèmes PC se développer sans grande concurrence de leur part, et ces dernières années on voit ou ça la les mène... (Les tiers font de plus en plus souvent la majorité de leur blé sur PC bizarrement ).
Mais là, c'est le pompon... c'est même pas un très mauvais choix stratégique, un gros manque de vision, c'est bien plus que ça, c'est effectivement peut-être le plus gros scandale de l'histoire du JV, où il sera retenu comme l'un des pires à n'en pas douter.
C'est plus que de l'arrogance, c'est de l'incompétence et de la malhonnêteté vis à vis des joueurs, et c'est littéralement chier a la gueule des fans de longue date qui aiment se constituer une collection physique.
C'est de la pure privation envers les consommateurs, qui n'auront plus le choix.
Enfin si, j'espère qu'ils se barreront loin de cette marque devenue une caricature pathétique de ce qu'elle était, et d'ailleurs peu importe s'ils reviennent temporairement sur ce choix ou non, même si perso je pense pas qu'ils le feront.
Les joueurs doivent poser leurs couilles, comme ils l'avaient fait avec la Xbox One.