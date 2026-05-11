Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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[Switch 2] Hausse de prix : Nintendo aurait été pris au dépourvu


À la lumière du récent rapport financier de Nintendo et des hausses de prix de la Switch 2, un analyste prévoit que l'exercice fiscal à venir pourrait être relativement calme pour l'entreprise.

Interrogé par VGC, le Dr Serkan Toto de Kantan Games commente la révision à la baisse des prévisions de ventes de consoles de Nintendo pour l'année à venir, soulignant que les ventes de la deuxième année sont généralement supérieures à celles de la première. Il ajoute que Nintendo a été pris au dépourvu.

« Nous vivons une période vraiment étrange. Habituellement, les ventes de nouvelles consoles augmentent la deuxième année, alors que Nintendo prévoit désormais une baisse de 17 %. Ceci est bien sûr dû aux hausses de prix qui semblent inévitables dans le contexte de la crise actuelle des mémoires, mais Nintendo tente de constituer une base d'utilisateurs initiale et se retrouve maintenant en difficulté. Globalement, je m'attends à ce que cet exercice fiscal soit relativement calme pour Nintendo. »

À notre avis, le terme « calme » semble un peu fort, surtout quand on sait que la société se prépare à sortir son premier film Legend of Zelda en 2027. De plus, une belle sélection de jeux est prévue, avec notamment Yoshi and the Mysterious Book, Star Fox, Splatoon Raiders et bien d'autres.

Sans oublier la rumeur persistante d'un remake de Zelda : Ocarina of Time plus tard cette année, ainsi que la sortie de Pokémon Winds & Waves en 2027 – deux titres qui devraient rencontrer un franc succès (si le premier se confirme, bien sûr).

Bref, l'idée que l'année à venir sera « relativement calme » ne nous convainc pas totalement. Les ventes de la Switch 2 vont sans doute ralentir suite à l'augmentation de prix, mais la société prévoit tout de même 16,5 millions d'unités vendues, ce qui est plutôt encourageant.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/analyst-predicts-a-silent-year-ahead-for-nintendo/
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    posted the 05/11/2026 at 08:23 AM by link49
    comments (43)
    kevisiano posted the 05/11/2026 at 08:33 AM
    Haaaaaaaaan les pauvres Nintendo
    Une entreprise milliardaire qui ne voit pas une éventuelle augmentation de prix alors que strictement TOUT augmente dans la vie.

    Méchants actionnaires, méchants !
    kujiraldine posted the 05/11/2026 at 08:38 AM
    On parle de Nintendo dans cet article mais au final, tout le monde a été surpris. Sony, MS... Même Valve, qui avait annoncé sa nouvelle gamme de hardware s'est retrouvé comme un con la semaine qui suivait.

    Ça va être une année calme pour TOUT le monde. Et quand on dit, TOUT le monde, on parle vraiment de la planète. La situation actuelle fait craindre des famines dans plusieurs pays l'année prochaine. On en est là.

    Merci l'IA, merci Benjamin, merci Donald :°
    kidicarus posted the 05/11/2026 at 08:49 AM
    Il faut remettre en perspective que nintendo prévoyait 15millions de switch 2 pour la première année. Puis a rehaussé à 19 millions vu la forte demande qui va sûrement amener la machine à 22 millions de ventes pour sa première année, ce qui est purement exceptionnel.
    En prédisant 16,5 millions de ventes pour l'exercice 2026/27 ne peut pas être considéré comme une vraie baisse , mais c'est être réaliste sur le marché et qu'il est impossible de réitérer une telle performance.
    Par contre ça a joué sur leur stock vu la hausse qui arrive bien vite.

    Après, tant qu'on a nos jeux je crois qu'on s'en fout un peu que Nintendo prédisent 16,5 ou 20 millions pour cette année. Seul les jeux compte
    zekk posted the 05/11/2026 at 08:50 AM
    kevisiano
    jenicris posted the 05/11/2026 at 08:57 AM
    kevisiano
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 09:03 AM
    kevisiano absolument
    rupinsansei3 posted the 05/11/2026 at 09:06 AM
    kevisiano
    kevisiano posted the 05/11/2026 at 09:07 AM
    ouroboros4 jenicris zekk rupinsansei3 j'ai exactement ce meme en tête
    https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fthoughts-on-the-leave-the-billion-dollar-company-alone-meme-v0-ka073l8g6wxf1.jpeg%3Fauto%3Dwebp%26s%3D80c064d4b1fea91fe4f4b1f37e3f91967456e1df
    51love posted the 05/11/2026 at 09:09 AM
    kevisiano
    zanpa posted the 05/11/2026 at 09:11 AM
    Les pauvres bichette ! Avec leur matos obsolète ils n’ont même pas besoin d’augmenter leur prix sauf pour faire de la marge supplémentaire ! Ils vous prennent pour des cons les nsex
    jenicris posted the 05/11/2026 at 09:13 AM
    kevisiano tellement ça
    zekk posted the 05/11/2026 at 09:14 AM
    kevisiano
    rupinsansei3 posted the 05/11/2026 at 09:24 AM
    kevisiano
    cyr posted the 05/11/2026 at 09:28 AM
    zanpa et sony aussi avec les pro s.....

    On va faire le ps vr 2, mais on fera pas de jeux. On va vous sortir une manette ecran lcd, a 200 balle, pour que vous puissiez jouer en inférior version.
    On vous augmente aussi le prix de la ps5
    Etc
    Etc

    Tu vois c'est facile.
    hypermario posted the 05/11/2026 at 09:29 AM
    zanpa 'leur matos obsolète' toujours les meme bas du front...
    cyr posted the 05/11/2026 at 09:36 AM
    hypermario c'est étrange, je soupçonne un multi compte....revenu des très bas fonds du site....
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 09:38 AM
    cyr dommage que ton détecteurs de multi comptes ne fonctionne pas avec Aeris
    jenicris posted the 05/11/2026 at 09:39 AM
    cyr may Sony
    hypermario posted the 05/11/2026 at 09:45 AM
    cyr Ils ont toujours les meme phrases type, se font demonté a chaque fois, mais reviennent malgres tout la ramener encore et encore...
    j9999 posted the 05/11/2026 at 09:46 AM
    jenicris zanpa 51love rupinsansei3 ouroboros4 jenicris kevisianozekk tiens le chef gobelin qui arrive et qui ramène toute la meute avec lui a gros coup de spam d'emojis dans tous les sens. Et toujours cet argument victimaire du "gentil petit artisan" qui serait en realité le grand mechant loup au centre d'un gigantesque complot où il se ferait du FRIC sur le dos des gentils petits consommateurs en osant faire du bénéfice sur la vente de ses jeux... Vous vous rendez compte à quel point vous etes pathétiques?
    51love posted the 05/11/2026 at 09:49 AM
    j9999 J'ai trouvé ça drôle, un peu de légèreté et d'humour ça n'a jamais tué personne.
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 09:50 AM
    j9999 ouin ouin ouin pourquoi vous êtes méchant avec Nintendo

    51love quand ça touche à Nintendo ils n'ont aucun humour
    tripy73 posted the 05/11/2026 at 09:51 AM
    C'est quoi cette analyse moisi, on rappelle que la machine est la console la plus vendue lors du lancement ce qui fausse totalement les chiffres de la 1ère année, donc rien d'étonnant qu'ils envisagent d’en vendre moins la seconde année, crise des composants ou non...

    kidicarus : c'est ça
    j9999 posted the 05/11/2026 at 09:57 AM
    51love bah tu peux rigoler, si c'est que ça c'est pas grave. Mais la plupart de ceux que j'ai cité c'est pas ça leur intention, leur intention c'est du troll pur et dur. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, et ces mêmes personnes sont souvent hyper agressive si tu insinue quoi que ce soit de négatif à propos de leur constructeur favori, généralement Sony.

    Par contre c'est de la connerie cette rethorique de faire croire que Nintendo essaye de se faire passer pour le gentil artisan pour mieux entuber le consommateur, personne n'a prétendu ça. Et sortir la carte de l'obsolescence c'est encore plus idiot. On sait tous pourquoi et ils le savent aussi, pas la peine de le repeter 10000 fois
    cyr posted the 05/11/2026 at 10:03 AM
    ouroboros4 j'en ai plusieurs des Aeris: 112/201/297/333/421/428/442/444/481/504/522
    555/560/613/616/657/666/696/733/74/842/90/
    900/942.

    Si tu en as d'autre, je suis preneur.
    rupinsansei3 posted the 05/11/2026 at 10:04 AM
    51love ouroboros4 ouroboros4
    j9999 posted the 05/11/2026 at 10:04 AM
    D'ailleurs c'est vraiment une spécificité française. Bénéfice = argent sale. Comme les gens ont cet espèce d'esprit communiste ou socialiste appelons le comme on voudra, ils font toujours une obsession sur le fait que dés qu'une entreprise gagne de l'argent c'est forcément qu'on est pris pour des pigeons. C'est à cause de cette mentalité que beaucoup de gens n'avancent pas. Cette mentalité crée tout un tas de biais cognitif et pousse les gens a adopter des raisonnements économiques ultra simplistes du style : un pokemon vu ses graphismes coûte forcément pas cher a produire donc c'est UUULTRA rentable. Ou encore "vu la puissance de la switch 2 en comparaison d'une ps5 ils se font des marges de TAAARBA". Ca omeg yout le reste des paramètres comme le budget marketing enorme, les grosses licences sur lesquelles reposent presque entièrement le constructeur a tel point que si une de ces licences échouent c'est un risque énorme. Tellement de réalités qui sont omises sous l'influence de cet espece d'esprit negatif
    cyr posted the 05/11/2026 at 10:06 AM
    tripy73 tu a presque tous dit, mais certains ne veulent pas voir la réalité en face. 20 millions en première année, c'est du jamais vu.

    j9999 tu te donne beaucoup de mal pour des troll qui ne vont même pas te lire et rester sur leur position, aussi étrange soit elle.
    zekk posted the 05/11/2026 at 10:08 AM
    j9999 La ramène pas tu es dans ceux qui tapent sur Sony lors de l'augmentation des prix...

    Par contre c'est de la connerie cette rethorique de faire croire que Nintendo essaye de se faire passer pour le gentil artisan pour mieux entuber le consommateur, personne n'a prétendu ça.

    Vous le faites à longueurs de temps, à un moment faut pas venir pleurer du retour de manivelle
    jenicris posted the 05/11/2026 at 10:11 AM
    j9999 pro-N spotted et qui ose parler de se la ramener alors que c'est exactement ce qu'il fait
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 10:12 AM
    zekk jenicris exactement c'est l'hôpital qui se fout de la charité avec ce gars
    jenicris posted the 05/11/2026 at 10:18 AM
    ouroboros4 mais ils te diront que eux c'est normal
    zekk posted the 05/11/2026 at 10:19 AM
    cyr
    sony aussi avec les pro s....

    effectivement, mais à la différence de vous, on critique Sony aussi, il y a plus grand monde pour défendre les stratégies de Sony, là où vous dites Amen à tout chez Nintendo ( il suffit de voir comment tu m'as agressé l'autre fois pour rien et sans excuse à la fin)
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 10:22 AM
    zekk surtout que tu en as qui défendent même le faire que le jeux Nintendo ne baissent jamais de prix.
    Le monde à l'envers
    xynot posted the 05/11/2026 at 10:41 AM
    Aucun des constructeurs n'a de bonnes excuses pour augmenter les prix (jeux comme hardware).
    zekk posted the 05/11/2026 at 10:46 AM
    xynot
    hyoga57 posted the 05/11/2026 at 10:48 AM
    jenicris zekk ouroboros4 C’est ça la différence. Nous on critique tous les constructeurs, mais d’autres plus haut gobent tout ce que fait le petit artisan.
    jenicris posted the 05/11/2026 at 10:52 AM
    La grosse différence c'est que Sony c'est fait détruire lors de la dernière hausse de prix de la PS5, même par les pro-S
    Alors que la plupart des pro-N trouvent n'importe quelle excuse/ou disent des trucs "c'est pas beaucoup" pour défendre, ou minimiser cette hausse.

    Une hausse reste une hausse et c'est pas normal. Elles sont toute critiquable.
    Les 3 constructeurs méritent actuellement des critiques. Et même si on est fan/préfère un constructeur, faut être critique et arrêter de leurs trouver des excuses

    hyoga57 exactement.

    Rien que la dernière hausse de Sony bordel, qu'est qu'ils ont mangé même par les pro-S
    tripy73 posted the 05/11/2026 at 10:56 AM
    cyr : c'est même pas sur la 1ère année, mais sur les 3 premiers trimestres
    wickette posted the 05/11/2026 at 11:18 AM
    La console est trop chere pour ce qu’elle offre

    Quand tu vends 155m switch 1, Ils ont aussi un pouvoir de négociation avec les fournisseurs qui est immense

    Ils utilisent un node Samsung 8nm qu’aucune puce IA moderne utilise

    J’ai pas de doutes que les prix augmentent mais ils avaient très largement de quoi tanker ça..surtout vu le prix de la S2 au Japon

    C’est pas défendable…c’est surtout les pro-N qui devraient réagir car la console sera moins accessible et populaire…
    cyr posted the 05/11/2026 at 11:25 AM
    wickette réagir en quoi? J'ai la mienne, point barre.

    Tous les autres on deja augmenter de prix, mais Nintendo n'a pas le droit.
    Il font ce qu'il veule et arrivera ce qui doit arriver.
    Nintendo comme les autres est une entreprise qui veut gagner de l'argent.

    Si ce monde la te dérange, engage toi dans le bénévolat. Société a but non lucratif.

    Et le soucis c'est la ram, pas la puce. Faut pas tous mélanger.


    tripy73 chutttttttt.
    cyr posted the 05/11/2026 at 11:30 AM
    jenicris ouai tellement visible votre rébellion...je vais acheter la ps5 pro.....super comme mécontentement.

    Tous augmente, sony, microsoft,nintendo ne sont pas des associations mais des sociétés a but lucratif.


    zekk m'excuser de quoi? Je te rappel comment fonctionne une société a but lucratif.

    Si tu pense que les entreprises ne doivent pas augmenter leur tarif, mais licencié a tour de bras, ok, mais y aura plus aucune entreprise au final.

    Ce qui monte ne redescend pas . Sauf le pouvoir d'achat qui se réduit comme neige au soleil
    cyr posted the 05/11/2026 at 11:32 AM
    Suffit de voir le prix des clopes, le paquet coute chère et pourtant il y a toujours des fumeurs.....donc la hausse seul ne peut pas décourager le consommateur.
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