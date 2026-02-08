Un autre "leak" est apparu sur internet depuis quelques heures.
Il s'agirait de la carte du monde des prochains jeux Pokémon(sans aucun doute dévoilés à la fin du mois).
Qu'en pensez-vous?
On dirait comme un air de "Alola" avec les nombreuses îles.
Perso, je n'en attends absolument plus rien de cette licence. Elle restera une licence de coeur, mais la nostalgie a atteint ses limites de mon côté.
J'espère juste, que les îles soient pas trop petite.
tout Gamekyo peut faire un boycott que Game fric s'en bat les reins tant que le grand publique achète
J'espère juste qu'on sera à la hauteur d'un jeu de 2010
Depuis legends arceus, écarlate/violet et legends: ZA, ils sont passés sur un niveau de finition absolument honteux et le plus choquant c'est la légion de fans qui défendent ce niveau de finition et achètent encore.
Je ne parle même pas de pokopia à 70EUR, tu me dis c'est un stardew valley like sur ps vita je croirais.
Qu'ils vendent 25M bravo mais c'est pas la vraie question à poser, la vraie question c'est pourquoi la licence stagne niveau vente quand Zelda, mario kart et 3D non...et combien de ventes sont perdus à cause de leur finition baclée ?
Si tu aurais pu vendre 5M de plus avec une meilleure finitions et de bien meilleures reviews/réputation, cela ne justifierait pas justement un meilleur investissement technique ?
Mais peut-être que les 20 millions qui achète, en on un peu être rien a siré ?
me dit pas que ta cru que l'image fait en IA affiché en tête d’article c'était un leak des légendaires ...
Les jeux ne servent qu'à conserver la hype et à embarquer toujours plus de (jeunes) joueurs.