Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : Xbox Series X
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : PC - Playstation 5
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[Achat Xbox Series] Crimson Desert : Comme un abruti...


J'ai pris ce matin le jeu sur Xbox Series. J'ai galéré pour l'installer, car soit il installait un pauvre patch de 300Mo seulement, puis uniquement 49 Go du disque. En forçant, j'ai enfin réussi à installer les plus de 100 Go. Sauf que je peux pas y jouer encore :



Je pensais que l'embargo concernait les tests, mais non, il faut que j'attende 23 h pour pouvoir y jouer. Comme un abruti, j'essayais désespérément d'y jouer.

Source : [urlhttps://x.com/Archangel491/[/url]
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    victornewman
    posted the 03/19/2026 at 01:15 PM by link49
    comments (11)
    rogeraf posted the 03/19/2026 at 01:22 PM
    Ah oui c'est 23 heures aujourd'hui ! Tu parles d'une heure pour un lancement ... comme pousser a 23h59
    rogeraf posted the 03/19/2026 at 01:24 PM
    Tu l'as DAY ONE à 10 minutes pres
    djfab posted the 03/19/2026 at 01:24 PM
    J'avais fait un article de blog là dessus quand j'avais compris ça y a qq jours, car effectivement c'est bizarre de pas pouvoir jouer au jeu day one !
    sephi88 posted the 03/19/2026 at 01:29 PM
    Comme un abruti...

    La perche est trop grosse, non nous ne tomberons pas dans ce piège trop facile et évident...
    ravyxxs posted the 03/19/2026 at 01:33 PM
    L'abruti noooon !!!!!!

    Par contre la note...4.5/5....ils finissent vite les jeux ou beaucoup ont accès au jeu avant la lever ce soir sur XBOX ???
    ouroboros4 posted the 03/19/2026 at 01:43 PM
    Pour la peine il va y jouer 5 minutes et passer à autre chose
    akinen posted the 03/19/2026 at 01:47 PM
    J'ai vu que Julien Chièze saluait ça.

    A part Silksong, c'est souvent mauvais signe les embargo commun avec le grand publique. Les avis/tests n'étant pas publiés assez à l'avance pour annuler les préco en cas de grosses déceptions.

    Surtout si la hype et grande voir démesurée.
    ravyxxs posted the 03/19/2026 at 01:54 PM
    akinen Je pense que le public va trouver son dû, dans le sens où il n'est VRAIMENT pas orienté scénario et écriture mais plus dans un genre Just Cause avec Puzzle à grande échelle.
    mrvince posted the 03/19/2026 at 01:59 PM
    akinen Silksong y'avait surtout aucune préco rien lol. D'ou le fait que les serveurs ont sauté un peu partout. Mais c'est tellement un cas a part... Faut plus utiliser ce jeu pour comparer quoi que ce soit avec un autre
    akinen posted the 03/19/2026 at 02:08 PM
    ravyxxs Je n'en doute pas

    mrvince J'suis obligé de le citer, c'est justement l'exception qui confirme la règle. Beaucoup de testeurs n'ont pas été content d'avoir été obligé de tester le jeu en même temps que la plèbe.

    Perso je ne m'en remet pas du cas CyberPunk PS5 même si les joueurs PC l'ont érigé au cas de superbe jeu culte.
    malroth posted the 03/19/2026 at 02:23 PM
    Link49 perso je trouve ça énorme que 100% des joueurs dans le monde entier lanceront le jeu au meme moment. ça a un coté magique

    car vraiment ça sera ça, en corée il sera 7h du mat, aux US 18h crois...ect

    tout le monde va démarrer le jeu au meme moment, c'est ouf ^^

    bon faut pas faire ça pour un jeu multi sinon le server va peter lol
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