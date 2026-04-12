Fire Emblem: Fortune’s Weave, le prochain opus principal de la série Fire Emblem sur Nintendo Switch 2, a récemment reçu la classification PEGI en Europe. Il rejoint ainsi Splatoon Raiders, lui aussi récemment évalué par l'organisme. Fire Emblem: Fortune’s Weave est classé PEGI 12 et la fiche du jeu laisse présager la possibilité de contenu téléchargeable (DLC), mais il faudra attendre pour en savoir plus.
Donc depuis quelques jours, Nintendo met à jour sa liste de jeux internes, et plusieurs classifications sont attribuées à des jeux tiers non annoncés. À s'y méprendre, on croirait qu'une annonce est imminente.
Source : https://mynintendonews.com/2026/04/11/fire-emblem-fortunes-weave-has-been-rated-in-europe/
tags :
posted the 04/12/2026 at 12:12 PM by link49
Le ND arrive à grand pas, plus que quelques jours à attendre.
https://i.goopics.net/6xj2hd.jpg
Nintendo se contente d’annonce sur Nintendo Today pour dater des jeux comme Xeno X NS2, Tomodachi Life, Yoshi et Rhythm Paradise.
Mais pour des jeux comme Splatoon Riders, Fire Emblem et Duskblood, Nintendo va certainement privilegier le format Nintendo Direct.
En ce moment il privilégie Nintendo Today pour sa communication, il teste si c’est efficace ou pas, en mettant volontairement en retrait les Nintendo Direct, un format qui commence a etre ancien (2011)
Le type change de pseudo 50x par jour, c’est un malade !