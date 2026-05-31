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name :
Final Fantasy VII Rebirth
platform :
Playstation 5
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
action-RPG
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PC
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[Switch 2] FINAL FANTASY VII REBIRTH sort mercredi. Achat ou pas?
La version Switch 2 sort ce mercredi.
Allez-vous la prendre, malgré son format Game-Key Card?
Source :
https://www.e.leclerc/fp/final-fantasy-vii-rebirth-carte-promotionnelle-exclusive-magic-the-gathering-final-fantasy-nintendo-switch-2-5021290102767/
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posted the 05/31/2026 at 05:03 AM by
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comments (
21
)
jackfrost
posted
the 05/31/2026 at 05:14 AM
Déjà fait, je l'aurais repris sur ps5 sinon.
switch2
posted
the 05/31/2026 at 05:21 AM
oui en demat parce que je m’en tape du physique et on devrait mieux se battre pour nos droits en demat vu que le physique va mourrir et aussi parce que j’ai pas le pognon comme les gros riches de ce forum d’avoir 45 plateformes et en plus je joue que en portable j’aime pas les consoles de salon
jackfrost
posted
the 05/31/2026 at 05:31 AM
switch2
C'est plus cher en demat qu'en physique, tu serais pas l'un des "gros riches" comme tu le dis.
ratchet
posted
the 05/31/2026 at 05:44 AM
Un blog plus impersonnel que celui-là tu Dead je crois.
olex
posted
the 05/31/2026 at 05:54 AM
Non, car GKC. Et je l'ai déjà fini sur PS5. Et cet épisode m'a ennuyé une bonne partie du temps.
badeuh
posted
the 05/31/2026 at 06:08 AM
Pas
redxiii102
posted
the 05/31/2026 at 06:26 AM
Ça fait 2 ans que je l'ai sur ps5
tu sais
link49
, la superieur version.
redxiii102
posted
the 05/31/2026 at 06:27 AM
Y'a que toi sur ce site qui achète des GKC
jenicris
posted
the 05/31/2026 at 06:52 AM
Déjà rien que la GKC
suikoden
posted
the 05/31/2026 at 07:08 AM
Yup j'attends le mien pour le refaire ????
suikoden
posted
the 05/31/2026 at 07:18 AM
jenicris
En meme temps tu veux faire comment pour foutre 120Go sur une cartouche 64Go.
Alors oui je suis d'accord qu'ils pourraient faire un truc hybride au moins une grosse partie des fichier sur la cartouche et le reste à dl.
Apres ca a ete explique aussi que le taux de transfert des cartouche est moins important que le SSD ou les carte memoire de la Switch 2, peut etre que c'est bidon mais j'imagine quand meme que c'est un peu vrai. Ca a deja ete demontre que les cartouche sont plus lente et sur un jeu comme FFVII Rebirth ou tout se charge constamment je suppose que ca joue. Sur le Remake je pense qu'ils auraient pu faire l'effort parcontre.
On critique deja le popping tel quel alors si c'etait encore plus lent ca serait pire. (Je vois deja comment c'est ignoble sur carte SD sur mon Legion Go, oblige de le mettre sur la memoire interne de la console)
Pour le coup sur Rebirth la question du GKC est un minimum justifie contrairement à d'autres jeux.
mishinho
posted
the 05/31/2026 at 07:22 AM
GKC = NON
aeris201
posted
the 05/31/2026 at 07:27 AM
Je déteste FF et le style de Nomura encore plus, donc non merci sans façon
ouroboros4
posted
the 05/31/2026 at 07:30 AM
jenicris
et en 30 fps même pas constant, non merci
ghouledheleter
posted
the 05/31/2026 at 07:32 AM
aeris201
tu déteste ff mais tu viens commenter une news ff? lol
J’ai du mal à comprendre
maleman
posted
the 05/31/2026 at 07:40 AM
jackfrost
La version numérique est à -20 % sur l'eShop, soit à 47,99 €. L'édition "physique" peut se trouver à 45,29 € à Leclerc. La différence est vraiment négligeable.
narustorm
posted
the 05/31/2026 at 07:49 AM
Y'aurai des efforts pour mettre plus de jeux en complet cartouche j'aurai pris la trilogy sur switch 2!
ouroboros4
posted
the 05/31/2026 at 07:55 AM
narustorm
actuellement c'est impossible. Les cartouches Switch 2 ne vont pas au delà de 64Go
judebox
posted
the 05/31/2026 at 07:55 AM
Déjà fait sur PC, donc non
ziggourat
posted
the 05/31/2026 at 08:01 AM
Yes, je vais me le refaire sur S2
zekk
posted
the 05/31/2026 at 08:07 AM
Je n'ai pas la switch 2, mais ou sinon je l'aurais repris
jackfrost
Encore un "bon" qui vient de rejoindre le site
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Alors oui je suis d'accord qu'ils pourraient faire un truc hybride au moins une grosse partie des fichier sur la cartouche et le reste à dl.
Apres ca a ete explique aussi que le taux de transfert des cartouche est moins important que le SSD ou les carte memoire de la Switch 2, peut etre que c'est bidon mais j'imagine quand meme que c'est un peu vrai. Ca a deja ete demontre que les cartouche sont plus lente et sur un jeu comme FFVII Rebirth ou tout se charge constamment je suppose que ca joue. Sur le Remake je pense qu'ils auraient pu faire l'effort parcontre.
On critique deja le popping tel quel alors si c'etait encore plus lent ca serait pire. (Je vois deja comment c'est ignoble sur carte SD sur mon Legion Go, oblige de le mettre sur la memoire interne de la console)
Pour le coup sur Rebirth la question du GKC est un minimum justifie contrairement à d'autres jeux.
J’ai du mal à comprendre
jackfrost Encore un "bon" qui vient de rejoindre le site