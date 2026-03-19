J'ai pris ce matin le jeu sur Xbox Series. J'ai galéré pour l'installer, car soit il installait un pauvre patch de 300Mo seulement, puis uniquement 49 Go du disque. En forçant, j'ai enfin réussi à installer les plus de 100 Go. Sauf que je peux pas y jouer encore :
Je pensais que l'embargo concernait les tests, mais non, il faut que j'attende 23 h pour pouvoir y jouer. Comme un abruti, j'essayais désespérément d'y jouer.
Source : [urlhttps://x.com/Archangel491/[/url]
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posted the 03/19/2026 at 01:15 PM by link49
La perche est trop grosse, non nous ne tomberons pas dans ce piège trop facile et évident...
Par contre la note...4.5/5....ils finissent vite les jeux ou beaucoup ont accès au jeu avant la lever ce soir sur XBOX ???
A part Silksong, c'est souvent mauvais signe les embargo commun avec le grand publique. Les avis/tests n'étant pas publiés assez à l'avance pour annuler les préco en cas de grosses déceptions.
Surtout si la hype et grande voir démesurée.
mrvince J'suis obligé de le citer, c'est justement l'exception qui confirme la règle. Beaucoup de testeurs n'ont pas été content d'avoir été obligé de tester le jeu en même temps que la plèbe.
Perso je ne m'en remet pas du cas CyberPunk PS5 même si les joueurs PC l'ont érigé au cas de superbe jeu culte.
car vraiment ça sera ça, en corée il sera 7h du mat, aux US 18h crois...ect
tout le monde va démarrer le jeu au meme moment, c'est ouf ^^
bon faut pas faire ça pour un jeu multi sinon le server va peter lol