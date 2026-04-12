Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Fire Emblem : Fortune's Wave
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name : Fire Emblem : Fortune's Wave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
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[Switch 2] Nintendo va t-il enfin binetôt balancer la sauce?


Fire Emblem: Fortune’s Weave, le prochain opus principal de la série Fire Emblem sur Nintendo Switch 2, a récemment reçu la classification PEGI en Europe. Il rejoint ainsi Splatoon Raiders, lui aussi récemment évalué par l'organisme. Fire Emblem: Fortune’s Weave est classé PEGI 12 et la fiche du jeu laisse présager la possibilité de contenu téléchargeable (DLC), mais il faudra attendre pour en savoir plus.



Donc depuis quelques jours, Nintendo met à jour sa liste de jeux internes, et plusieurs classifications sont attribuées à des jeux tiers non annoncés. À s'y méprendre, on croirait qu'une annonce est imminente.

Source : https://mynintendonews.com/2026/04/11/fire-emblem-fortunes-weave-has-been-rated-in-europe/
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    posted the 04/12/2026 at 12:12 PM by link49
    comments (10)
    ratchet posted the 04/12/2026 at 12:28 PM
    Tu sais pas quoi poster aujourd’hui visiblement.
    ouroboros4 posted the 04/12/2026 at 12:32 PM
    ratchet je me suis dit la même chose
    escobar posted the 04/12/2026 at 12:55 PM
    ratchet
    kidicarus posted the 04/12/2026 at 01:08 PM
    Plus on s'approche du mois de mai, plus le ND est proche avec l'anniversaire de la Switch 2.
    Le ND arrive à grand pas, plus que quelques jours à attendre.
    micheljackson posted the 04/12/2026 at 01:12 PM
    Mince, moi qui pensais que les gros jeux étaient déjà là
    https://i.goopics.net/6xj2hd.jpg
    aeris782 posted the 04/12/2026 at 01:15 PM
    kidicarus Tres juste.

    Nintendo se contente d’annonce sur Nintendo Today pour dater des jeux comme Xeno X NS2, Tomodachi Life, Yoshi et Rhythm Paradise.

    Mais pour des jeux comme Splatoon Riders, Fire Emblem et Duskblood, Nintendo va certainement privilegier le format Nintendo Direct.
    amario posted the 04/12/2026 at 01:16 PM
    Ils savent plus communiquer. Entre les infos balancer a l'arrache sur NTofay et l'absence de NDirect majeur depuis des lustres. Ils sont perdu.
    burningcrimson posted the 04/12/2026 at 01:17 PM
    aeris782 Encore toi ? 50 eme compte, ça se fête
    aeris782 posted the 04/12/2026 at 01:23 PM
    amario Nintendo tente de nouvelles façons de communiquer.

    En ce moment il privilégie Nintendo Today pour sa communication, il teste si c’est efficace ou pas, en mettant volontairement en retrait les Nintendo Direct, un format qui commence a etre ancien (2011)
    shambala93 posted the 04/12/2026 at 01:24 PM
    burningcrimson
    Le type change de pseudo 50x par jour, c’est un malade !
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