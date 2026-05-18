Les derniers classements britanniques de GfK Entertainment/NielsenIQ pour la semaine se terminant le 16 mai 2026 ont été publiés et montrent que Tomodachi Life: Living the Dream sur Nintendo Switch reprend la première place, gagnant une place.
La version Switch 2 d'Indiana Jones and the Great Circle permet au jeu de remonter en force à la deuxième place, avec 99 % de part de marché sur la console de Nintendo (également numéro un du classement Switch 2). Directive 8020 fait son entrée à la troisième place, avec 87 % de part de marché sur PS5.
Source : https://www.cubed3.com/features/insights/uk-chart-analysis-indiana-jones-whips-up-a-storm/
tags :
posted the 05/18/2026 at 03:35 AM by link49
Il étais premier sur l'eshop, pendant 2 ou 3 jours avant de se faire détrôner par yoshi.
si comme moi certains ont décidé de faire l'impasse sur les GKC il se peut qu'on ai effectivement un peut faim^^
blague à part, le jeu est chouette et la sensation de se retrouver dans une aventure d'indi est bien là, je prend beaucoup de plaisir à explorer le jeu.
dommage que la technique ne soit pas optimal, le jeu peut être très beau mais aussi accumulé par endroit des ombres cracra et du poping hyper violent.
...et je ne rejeterais pas forcément la faute sur la machine, j'ai vu tourner resident evil 9, j'ai joué à assassin creed shadow et cyberpunk et je sais que la ps4 fait tourner uncharted 4 et last of us 2 et de ce que je vois de se cercle ancien (je suis en egypte) je suis persuadé qu'avec une équipe spécialisé (saber par exemple) on auraient pu avoir un meilleur résultat.