Les prix officiels de Pokémon Winds et Pokémon Waves n'ont pas encore été annoncés, mais les récentes annonces de revendeurs pourraient nous donner quelques indications. Sur Amazon Allemagne, les précommandes des deux jeux sont désormais ouvertes. Le revendeur propose actuellement les deux versions à 80 € chacune.
De prime abord, cela pourrait vous laisser penser que Pokémon Vent et Vagues coûtera 80 $ chacun aux États-Unis. Pas de panique ! En Europe, de nombreux jeux à 80 € sont vendus environ 70 $ aux États-Unis. Ceci étant dit, il est important de noter que Pokémon Legends: Z-A – Édition Nintendo Switch 2 a été lancé à 70 €.
Nous avons constaté de nombreuses variations de prix pour les jeux Nintendo Switch 2 au cours de l'année écoulée. Mario Kart World était initialement difficile à accepter à 80 $, mais un pack console a été proposé pendant un certain temps, permettant d'obtenir le jeu pour 50 $. Nintendo s'apprête à lancer d'autres packs pour aider les consommateurs à économiser, ce qui est important avant l'augmentation de prix de la console prévue plus tard cette année.
Plus récemment, on a pu trouver des jeux neufs en magasin à partir de 50 $. Cela s'explique par le fait que Nintendo propose ses prochains jeux Switch 2 sur l'eShop à 10 $ de moins. Les revendeurs se sont ensuite alignés sur ce prix. Cela signifie qu'en ce moment, vous pouvez vous procurer Splatoon Raiders, Yoshi et le Livre Mystérieux et Star Fox pour 10 $ de moins que leur prix habituel. Si nous devions faire une estimation, Pokémon Vent et Vagues coûterait finalement 70 $ chacun aux États-Unis. Mais s'ils étaient à 80 $, cela vous empêcherait-il de les acheter ?
Source : https://nintendoeverything.com/pokemon-winds-and-waves-price/
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posted the 05/20/2026 at 01:30 PM by link49
Allez juste vous faire ******
(2x les jeux car un exemplaire pour moi et un autre sous blister que je garde pour la collection) + la console édition limitée
Et bah
Regardez rien que le rendu de l'eau, GTA6 en PLS
Facile 500 millions de budget dev derrière ce jeu pour atteindre ce niveau d'excellence.
Sinon ben perso j'attends de voir le nombre de nouveau pokemon, et combien des anciennes générations il y aura.....
J'ai choper un flamajou shiny sur pokemon go....j'etais content tu peux pas ssavoir. M'en manque 1 autre, et les singe plante et eau....
J'espère qu'ils seront présent dans pokemon vent et vague.