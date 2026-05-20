Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Pokemon Vents et Vagues
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name : Pokemon Vents et Vagues
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
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[Switch 2] Après Mario Kart World, Pokémon Vents/Vagues vendus aussi assez cher?


Les prix officiels de Pokémon Winds et Pokémon Waves n'ont pas encore été annoncés, mais les récentes annonces de revendeurs pourraient nous donner quelques indications. Sur Amazon Allemagne, les précommandes des deux jeux sont désormais ouvertes. Le revendeur propose actuellement les deux versions à 80 € chacune.

De prime abord, cela pourrait vous laisser penser que Pokémon Vent et Vagues coûtera 80 $ chacun aux États-Unis. Pas de panique ! En Europe, de nombreux jeux à 80 € sont vendus environ 70 $ aux États-Unis. Ceci étant dit, il est important de noter que Pokémon Legends: Z-A – Édition Nintendo Switch 2 a été lancé à 70 €.

Nous avons constaté de nombreuses variations de prix pour les jeux Nintendo Switch 2 au cours de l'année écoulée. Mario Kart World était initialement difficile à accepter à 80 $, mais un pack console a été proposé pendant un certain temps, permettant d'obtenir le jeu pour 50 $. Nintendo s'apprête à lancer d'autres packs pour aider les consommateurs à économiser, ce qui est important avant l'augmentation de prix de la console prévue plus tard cette année.

Plus récemment, on a pu trouver des jeux neufs en magasin à partir de 50 $. Cela s'explique par le fait que Nintendo propose ses prochains jeux Switch 2 sur l'eShop à 10 $ de moins. Les revendeurs se sont ensuite alignés sur ce prix. Cela signifie qu'en ce moment, vous pouvez vous procurer Splatoon Raiders, Yoshi et le Livre Mystérieux et Star Fox pour 10 $ de moins que leur prix habituel. Si nous devions faire une estimation, Pokémon Vent et Vagues coûterait finalement 70 $ chacun aux États-Unis. Mais s'ils étaient à 80 $, cela vous empêcherait-il de les acheter ?

Source : https://nintendoeverything.com/pokemon-winds-and-waves-price/
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    aeris201
    posted the 05/20/2026 at 01:30 PM by link49
    comments (11)
    kikoo31 posted the 05/20/2026 at 01:51 PM
    Si la technique suit car si c'est comme les 3 pokémons récents
    Allez juste vous faire ******
    ratchet posted the 05/20/2026 at 02:08 PM
    Je vais en avoir pour quasiment 900e donc…

    (2x les jeux car un exemplaire pour moi et un autre sous blister que je garde pour la collection) + la console édition limitée

    Et bah
    51love posted the 05/20/2026 at 02:15 PM
    En même temps le vendre 100€ vu l'ambition du jeu ça n'aurait rien de déconnant.

    Regardez rien que le rendu de l'eau, GTA6 en PLS

    Facile 500 millions de budget dev derrière ce jeu pour atteindre ce niveau d'excellence.
    gat posted the 05/20/2026 at 02:20 PM
    51love Plus que 100 balles même vu qu’ils feront comme d’hab deux versions absolument « indispensables » à l’achat
    cyr posted the 05/20/2026 at 02:29 PM
    ratchet il y a unune consoles en edition limitée de pokemon vent ? Merde alors j'étais pas au courant
    51love posted the 05/20/2026 at 02:31 PM
    gat j'espère même 3 versions cette fois ci
    ratchet posted the 05/20/2026 at 03:19 PM
    cyr pas dévoilée encore, mais comme à chaque nouvelle génération il y a une collector.
    kikoo31 posted the 05/20/2026 at 03:24 PM
    GTA 6 peut trembler
    ducknsexe posted the 05/20/2026 at 03:46 PM
    De futur DLC pour compenser ces 100€
    oreillesal posted the 05/20/2026 at 03:47 PM
    Une rumeur qui fait brasser du Vent, mais ce n'est rien en comparaison des Vagues de larmes qui viendront
    cyr posted the 05/20/2026 at 03:50 PM
    ratchet OK. J'en ai vu une , mais c'était pas officiel.

    Sinon ben perso j'attends de voir le nombre de nouveau pokemon, et combien des anciennes générations il y aura.....

    J'ai choper un flamajou shiny sur pokemon go....j'etais content tu peux pas ssavoir. M'en manque 1 autre, et les singe plante et eau....

    J'espère qu'ils seront présent dans pokemon vent et vague.
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