En 2015, des commentateurs et des joueurs avaient qualifié d'historique (galvaudé ou pas, ça mériterait un débat) la conférence de Sony, car nous avions eu The Last Guardian et FF VII Remake et Shenmue III (c'est surtout ça que les gens ont retenu, alors que par exemple un autre jeu était officiellement annoncé : Horizon Zero Dawn).















Depuis, Fumito Ueda ne travaille plus chez Sony (le studio a fermé), FF VII Remake est devenu multiplateforme (sur PS4, seule la première partie est sortie) et Shenmue 3 va arriver sur tous les supports prochainement (après une première sortie "compliquée" et un résultat loin d'être à la hauteur du jeu "culte" sorti sur Dreamcast).



Depuis, cet événement n'existe plus ; Sony fait à la place un State of Play.

Quelques jours plus tard nous avons le Summer Game Fest est là nous avons eu :



Le nouveau Fumito Ueda





La dernière partie du remake





Et si je rajoutes des jeux comme :





Le premier était une exclusivité Sony pour la PS5 à la base.





Une licence culte qui est née sur console Sony.



C'est là que l'on voit que Sony n'est plus le repère, car à une époque, tous ces titres auraient été montrés pendant un événement de Sony ; le contraste en dit long.