Insomniac a dévoilé un aperçu détaillé des options d'accessibilité de Marvel’s Wolverine. Le jeu propose une multitude de paramètres ajustables, notamment des niveaux de difficulté variables et la possibilité de passer les énigmes. Cela peut sembler n'être qu'une simple liste de menus et d'options, mais c'est une nouvelle occasion d'entrevoir ce qui attend les fans lors de la sortie du jeu, prévue pour le 15 septembre 2026. Les options d'accessibilité de Wolverine se comptent par centaines et couvrent diverses catégories, mais certains points méritent une attention particulière, à commencer par les paramètres de difficulté.
Il semble que Wolverine proposera des options de niveau de défi hautement personnalisables. Comme dans la plupart des jeux, vous pourrez ajuster la difficulté globale de l'expérience, mais vous aurez également la possibilité de régler finement trois éléments spécifiques :
- Détection en mode furtif – Ajuste la vitesse à laquelle les ennemis vous repèrent lorsque vous êtes discret
- Santé des ennemis – Ajuste le niveau de santé des adversaires
- Dégâts des ennemis – Ajuste les dégâts infligés par les adversaires
Ces réglages peuvent être complétés par des options telles que l'ajustement du timing pour les esquives et les parades, une aide à la poursuite et une aide à la navigation (qui affiche un tracé directionnel vers l'ennemi ou l'objectif de mission le plus proche). Une autre option notable, bien que simple, est la possibilité de passer les énigmes. On ignore encore dans quelles situations cette option sera proposée, mais vous pourrez sauter certaines énigmes si elles s'avèrent trop difficiles. Enfin, le jeu propose des options de personnalisation de la violence, permettant d'atténuer le côté gore et les scènes graphiques pour rendre l'expérience plus supportable pour les personnes sensibles ou pour un public plus jeune. Quatre paramètres sont disponibles :
Préréglage de violence : Partielle, Totale – Des configurations combinant différentes options pour le sang dynamique, le démembrement et la régénération.
Sang dynamique – Active ou désactive l'affichage du sang lors des impacts en jeu et dans les cinématiques.
Démembrement – Gère l'affichage du démembrement en jeu (désactivé) et dans les cinématiques (flouté).
Régénération viscérale – Ajuste le niveau de dégâts physiques visibles sur le corps de Logan en jeu et dans les cinématiques.
Bien entendu, le jeu propose également une série de paramètres plus classiques, notamment des aides visuelles et sonores, ainsi qu'un système complet de sous-titres et de légendes. Vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les options d'accessibilité de Wolverine :
Source : https://insider-gaming.com/insomniac-details-wolverines-adjustable-difficulty-skippable-puzzles/