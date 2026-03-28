Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
other versions : Wii U - Switch Switch 2 -
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[Switch 2] Zelda : Ocarina of Time Remake : Vos souhaits, espoirs ou craintes?


Pour le Remake du chef d'oeuvre The Legend of Zelda : Ocarina of Time, vous souhaitez :



- Des graphismes au moins aussi beaux que ceux de Tears of the Kingdom sur Switch 2 Edition, voire meilleurs.
- 60 images par seconde
- Des musiques orchestrées
- Un doublage intégrale
- Du contenu inédit
- Une cartouche dorée sur Switch 2



Préférez-vous un style ultra réaliste, un style cartoon à la The Wind Waker ou alors un jeu au style graphique du duo Breath of Wild/Tears of the Kingdom?

Source : https://x.com/Stealth40k/
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    aeris613
    posted the 03/28/2026 at 04:46 PM by link49
    comments (17)
    rocan posted the 03/28/2026 at 04:47 PM
    Je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'on va juste se taper une compilation HD Ocarina + Majora de la version 3DS
    gat posted the 03/28/2026 at 04:48 PM
    Cette jaquette de l’enfer putain.
    link49 posted the 03/28/2026 at 04:49 PM
    rocan Possible en plus, mais j'espère qu'on aura un grand Remake, digne du jeu.
    ravyxxs posted the 03/28/2026 at 04:52 PM
    J'attends rien, c'est un jeu où personne ne parle

    gat Les fans se sont cru dans Tekken
    wickette posted the 03/28/2026 at 04:52 PM
    Franchement j'ai 0 confiance niveau ambition, j'aimerai un gros remake ambitieux mais je sens que ce sera le strict minimum

    Le jeu sortirait en fin d'année, trop tôt pour le dire après
    shinz0 posted the 03/28/2026 at 04:53 PM
    Je souhaite une DA qui respecte les artworks de l'époque mais pas cartoon, ni BOTW / TOTK et encore moins réaliste
    idd posted the 03/28/2026 at 04:54 PM
    rocan pareil
    aeris613 posted the 03/28/2026 at 05:00 PM
    Ultra réaliste non. Un style cartoon à la Wind Waker non plus.

    Si c’est censé être le jeu Nintendo de Noël, il y a interet a ce qu’il soit aussi beau voir plus que le dyptique BOTW/TOTK
    altendorf posted the 03/28/2026 at 05:09 PM
    Rien. Je veux juste un nouveau Zelda avec une formule bien différente de BOTW et TOTK.
    jenicris posted the 03/28/2026 at 05:22 PM
    Qu'ils gardent la DA de l'original.
    ravyxxs posted the 03/28/2026 at 05:30 PM
    rocan Ils sont capable et aeris613 va approuver
    derno posted the 03/28/2026 at 05:35 PM
    il faudra élargir les environnements, les boyaux étroits qu'on a pour accéder aux zoras ou au gorons c'est difficile à justifier aujourd'hui et la pleine qui donnait une sensation de gigantisme en 1998 risque de paraitre ridicule si on ne l’agrandit pas.
    A moins d'une grosse refonte un remake n'a pas beaucoup de sens et quitte à mettre de gros moyens je préférerais qu'ils les allouent au nouveau zelda dans le style OoT voir autre chose qu'un bête remake.
    ducknsexe posted the 03/28/2026 at 05:37 PM
    Normalement c'est Un jeu réaliste avec la DA de l'original. Si il y a du contenu inédit, c'est Banco direct
    thelastone posted the 03/28/2026 at 05:50 PM
    Les gens veulent vraiment le même style visuel que botw ? C'est bon overdose qu'ils fassent un jeu 3d a l'ancienne sans cell shading
    cyr posted the 03/28/2026 at 06:05 PM
    J'en veux pas. Sinon c'est la porte ouverte pour tous les autres épisodes....

    Je préfère du neuf.
    metroidvania posted the 03/28/2026 at 06:12 PM
    Une DA et un open world a la breath of the wild. Des musiques orchestrée de folie et une jaquette d'enfer comme celle là
    vyse posted the 03/28/2026 at 06:14 PM
    Mon souhait : que toutes les ressources soient allouées dans un Zelda a l'ancienne inédit...pas un remake de quelque chose de dépassé autant légendaire soit il
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