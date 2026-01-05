Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Indiana Jones et le Cercle Ancien
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name : Indiana Jones et le Cercle Ancien
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : MachineGames
genre : action
other versions : PC - Playstation 5
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[Indiana Jones and the Great Circle] "Le jeu est magnifique sur Switch 2"


Indiana Jones and the Great Circle est sans doute la meilleure aventure d'Indiana Jones depuis des années, et si vous avez manqué sa sortie initiale, vous aurez bientôt l'occasion de vous la procurer sur Switch 2.

Avant le retour d'Indy ce mois-ci, les aperçus de la version Nintendo de MachineGames commencent à arriver. Si vous n'avez pas encore vu notre aperçu, en voici un bref extrait :

« Quand The Great Circle fonctionne, il est vraiment exceptionnel. Le jeu est magnifique sur Switch 2, avec des paysages incroyablement détaillés et des personnages modélisés de façon impressionnante de réalisme. Je vous mets au défi de prendre une bougie dans ce jeu et de regarder sa flamme vaciller au rythme de vos pas sans qu'un sourire n'apparaisse sur votre visage. »

Voici ce que d'autres critiques ont dit de l'expérience Switch 2 jusqu'à présent :

Nintendo World Report : « La version Switch 2 se comporte globalement mieux qu'on ne l'aurait imaginé. Ce jeu a raflé de nombreux prix techniques et, comparée à sa version Steam Deck, la version Switch 2 semble être une réussite. »

Pocket Tactics : « Le gameplay est globalement agréable et fluide. Dr. Jones réagit instantanément aux commandes, du moins si vous n'utilisez pas la détection de mouvements, ce qui est crucial dans un jeu d'action comme celui-ci, où les combats exigent une précision chirurgicale. Je n'ai constaté aucune chute de framerate en cours de partie, même lors des séquences avec plusieurs personnages à l'écran et en extérieur. J'ai même laissé libre cours au côté obscur d'Indy et me suis promené dans le Vatican en distribuant des coups de poing, juste pour voir ce qui se passait. Spoiler : les ecclésiastiques n'apprécient guère les archéologues agressifs. »

Switch-Actu.fr : « Le défi de cette version Switch 2 est avant tout technique, et c'est ce qui nous intéressait le plus lors du lancement du jeu sur la console de Nintendo. Pour l'instant, le bilan est mitigé. Quelques défauts visuels dans les extérieurs, des micro-freezes intempestifs à chaque sauvegarde automatique… mais aussi des intérieurs charmants et de très beaux jeux de lumière qui nous donnent envie d'aller plus loin pour découvrir le dénouement. »

Nintendo Connect : « Si vous ne possédez pas d'autre console ou de PC puissant, cette version pour Nintendo Switch 2 vous permettra de profiter pleinement du jeu. Certes, la qualité graphique sera inférieure à celle des autres versions, mais si cela vous importe, vous n'êtes probablement pas le public cible de ce portage et vous avez déjà une autre façon de jouer. »

Gaming Boulevard : « Ce portage est vraiment réussi, et c'est formidable de voir Indiana Jones et le Grand Cercle débarquer sur Nintendo Switch 2. L'exploration, la résolution d'énigmes et la navigation à travers les pièges sont particulièrement agréables sur cette console, et les graphismes sont tout simplement magnifiques en mode téléviseur. »

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/round-up-the-previews-are-in-for-indiana-jones-and-the-great-circle-switch-2/
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    posted the 05/01/2026 at 04:37 AM by link49
    comments (5)
    ouroboros4 posted the 05/01/2026 at 05:12 AM
    Et c'est reparti pour un tour
    ratchet posted the 05/01/2026 at 05:18 AM
    Shanks tu crois que c’est comme-ca que Gamekyo va survivre et garder sa communauté ?
    nyseko posted the 05/01/2026 at 06:11 AM
    ratchet C'est quoi le problème de cet article ?
    link49 posted the 05/01/2026 at 06:14 AM
    Je relaye juste les previews des sites sur la version Switch 2 qui ont été agréablement surpris par l'aspect graphique du titre.
    derno posted the 05/01/2026 at 06:20 AM
    je me demande quels sont les "défauts visuels dans les extérieurs"....j'espère que ce n'est pas une végétation à la FF7 intergrate qui pop à 2 mètres.
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