Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Starfield
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name : Starfield
platform : Xbox Series X
editor : Bethesda Softworks
developer : Bethesda Softworks
genre : RPG
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[Starfield] Une forte demande de la part des joueurs Ps5?


L'arrivée tant attendue de Starfield sur PlayStation, le RPG de science-fiction de Bethesda, fait déjà sensation. A quelques semaines de sa sortie, il grimpe rapidement dans le classement des précommandes du PlayStation Store.

Selon un récent rapport, le jeu s'est hissé en tête des ventes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, signe d'une forte demande de la part d'un nouveau public impatient de découvrir son univers sur PS5.

Aux Etats-Unis, l'édition Premium a atteint la première place du classement du PS Store, tandis que l'édition standard figure également dans le top 10. Au Royaume-Uni, les deux éditions sont également bien placées. Le jeu surpasse plusieurs titres à venir dans les premiers classements de précommandes.

Cet engouement survient peu après l'annonce officielle de la version PS5, suggérant une forte demande refoulée de la part des joueurs PlayStation qui avaient manqué le jeu à sa sortie.

Source : https://fextralife.com/starfield-surges-to-top-of-ps5-pre-orders-ahead-of-april-launch/
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    posted the 03/20/2026 at 02:32 PM by link49
    comments (3)
    rogeraf posted the 03/20/2026 at 02:41 PM
    Oui, il doit y a avoir deja 4 ou 5 Parisiens qui sont chauds pour le prendre sur PS5
    akinen posted the 03/20/2026 at 02:53 PM
    J'ai crû que je l'avais précommandé mais en fait c'est mon Uber Eat.

    Fausse alerte
    grundbeld posted the 03/20/2026 at 02:56 PM
    Refoulée carrément ?

    On dirait qu’on parle de viol
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