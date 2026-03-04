Nous avons récemment appris que Sonic Frontiers Definitive Edition a été classé en Corée, et SEGA n'a encore rien communiqué à ce sujet. Un informateur du forum ResetEra a indiqué que le jeu sortirait sur Nintendo Switch 2 le 23 juin.
La date de son annonce officielle reste un mystère, certains pensant qu'elle pourrait être dévoilée lors de l'IGN Live le même mois. Cet informateur affirme également que le jeu sera une exclusivité Switch 2.
Temporaire dans le meilleur des cas.
Je pensais que c'était une suite.
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Comme la il on ressortie le jeux pour la switch2....
Fallout 4 , c'est la definitive edition aussi, comme d'autre en faite.
Mais comme elle est sortie bien plus tard, un peu normal d'avoir les dlc etc......
Alors peut-être temporaire...je veux dire qu'il y aura peut-être un DLC supplémentaire qui sera exclusif (temporairement évidemment )
Ce sera donc une exclu temporaire pour ce Sonic frontiers definitive édition