profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
ouroboros4
15
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 620
visites since opening : 1322973
ouroboros4 > blog
[Leak] Carte du monde de la 10G de Pokémon?
Un autre "leak" est apparu sur internet depuis quelques heures.
Il s'agirait de la carte du monde des prochains jeux Pokémon(sans aucun doute dévoilés à la fin du mois).

Qu'en pensez-vous?
On dirait comme un air de "Alola" avec les nombreuses îles.


    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/08/2026 at 05:24 PM by ouroboros4
    comments (25)
    guiguif posted the 02/08/2026 at 05:25 PM
    Hate de voir la gueule du jeu si c'est aussi ouvert
    masharu posted the 02/08/2026 at 05:28 PM
    C'est l'Indonésie + Malaisie + Philippines pour rappel, d'après les précédents leaks du Gigaleak (tout ça vient du même leak, c'est juste que les mecs diffusent petit à petit).
    ouroboros4 posted the 02/08/2026 at 05:28 PM
    guiguif J'espère surtout que ce sera parfaitement fluide cette fois !
    nikolastation posted the 02/08/2026 at 05:35 PM
    Etant donné que les noms des jeux sont "Wave" (vague) et "Wind" (vent), logique que ça se passe dans un archipel. Si monde ouvert il y a, ça sera à la Legend Pokémon Arceus (vide et moche).
    Perso, je n'en attends absolument plus rien de cette licence. Elle restera une licence de coeur, mais la nostalgie a atteint ses limites de mon côté.
    cyr posted the 02/08/2026 at 05:36 PM
    Sur écarlate on etais deja sur une île.

    J'espère juste, que les îles soient pas trop petite.
    rbz posted the 02/08/2026 at 05:36 PM
    faut pas se plaindre si c'est pour derrière acheter systématiquement hein.
    ganon29 posted the 02/08/2026 at 05:37 PM
    J'espère que Monolith Soft les a aidé.
    kikoo31 posted the 02/08/2026 at 05:38 PM
    rbz ça faut le dire au 20 millions d'acheteurs ,hein

    tout Gamekyo peut faire un boycott que Game fric s'en bat les reins tant que le grand publique achète
    zekk posted the 02/08/2026 at 05:43 PM
    rbz +1 même moi j'ai abandonné la série
    burningcrimson posted the 02/08/2026 at 05:50 PM
    Faut foir ce que ça va donner même si avec 20 millions de budget faut pas s'arttendre à grand chose...
    ouroboros4 posted the 02/08/2026 at 06:08 PM
    burningcrimson évidement.
    J'espère juste qu'on sera à la hauteur d'un jeu de 2010
    burningcrimson posted the 02/08/2026 at 06:23 PM
    ouroboros4 J'ai envie de te dire, espère pas trop quand même
    burningcrimson posted the 02/08/2026 at 06:26 PM
    ouroboros4 Même le chara designer est au bout de sa vie, les légendaires qont génériques au possible, on dirait que ça a été généré par une IA...
    ouroboros4 posted the 02/08/2026 at 06:30 PM
    burningcrimson j'avoue les légendaires moto
    shambala93 posted the 02/08/2026 at 06:48 PM
    Je n’y crois pas au sursaut ! Ça va être laid, avec encore ces couleurs délavées. Le tout dans un brouillard cache misère
    burningcrimson posted the 02/08/2026 at 07:09 PM
    ouroboros4 Ceux de la 10G sont pire, mates les leaks sur l article de Link49
    wickette posted the 02/08/2026 at 07:23 PM
    Si c'est toujours aussi sommaire et baclé techniquement (et avec un manque de profondeur scénaristique/gameplay en plus)...sans moi

    Depuis legends arceus, écarlate/violet et legends: ZA, ils sont passés sur un niveau de finition absolument honteux et le plus choquant c'est la légion de fans qui défendent ce niveau de finition et achètent encore.

    Je ne parle même pas de pokopia à 70EUR, tu me dis c'est un stardew valley like sur ps vita je croirais.

    Qu'ils vendent 25M bravo mais c'est pas la vraie question à poser, la vraie question c'est pourquoi la licence stagne niveau vente quand Zelda, mario kart et 3D non...et combien de ventes sont perdus à cause de leur finition baclée ?

    Si tu aurais pu vendre 5M de plus avec une meilleure finitions et de bien meilleures reviews/réputation, cela ne justifierait pas justement un meilleur investissement technique ?
    cyr posted the 02/08/2026 at 07:39 PM
    kikoo31 donc tu dit qu'une pauvre minorité n'arrive pas a faire entendre leur volonté ?

    Mais peut-être que les 20 millions qui achète, en on un peu être rien a siré ?
    altendorf posted the 02/08/2026 at 07:40 PM
    Cela fait tellement d'années que je n'attends plus rien de cette licence
    burningcrimson posted the 02/08/2026 at 08:26 PM
    Quand tu mets MH Stories 3 ou Time Stranger à côté et que tu compares les ventes, y a de quoi être sacrément dégoûté...
    rbz posted the 02/08/2026 at 09:08 PM
    burningcrimson de quoi tu parle ?
    me dit pas que ta cru que l'image fait en IA affiché en tête d’article c'était un leak des légendaires ...
    rbz posted the 02/08/2026 at 09:13 PM
    sinon vous faites toujours le focus sur la technique et le visuel ... alors que le vrai fond du problème c'est que les jeux sont devenus inintéressant, moins immersif (que les jeux gameboy ou tu pouvais rentrer dans les bâtiments) et surtout bien moins complet en tout point.
    burningcrimson posted the 02/08/2026 at 10:55 PM
    rbz Ha ben ça vient de centroleak donc on verra bien mais j espère vraiment que c'est du fake. Malheureusement Pokémon c'est devenu du jeu vidéo fast-food : Zéro scénario, zéro exploration, zéro level design, zéro difficulté, zéro récompense visuelle, zéro voice acting. On avance, on capture des Pokémons et on combat, rinse and repeat...
    nikolastation posted the 02/08/2026 at 10:56 PM
    wickette "la vraie question c'est pourquoi la licence stagne niveau vente " Ca, j'ai envie de te dire, presque GF / TPC / Nintendo s'en foutent. Ce ne sont plus les jeux les vrais pourvoyeurs de business, mais tout le reste : cartes à jouer (TCG), animés / films, peluches et autres jouets, BD / manga, crayons / cartables / trousses, pin's, figurines, etc. Dernier exemple en date : l'ouverture du tout 1er Poképarc au Japon.
    Les jeux ne servent qu'à conserver la hype et à embarquer toujours plus de (jeunes) joueurs.
    maxx posted the 02/09/2026 at 12:00 AM
    J'aimerais vraiment me replonger dans un Pokémon. Mon dernier étant Diamant. Limite j'ai envie d'en faire un style Noir et Blanc qui a bonne réputation tellement les épisodes Switch me donnent pas du tout envie ... A voir celui-là ce qu'il va donner.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo