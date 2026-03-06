Le State of Play a proposé plus de 60 minutes de mises à jour, d'annonces et de révélations. Il a débuté par une présentation détaillée de Wolverine de Marvel et s'est conclu par la révélation de Laufey, le héros de God of War. Entre ces deux titres phares, une avalanche de dates de sortie, de nouvelles images et de surprises étaient au programme. Le reste de l'année 2026 s'annonce riche en annonces (et en action !) avec Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword, Silent Hill: Downfall, et bien d'autres, qui ont tous confirmé leur date de sortie pour la fin de l'année. Et 2027 ? Elle se profile également à l'horizon :
Ace Combat 8: Wings of Theve
Le simulateur de combat aérien de Bandai Namco prend son envol sur PS5 le 2 octobre prochain. Il promet une campagne palpitante et de nouvelles manœuvres tactiques pour affronter les avions ennemis et les cibles terrestres, ainsi que des combats contre d’immenses avions de transport continentaux et des navires terrestres. Vous pourrez piloter 30 avions.
Bancho The Chef
Découvrez les saveurs de l’art du sushi dans Bancho The Chef, un jeu de simulation culinaire mêlant simulation et RPG d’aventure, un préquel indépendant de Dave the Diver. Cuisinez des plats qui raviront vos clients et rehausseront la réputation de vos restaurants à travers le monde, tout en apprenant les techniques des chefs les plus renommés de chaque région. À l'image de ses créations culinaires, Bancho ne se limite pas à un seul genre : poissons, chats, commandes spéciales et bien plus encore.
Control Resonant
Control Resonant sortira mondialement sur PlayStation 5 le 24 septembre. Pour fêter l'événement, Remedy dévoile une toute nouvelle bande-annonce scénarisée, offrant un aperçu plus approfondi d'un monde qui n'est plus régi par les règles que nous connaissons. Un Manhattan déformé par des forces paranormales : une architecture impossible, des réalités changeantes et des rues hantées par des entités monstrueuses. Pour s'aventurer plus profondément dans la ville, Dylan devra maîtriser ses pouvoirs en constante évolution et la puissance brute de son arme métamorphe, l'Aberrant.
Dune Awakening
Arrakis vous attend. Dune : Awakening, le jeu de survie en monde ouvert se déroulant dans l’un des univers les plus emblématiques de la science-fiction, arrive sur PlayStation 5 le 22 septembre. Cette version définitive du jeu propose un tout nouveau mode solo, un nouveau chapitre de son scénario cinématique, ainsi que de nombreux ajouts et améliorations.
Dynasty Warriors 3 : Complete Edition Remastered
À vos agendas ! Le retour en force de Dynasty Warriors 3 et Dynasty Warriors 3: Xtreme Legends débarque sur PS5 le 1er octobre prochain.
God of War Laufey
Découvrez le prochain chapitre de la légendaire franchise God of War, pour les nouveaux joueurs comme pour les fans de la première heure. La mort était censée être la fin, mais pour Laufey (Faye), guerrière et épouse de Kratos, une nouvelle aventure commence. Pour sauver les siens, Faye devra se frayer un chemin à travers l'au-delà des dieux, dans un monde imprégné de magie dangereuse. God of War Laufey arrive sur PlayStation 5.
Marathon
Coureurs, la saison 2 est disponible dès aujourd’hui ! C’est le moment idéal pour découvrir les nouveautés et tracer votre propre chemin à travers la saison. Envie de nous rejoindre ? La semaine d’accès libre de Marathon se déroule du 2 au 9 juin. Aucun abonnement PlayStation Plus n’est requis. Profitez-en pour découvrir Tau Ceti IV et vous familiariser avec le gameplay exigeant de ce jeu de tir de science-fiction, basé sur l’extraction de ressources, ainsi que ses combats PvP et PvE intenses et à enjeux élevés.
MARVEL Tōkon: Fighting Souls a fait de nombreuses annonces lors de son émission d'aujourd'hui. Trois nouveaux personnages rejoignent le casting : le puissant mutant Magneto, l'ennemi juré de Spider-Man, le Bouffon Vert, et le redoutable Carnage. Aux côtés du Docteur Fatalis, ils forment les Chevaliers du Destin, qui influenceront le déroulement du mode Épisode.
Marvel’s Wolverine
Insomniac Games présente un aperçu brutal, violent et riche en action de son prochain jeu d'aventure solo : Marvel’s Wolverine. En plus d'un aperçu détaillé des techniques de combat féroces de Logan, le studio nous a offert un aperçu de certains personnages que vous rencontrerez au sein de l'équipe X, une unité spéciale anti-mutants. Parmi eux, la puissante télékinésiste Jean Grey, avec qui Logan fait équipe pour éliminer les Reavers, ces chasseurs de mutants cybernétiques aux pouvoirs dévastateurs.
Pour en savoir plus : Découvrez les techniques de combat agressives, les personnages, les bonus de précommande et bien plus encore grâce à un nouvel article du PlayStation Blog d'Insomniac Games, à l'approche de la sortie du jeu le 15 septembre.
ILL
Le jeu d'action-horreur à la première personne ILL fait son apparition au State of Play pour un avant-goût aussi intrigant qu'effrayant de son histoire sombre, de ses monstres imprévisibles, de son système de démembrement viscéral et de sa physique réaliste, le tout visant à créer une atmosphère de terreur implacable. Attachez vos ceintures !
Kemuri
Unseen, studio de jeux vidéo basé à Tokyo et dirigé par Ikumi Nakamura, a dévoilé aujourd’hui son nouveau projet : Kemuri, une aventure surnaturelle stylisée, prévue sur PS5 en 2027. Dans le monde chaotique de Kemuri City, la vie et la mort coexistent. Les joueurs devront affronter le paranormal en explorant une ville verticale tentaculaire, en parcourant toits, ruelles et ruines cachées, seuls ou en coopération en ligne jusqu’à deux autres joueurs. Ils pourront également nouer des liens avec de puissants yokai qui débloqueront de nouvelles capacités et tenues.
No Rest for the Wicked
De Moon Studios, les créateurs primés d'Ori and the Blind Forest et d'Ori and the Will of the Wisps, voici No Rest for the Wicked. Ce RPG d'action unique et viscéral est conçu pour les joueurs solo comme pour les escouades en coopération. Plongez dans un monde dessiné à la main et profitez d'un système de combat à la Souls-like. Le jeu sortira sur PS5 en octobre et proposera plus de 100 heures de contenu, de nouvelles armes puissantes, de nouveaux boss et ennemis, de nouvelles zones à explorer et un système de classes entièrement repensé.
Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword sortira le 25 septembre sur PS5… et une démo de cette aventure surnaturelle de combats à l'épée est disponible dès aujourd'hui ! La démo PS5 propose environ 30 minutes du début de l'histoire et vous permet de vous familiariser avec les techniques essentielles du jeu, telles que la parade, la déviation, l'Issen, l'armement Oni, l'absorption d'âmes et bien plus encore.
Phantom Blade Zero
Ce RPG d'action au rythme effréné nous a coupé le souffle lors de sa présentation au State of Play. L'annonce a été faite qu'il sera la vedette d'un State of Play dédié plus tard cet été, qui explorera en profondeur les fonctionnalités, les mécaniques et l'histoire afin de vous préparer à sa sortie sur PS5 le 29 octobre.
PlayStation Plus
Plusieurs nouveaux titres rejoignent le PlayStation Plus ! Tout d'abord, le jeu de survie en monde ouvert Runescape: Dragonwilds débarque sur PS5 dès sa sortie, disponible dès le premier jour. Plongez dans un univers fantastique riche et explorez-le seul ou entre amis. Les abonnés PlayStation Plus Premium pourront profiter de trois jeux dans les mois à venir : Gitaroo Man, un jeu d'action rythmé et coloré, disponible ce mois-ci ; Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy en juillet ; et Onimusha: Dawn of Dreams en août**.
Rayman Legends Retold
Rayman Legends Retold est une réinterprétation en 3D du jeu de plateforme multijoueur culte. Disponible sur PS5 le 1er octobre, ce jeu propose du contenu inédit et des rebondissements narratifs. Au programme : des personnages entièrement doublés, une bande-son enrichie, un gameplay amélioré, une sélection de niveaux emblématiques, un nouveau royaume mystérieux et quatre nouveaux niveaux musicaux… sans oublier le mode coopératif local jusqu'à quatre joueurs.
Silent Hill Townfall
Silent Hill: Townfall sortira le 24 septembre. Pour l'occasion, le jeu d'horreur PS5 dévoile un nouveau personnage et une bande-annonce de gameplay lors du State of Play. On y découvre Zoé, une habitante de Sainte-Amélia avec laquelle Simon entre en contact via son appareil CRTV, ainsi qu'une terrifiante créature qui le traquera dans les ténèbres de l'Autre Monde.
Stuntman: Hollywood
Vitesse, pression et spectacle s'entremêlent dans ce jeu où vous incarnez un cascadeur et revivez des moments iconiques inspirés des plus grands films et séries de course automobile. Chaque film est divisé en épisodes, et chaque épisode constitue un niveau unique avec son propre véhicule et ses particularités de gameplay. D'un épisode à l'autre, l'environnement, le rythme, les objectifs et les scènes changent. Chaque film offre une expérience totalement inédite, et une conduite stylée et précise, ainsi que des cascades maîtrisées, sont largement récompensées.
The Lost Wild
Survivez sur une île grouillante de dinosaures dans ce captivant jeu d’horreur et de survie moderne de Great Ape Games, prévu pour 2027 sur PS5. La fuite, et non le combat, est essentielle : chaque dinosaure a été conçu comme un animal, et non comme un monstre, évoluant dans son propre univers avec ses instincts, comportements et motivations propres. Vous devrez évoluer dans une chaîne alimentaire où vous n’êtes plus au sommet.
En savoir plus : Le studio, qui comprend notamment les membres ayant travaillé sur Alien: Isolation de Creative Assembly, explore plus en profondeur les systèmes de gameplay émergents qu’il développe afin de rendre chaque rencontre mémorable et unique.
Tomb Raider : Legacy of Atlantis
Crystal Dynamics et son co-développeur Flying Wild Hog reviennent aux sources de Lara dans Tomb Raider : Legacy of Atlantis, disponible sur PS5 le 12 février prochain. Pour accompagner cette annonce, Amazon Game Studios a présenté un aperçu des moments forts sous la forme d’une nouvelle bande-annonce, incluant des séquences de gameplay de l’emblématique Vallée Perdue du Pérou et le retour de personnages familiers.
Until Dawn 2
Nous avons annoncé une toute nouvelle suite sur PS5 du jeu d’horreur culte, développée par Firesprite Games. Until Dawn 2 est une expérience indépendante, avec de nouveaux personnages, un monde inédit à explorer et des choix déchirants qui façonneront votre histoire. Cette fois-ci, une équipe de chasseurs de fantômes se rend sur une île tropicale abandonnée pour le premier épisode de leur émission, financée par une chaîne de télévision. Intrigue et dangers seront au rendez-vous lors de sa diffusion l'année prochaine.
Source : https://blog.playstation.com/2026/06/02/state-of-play-june-2026-all-announcements-trailers/
Pour GoW, j'attendrai la PS6
Controle résonance à le potentiel d'etre un classique du jeux d'action.
Onimusha a un gro potentiel.
Le reste ne m'a pas convaincu
ILL
Rayman
Laufey
Wolverine
Ace Combat 8