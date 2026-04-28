Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Pokemon Vents et Vagues
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name : Pokemon Vents et Vagues
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
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[Switch 2] Rumeur : La carte de Pokémon Vent et Vagues a fuité, et plus encore


Plusieurs rumeurs concernant Pokémon Vent et Vagues ont fait leur apparition ces derniers jours, notamment une possible fuite de la carte. Ces rumeurs proviennent de différentes sources, dont BallGuy et Mootmonthly. Précisons qu'aucune confirmation officielle n'a été faite à ce jour.

Vous trouverez la carte ci-dessus :



Basée sur une version du jeu datant de 2024, elle est probablement issue de la fuite « Teraleak » qui a touché Game Freak, le studio de développement de Pokémon, il y a quelques années.



Ensuite, sur l'image ci-dessus, un nouveau personnage d'anime, nommé Navy et originaire d'Illumis, serait apparemment lié à un nouveau Pokémon de la 10e génération. Ce Pokémon serait de type Roche/Psy.

Vous trouverez également ci-dessous un aperçu d'un nouveau personnage de la 10e génération. Cette image représente le Maître de la Ligue, plus précisément une version plus jeune. Le Champion plus âgé, tel qu'il apparaît dans le jeu, possède des cheveux longs jusqu'aux épaules, un bouc et un manteau, et entretient un lien important avec le Pokémon légendaire principal. Notez que ce design est différent de celui du jeu final.



On entend également parler d'un possible anime préquel à Pokémon Vent et Vagues, voire de flashbacks pour expliquer certains détails de l'histoire. Cela permettrait d'introduire le nouveau Champion, lui aussi lié au Pokémon légendaire principal.

Selon BallGuy, le Champion d'Arène de type Poison serait une idole/artiste. Un nouveau Pokémon de type Dragon/Poison, potentiellement lié à l'histoire, ferait également son apparition. La rumeur court qu'il s'agirait d'un dragon de Komodo.

Enfin, si vous espériez des nouvelles de Pokémon Vent et Vagues cette année, vous serez peut-être déçus d'apprendre qu'il ne semble pas être prévu d'en reparler avant 2027. Cette information provient du même informateur qui a déjà divulgué avec exactitude de nombreux détails, notamment sur les Pokémon de départ.

Source : https://nintendoeverything.com/rumor-pokemon-winds-and-waves-map-leaked-plus-more//
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    posted the 04/28/2026 at 04:10 AM by link49
    comments (10)
    cyr posted the 04/28/2026 at 05:03 AM
    J'espère que les îles seront assez grande.....et que il ne n'y aura pas de limitation pour le déplacement sur l'eau....Pas de route défini en clair
    darkxehanort94 posted the 04/28/2026 at 05:19 AM
    cyr Si ils oublient de mettre un scaling de NV, il y aura une route défini par défaut
    link49 posted the 04/28/2026 at 05:28 AM
    Moi je veux juste deux nouvelles évolutions pour Evoli et je serai déjà content.
    ratchet posted the 04/28/2026 at 06:12 AM
    Pourquoi c’est N sur l’artwork ?
    maction posted the 04/28/2026 at 07:13 AM
    ratchet Parce que ça veux faire le buzz avec du vent venant d'inconnus de twitter
    alozius posted the 04/28/2026 at 07:17 AM
    Quelle farce cette licence. Faut vraiment être un pigeon pour continuer à acheter et cela depuis des années
    masharu posted the 04/28/2026 at 07:51 AM
    Déjà posté... Le 8 février dernier.
    cyr posted the 04/28/2026 at 07:53 AM
    link49 pitié non, pas de nouvelles évolution pour evoli .....y en a déjà bien assez.
    ratchet posted the 04/28/2026 at 07:57 AM
    maction c’est clair en plus c’est vieux comme information ça date.
    cyr posted the 04/28/2026 at 08:13 AM
    ratchet petite parenthèse mais j'ai eu morphéo shiny sur pokemon go. Un problème de moins
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