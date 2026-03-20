L'arrivée tant attendue de Starfield sur PlayStation, le RPG de science-fiction de Bethesda, fait déjà sensation. A quelques semaines de sa sortie, il grimpe rapidement dans le classement des précommandes du PlayStation Store.
Selon un récent rapport, le jeu s'est hissé en tête des ventes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, signe d'une forte demande de la part d'un nouveau public impatient de découvrir son univers sur PS5.
Aux Etats-Unis, l'édition Premium a atteint la première place du classement du PS Store, tandis que l'édition standard figure également dans le top 10. Au Royaume-Uni, les deux éditions sont également bien placées. Le jeu surpasse plusieurs titres à venir dans les premiers classements de précommandes.
Cet engouement survient peu après l'annonce officielle de la version PS5, suggérant une forte demande refoulée de la part des joueurs PlayStation qui avaient manqué le jeu à sa sortie.
Source : https://fextralife.com/starfield-surges-to-top-of-ps5-pre-orders-ahead-of-april-launch/
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posted the 03/20/2026 at 02:32 PM by link49
Fausse alerte
On dirait qu’on parle de viol