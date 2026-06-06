« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
En 2015, des commentateurs et des joueurs avaient qualifié d'historique (galvaudé ou pas, ça mériterait un débat) la conférence de Sony, car nous avions eu The Last Guardian et FF VII Remake et Shenmue III (c'est surtout ça que les gens ont retenu, alors que par exemple un autre jeu était officiellement annoncé : Horizon Zero Dawn).
Depuis, Fumito Ueda ne travaille plus chez Sony (le studio a fermé), FF VII Remake est devenu multiplateforme (sur PS4, seule la première partie est sortie) et Shenmue 3 va arriver sur tous les supports prochainement (après une première sortie "compliquée" et un résultat loin d'être à la hauteur du jeu "culte" sorti sur Dreamcast).
Depuis, cet événement n'existe plus ; Sony fait à la place un State of Play.
Quelques jours plus tard nous avons le Summer Game Fest est là nous avons eu :
Le nouveau Fumito Ueda
La dernière partie du remake
Et si je rajoutes des jeux comme :
Le premier était une exclusivité Sony pour la PS5 à la base.
Une licence culte qui est née sur console Sony.
C'est là que l'on voit que Sony n'est plus le repère, car à une époque, tous ces titres auraient été montrés pendant un événement de Sony ; le contraste en dit long.
si c'est vrai
SOny fera à nouveau des efforts là dessus
enfin sauf si sa console continue de se vendre evidemment
Avant, y étaient un arc de redemption aprés la PS3 et son très mauvais début et moitié de vie. Donc y ont fait des efforts et tenter de ramener la fanbase.
Mais une fois que Xbox a été invisibilisé aux yeux de la plupart des gens (consoles qui se vendent mal, jeux bons ou mauvais qui sont ignorés, ect), Sony s'est bien : "plus besoin de faire des efforts, on ressort les mêmes licences et ca se vendra quand même".
Et malheureusement, les chiffres leur donnent raison...... et nous donnent la génération assez fade qu'on a maintenant.
Sony a une politique très changeante au sujet de ses exclus, et les repasse en ce moment exclusivement sur PlayStation.
Mais aujourd'hui, les jeux multisupports à venir comme Resident Evil Veronica, StellarBlade Bloodrain, genATlas ou FF7 Revelations sont juste 10 fois plus excitantes que les exclus PlayStation que sont Wolverine ou God of War Laufey.
on a plus les conf constructeur mais au final c'est pour les jeux qu'on regardait (et les sortie de console mais aujourd'hui personne n'attend la suite) et cette fois ci on a eu beaucoup de jeu asiatique comparer au autre année
- 10 piges pour chaque jeu de Ueda, pas rentable, surtout que celui-ci n'a pas non plus l'air de creer de hype.
- Il était bien plus rentable pour SE de passer en one more thing au SGF qu'avant Until Dawn 2 et GOW.
- On va attendre de voir le vrai rendu de SB, tu sens le bourrage d'IA dans le trailer.
- RE n'a jamais été une license Playstation meme si le premier est sorti d'abord dessus.
xylander T'aurais du faire encore un plus gros espace. Sinon tu nous dira le rapport entre le gameplay de Wolverine et de Uncharted.
il y aura toujours des gens sur console mais plus assez je pense pour faire valoir les couts de développement, de sécurité et d'évolution technologique et plus assez pour garantir des exclus non plus
Waaah doucement avec ce genre de phrase, Sony reste le patron en plus d'être le lead console sur tous les jeux pratiquement donc bon...Ils peuvent pas non plus avoir un show de 3 heures les gars. Aujourd'hui tu as de la compétition et Geoff le fait plus ou moins bien,donc normal.
Mais si demain Sony décide de faire revenir un PS Expérience, vous allez tous retourner vos vestes.
Les raisons de plus faire ce type de show et avoir des stands, sont simples, ça coûte beaucoup trop cher.
Je vous laisse checker les prix, vous allez cracher du pus...