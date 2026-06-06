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nicolasgourry
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Il est loin le temps d'une conférence "Historique" de Sony
En 2015, des commentateurs et des joueurs avaient qualifié d'historique (galvaudé ou pas, ça mériterait un débat) la conférence de Sony, car nous avions eu The Last Guardian et FF VII Remake et Shenmue III (c'est surtout ça que les gens ont retenu, alors que par exemple un autre jeu était officiellement annoncé : Horizon Zero Dawn).







Depuis, Fumito Ueda ne travaille plus chez Sony (le studio a fermé), FF VII Remake est devenu multiplateforme (sur PS4, seule la première partie est sortie) et Shenmue 3 va arriver sur tous les supports prochainement (après une première sortie "compliquée" et un résultat loin d'être à la hauteur du jeu "culte" sorti sur Dreamcast).

Depuis, cet événement n'existe plus ; Sony fait à la place un State of Play.


Quelques jours plus tard nous avons le Summer Game Fest est là nous avons eu :

Le nouveau Fumito Ueda


La dernière partie du remake


Et si je rajoutes des jeux comme :


Le premier était une exclusivité Sony pour la PS5 à la base.


Une licence culte qui est née sur console Sony.

C'est là que l'on voit que Sony n'est plus le repère, car à une époque, tous ces titres auraient été montrés pendant un événement de Sony ; le contraste en dit long.
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    aeris201
    posted the 06/06/2026 at 05:00 PM by nicolasgourry
    comments (27)
    altendorf posted the 06/06/2026 at 05:03 PM
    La différence entre un show enregistré avant le début de la messe du gaming et une conférence en direct pendant l'E3.
    kikoo31 posted the 06/06/2026 at 05:04 PM
    t'aura des exclu sur console Xbox a nouveau d'après Sharma

    si c'est vrai
    SOny fera à nouveau des efforts là dessus
    enfin sauf si sa console continue de se vendre evidemment
    jenicris posted the 06/06/2026 at 05:13 PM
    Encore un topic pour faire la GDC
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:13 PM
    C'est sur que le summer game fest ca a été l'E3 2026
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:14 PM
    jenicris bah c'est un vrai constat , et il a raison pour le coup
    aeris201 posted the 06/06/2026 at 05:15 PM
    Ton article est cruel mais tres juste
    deathegg posted the 06/06/2026 at 05:16 PM
    Malheureusement, Sony ne fera plus de conférence comme avant....

    Avant, y étaient un arc de redemption aprés la PS3 et son très mauvais début et moitié de vie. Donc y ont fait des efforts et tenter de ramener la fanbase.

    Mais une fois que Xbox a été invisibilisé aux yeux de la plupart des gens (consoles qui se vendent mal, jeux bons ou mauvais qui sont ignorés, ect), Sony s'est bien : "plus besoin de faire des efforts, on ressort les mêmes licences et ca se vendra quand même".

    Et malheureusement, les chiffres leur donnent raison...... et nous donnent la génération assez fade qu'on a maintenant.
    whookid posted the 06/06/2026 at 05:16 PM
    Et oui l'E3 c'etait un autre level la bonne époque...
    jenicris posted the 06/06/2026 at 05:16 PM
    keiku ça n'existe plus les confs de ce calibre. C'est une autre époque.
    abookhouseboy posted the 06/06/2026 at 05:27 PM
    Cruel mais juste.

    Sony a une politique très changeante au sujet de ses exclus, et les repasse en ce moment exclusivement sur PlayStation.

    Mais aujourd'hui, les jeux multisupports à venir comme Resident Evil Veronica, StellarBlade Bloodrain, genATlas ou FF7 Revelations sont juste 10 fois plus excitantes que les exclus PlayStation que sont Wolverine ou God of War Laufey.
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:27 PM
    jenicris bah comme je dis ont a eu a ce summer game fest presque autant de jeu présenté qu'a un E3, donc non pour moi le summer game fest c'est en train de remplacer l'E3 en terme d'envergure de jeu...

    on a plus les conf constructeur mais au final c'est pour les jeux qu'on regardait (et les sortie de console mais aujourd'hui personne n'attend la suite) et cette fois ci on a eu beaucoup de jeu asiatique comparer au autre année
    xylander posted the 06/06/2026 at 05:28 PM
    La conférence fut moyenne. Mais le pire c'est les Youtubeurs qui sucent Sony (comme un certain Julien C.). Yunie et Bibi300 sont, eux, restés objectifs.
    jenicris posted the 06/06/2026 at 05:28 PM
    keiku ça le remplace ça oui mais les grandes conf constructeurs c'est fini
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:30 PM
    jenicris ca je le sais mais de toute facon j'ai l'impression que l'écosystème console touche a sa fin aussi, on aura encore une gen mais je vois pas comment ca pourrait allez plus loin
    jenicris posted the 06/06/2026 at 05:32 PM
    keiku ca va dépendre du prix des PC et console essentiellement
    xylander posted the 06/06/2026 at 05:34 PM
    Les consoles sont trop chères et Sony, Nintendo (comme Xbox) assèchent leurs marchés. Les jeunes ne vont pas suivre, faute de moyens.
    xylander posted the 06/06/2026 at 05:38 PM
    Si le prix des consoles colle au prix moyen des PC... Les consoles n'ont plus d'intérêt.
    guiguif posted the 06/06/2026 at 05:40 PM
    Personne ne sait ce qui se passe en coulisse.

    - 10 piges pour chaque jeu de Ueda, pas rentable, surtout que celui-ci n'a pas non plus l'air de creer de hype.
    - Il était bien plus rentable pour SE de passer en one more thing au SGF qu'avant Until Dawn 2 et GOW.
    - On va attendre de voir le vrai rendu de SB, tu sens le bourrage d'IA dans le trailer.
    - RE n'a jamais été une license Playstation meme si le premier est sorti d'abord dessus.

    xylander T'aurais du faire encore un plus gros espace. Sinon tu nous dira le rapport entre le gameplay de Wolverine et de Uncharted.
    djfab posted the 06/06/2026 at 05:41 PM
    Les temps ont changé pour les conf. Mais les gros jeux sortent toujours sur Playstation. Donc ça ne change rien au final !
    xylander posted the 06/06/2026 at 05:42 PM
    guiguif Mon PC a shifté. Quant à toi Wolverine, c'est du sous-Insomniac. Sony est définitivement sur le déclin (pas économiquement).
    xylander posted the 06/06/2026 at 05:45 PM
    Pâté effacé. Mais je persiste et signe, Wolverine est artistiquement vulgos.
    keiku posted the 06/06/2026 at 05:46 PM
    jenicris je pense que ceux qui n'iront pas sur pc, iront sur smartphone...
    il y aura toujours des gens sur console mais plus assez je pense pour faire valoir les couts de développement, de sécurité et d'évolution technologique et plus assez pour garantir des exclus non plus
    xylander posted the 06/06/2026 at 05:47 PM
    Wolverine, on dirait un produit calibré pour des youteubés de 13-16 ans, avec du sang mais sans les tripes. Avec des couleurs flashy bébé rose pour ne choquer personne.
    xylander posted the 06/06/2026 at 05:49 PM
    Et le MCU qui tourne en rond devrait aller faire une sieste de 10 ans, un peu comme Star Wars et sa Grogu Aventure qui ne mène nulle part. Les multinationales nous prennent pour des mongoloïdes niveau 200.
    xylander posted the 06/06/2026 at 05:55 PM
    Las cadres supérieurs de toutes ces multinationales ne se rendent pas compte à quel point les super-héros sont devenus has been dans un monde qui se délite tous les jours. Sans parler de l'image lamentable des USA. Qui croit encore au message de Captain America dans ce monde ?
    22 posted the 06/06/2026 at 05:55 PM
    Persso je trouve que chaque conférence qui annonce une augmentation de prix est historique dans la fils2puteri de sony
    ravyxxs posted the 06/06/2026 at 05:56 PM
    C'est là que l'on voit que Sony n'est plus le repère,

    Waaah doucement avec ce genre de phrase, Sony reste le patron en plus d'être le lead console sur tous les jeux pratiquement donc bon...Ils peuvent pas non plus avoir un show de 3 heures les gars. Aujourd'hui tu as de la compétition et Geoff le fait plus ou moins bien,donc normal.

    Mais si demain Sony décide de faire revenir un PS Expérience, vous allez tous retourner vos vestes.

    Les raisons de plus faire ce type de show et avoir des stands, sont simples, ça coûte beaucoup trop cher.

    Je vous laisse checker les prix, vous allez cracher du pus...
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