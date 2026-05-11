À la lumière du récent rapport financier de Nintendo et des hausses de prix de la Switch 2, un analyste prévoit que l'exercice fiscal à venir pourrait être relativement calme pour l'entreprise.
Interrogé par VGC, le Dr Serkan Toto de Kantan Games commente la révision à la baisse des prévisions de ventes de consoles de Nintendo pour l'année à venir, soulignant que les ventes de la deuxième année sont généralement supérieures à celles de la première. Il ajoute que Nintendo a été pris au dépourvu.
« Nous vivons une période vraiment étrange. Habituellement, les ventes de nouvelles consoles augmentent la deuxième année, alors que Nintendo prévoit désormais une baisse de 17 %. Ceci est bien sûr dû aux hausses de prix qui semblent inévitables dans le contexte de la crise actuelle des mémoires, mais Nintendo tente de constituer une base d'utilisateurs initiale et se retrouve maintenant en difficulté. Globalement, je m'attends à ce que cet exercice fiscal soit relativement calme pour Nintendo. »
À notre avis, le terme « calme » semble un peu fort, surtout quand on sait que la société se prépare à sortir son premier film Legend of Zelda en 2027. De plus, une belle sélection de jeux est prévue, avec notamment Yoshi and the Mysterious Book, Star Fox, Splatoon Raiders et bien d'autres.
Sans oublier la rumeur persistante d'un remake de Zelda : Ocarina of Time plus tard cette année, ainsi que la sortie de Pokémon Winds & Waves en 2027 – deux titres qui devraient rencontrer un franc succès (si le premier se confirme, bien sûr).
Bref, l'idée que l'année à venir sera « relativement calme » ne nous convainc pas totalement. Les ventes de la Switch 2 vont sans doute ralentir suite à l'augmentation de prix, mais la société prévoit tout de même 16,5 millions d'unités vendues, ce qui est plutôt encourageant.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/analyst-predicts-a-silent-year-ahead-for-nintendo/
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posted the 05/11/2026 at 08:23 AM by link49
Une entreprise milliardaire qui ne voit pas une éventuelle augmentation de prix alors que strictement TOUT augmente dans la vie.
Méchants actionnaires, méchants !
Ça va être une année calme pour TOUT le monde. Et quand on dit, TOUT le monde, on parle vraiment de la planète. La situation actuelle fait craindre des famines dans plusieurs pays l'année prochaine. On en est là.
Merci l'IA, merci Benjamin, merci Donald :°
En prédisant 16,5 millions de ventes pour l'exercice 2026/27 ne peut pas être considéré comme une vraie baisse , mais c'est être réaliste sur le marché et qu'il est impossible de réitérer une telle performance.
Par contre ça a joué sur leur stock vu la hausse qui arrive bien vite.
Après, tant qu'on a nos jeux je crois qu'on s'en fout un peu que Nintendo prédisent 16,5 ou 20 millions pour cette année. Seul les jeux compte
https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fthoughts-on-the-leave-the-billion-dollar-company-alone-meme-v0-ka073l8g6wxf1.jpeg%3Fauto%3Dwebp%26s%3D80c064d4b1fea91fe4f4b1f37e3f91967456e1df
On va faire le ps vr 2, mais on fera pas de jeux. On va vous sortir une manette ecran lcd, a 200 balle, pour que vous puissiez jouer en inférior version.
On vous augmente aussi le prix de la ps5
Etc
Etc
Tu vois c'est facile.
51love quand ça touche à Nintendo ils n'ont aucun humour
kidicarus : c'est ça
Par contre c'est de la connerie cette rethorique de faire croire que Nintendo essaye de se faire passer pour le gentil artisan pour mieux entuber le consommateur, personne n'a prétendu ça. Et sortir la carte de l'obsolescence c'est encore plus idiot. On sait tous pourquoi et ils le savent aussi, pas la peine de le repeter 10000 fois
555/560/613/616/657/666/696/733/74/842/90/
900/942.
Si tu en as d'autre, je suis preneur.
j9999 tu te donne beaucoup de mal pour des troll qui ne vont même pas te lire et rester sur leur position, aussi étrange soit elle.
Par contre c'est de la connerie cette rethorique de faire croire que Nintendo essaye de se faire passer pour le gentil artisan pour mieux entuber le consommateur, personne n'a prétendu ça.
Vous le faites à longueurs de temps, à un moment faut pas venir pleurer du retour de manivelle
sony aussi avec les pro s....
effectivement, mais à la différence de vous, on critique Sony aussi, il y a plus grand monde pour défendre les stratégies de Sony, là où vous dites Amen à tout chez Nintendo ( il suffit de voir comment tu m'as agressé l'autre fois pour rien et sans excuse à la fin)
Le monde à l'envers
Alors que la plupart des pro-N trouvent n'importe quelle excuse/ou disent des trucs "c'est pas beaucoup" pour défendre, ou minimiser cette hausse.
Une hausse reste une hausse et c'est pas normal. Elles sont toute critiquable.
Les 3 constructeurs méritent actuellement des critiques. Et même si on est fan/préfère un constructeur, faut être critique et arrêter de leurs trouver des excuses
hyoga57 exactement.
Rien que la dernière hausse de Sony bordel, qu'est qu'ils ont mangé même par les pro-S
Quand tu vends 155m switch 1, Ils ont aussi un pouvoir de négociation avec les fournisseurs qui est immense
Ils utilisent un node Samsung 8nm qu’aucune puce IA moderne utilise
J’ai pas de doutes que les prix augmentent mais ils avaient très largement de quoi tanker ça..surtout vu le prix de la S2 au Japon
C’est pas défendable…c’est surtout les pro-N qui devraient réagir car la console sera moins accessible et populaire…
Tous les autres on deja augmenter de prix, mais Nintendo n'a pas le droit.
Il font ce qu'il veule et arrivera ce qui doit arriver.
Nintendo comme les autres est une entreprise qui veut gagner de l'argent.
Si ce monde la te dérange, engage toi dans le bénévolat. Société a but non lucratif.
Et le soucis c'est la ram, pas la puce. Faut pas tous mélanger.
tripy73 chutttttttt.
Tous augmente, sony, microsoft,nintendo ne sont pas des associations mais des sociétés a but lucratif.
zekk m'excuser de quoi? Je te rappel comment fonctionne une société a but lucratif.
Si tu pense que les entreprises ne doivent pas augmenter leur tarif, mais licencié a tour de bras, ok, mais y aura plus aucune entreprise au final.
Ce qui monte ne redescend pas . Sauf le pouvoir d'achat qui se réduit comme neige au soleil