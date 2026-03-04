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Sonic Frontiers
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name : Sonic Frontiers
platform : Switch
editor : Sega
developer : Sonic Team
genre : action-aventure
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[Rumeur] Sonic Frontiers Definitive Edition : Date et exclusivité Switch 2


Nous avons récemment appris que Sonic Frontiers Definitive Edition a été classé en Corée, et SEGA n'a encore rien communiqué à ce sujet. Un informateur du forum ResetEra a indiqué que le jeu sortirait sur Nintendo Switch 2 le 23 juin.

La date de son annonce officielle reste un mystère, certains pensant qu'elle pourrait être dévoilée lors de l'IGN Live le même mois. Cet informateur affirme également que le jeu sera une exclusivité Switch 2.

Source : https://mynintendonews.com/2026/04/02/leaker-claims-sonic-frontiers-definitive-edition-will-arrive-on-switch-2-in-june/
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    posted the 04/03/2026 at 04:42 AM by link49
    comments (15)
    cyr posted the 04/03/2026 at 04:52 AM
    Sonia, une exclu ?

    Temporaire dans le meilleur des cas.
    link49 posted the 04/03/2026 at 05:09 AM
    Cyr Après le jeu de base est déjà sorti sur PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 et Switch 1.
    forte posted the 04/03/2026 at 05:25 AM
    Exclu en quoi ? Le jeu existe déjà sur tous les supports. Et si c'est le "Definitive Edition" qui est exclu, ca veut rien dire non plus si cette dernière contient tous les DLC (gratuits) déjà disponible... partout.
    yurius posted the 04/03/2026 at 05:26 AM
    Si c'est pas une gkc ça m'intéresse beaucoup
    kidicarus posted the 04/03/2026 at 05:42 AM
    Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
    cyr posted the 04/03/2026 at 05:56 AM
    link49 OK. Mais donc pas exclu.

    Je pensais que c'était une suite.
    link49 posted the 04/03/2026 at 06:00 AM
    Cyr Sauf si c'est une édition contenant tous les DLC en version physique
    .
    forte posted the 04/03/2026 at 06:11 AM
    link49 C'est la version physique AVEC DLC qui sera exclu, le JEU (comme il le dit) lui, n'est pas une exclu
    link49 posted the 04/03/2026 at 06:23 AM
    forte Oui comme indiqué dans le titre, c'est la Definitive Edition.
    giru posted the 04/03/2026 at 08:32 AM
    Ca serait bien qu'ils offrent la mise à jour pour tous les joueurs Switch 1, en plus de sortir une version Switch 2.
    cyr posted the 04/03/2026 at 08:50 AM
    link49 OK pour les dlc. Masi ils n'allait pas ressortir sur les anciennes versiok consoles avec une definitive edition....

    Comme la il on ressortie le jeux pour la switch2....


    Fallout 4 , c'est la definitive edition aussi, comme d'autre en faite.

    Mais comme elle est sortie bien plus tard, un peu normal d'avoir les dlc etc......
    rogeraf posted the 04/03/2026 at 08:51 AM
    Definitive Edition lol ils ont pas honte SEGA, tout ca pour le refourger a prix élévé.
    newtechnix posted the 04/03/2026 at 09:04 AM
    Une exclusivité sans intérêt

    Alors peut-être temporaire...je veux dire qu'il y aura peut-être un DLC supplémentaire qui sera exclusif (temporairement évidemment )
    link49 posted the 04/03/2026 at 11:19 AM
    cyr Oui, c'est comme une version Switch 2 je pense. Après, à voir niveau prix.
    bogsnake posted the 04/03/2026 at 12:55 PM
    Donc comme Yakuza 0 definitive édition aussi de Sega.
    Ce sera donc une exclu temporaire pour ce Sonic frontiers definitive édition
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