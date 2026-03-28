Pour le Remake du chef d'oeuvre The Legend of Zelda : Ocarina of Time, vous souhaitez :
- Des graphismes au moins aussi beaux que ceux de Tears of the Kingdom sur Switch 2 Edition, voire meilleurs.
- 60 images par seconde
- Des musiques orchestrées
- Un doublage intégrale
- Du contenu inédit
- Une cartouche dorée sur Switch 2
Préférez-vous un style ultra réaliste, un style cartoon à la The Wind Waker ou alors un jeu au style graphique du duo Breath of Wild/Tears of the Kingdom?
Source : https://x.com/Stealth40k/
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posted the 03/28/2026 at 04:46 PM by link49
gat Les fans se sont cru dans Tekken
Le jeu sortirait en fin d'année, trop tôt pour le dire après
Si c’est censé être le jeu Nintendo de Noël, il y a interet a ce qu’il soit aussi beau voir plus que le dyptique BOTW/TOTK
A moins d'une grosse refonte un remake n'a pas beaucoup de sens et quitte à mettre de gros moyens je préférerais qu'ils les allouent au nouveau zelda dans le style OoT voir autre chose qu'un bête remake.
Je préfère du neuf.