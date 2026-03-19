J'ai pris ce matin le jeu sur Xbox Series. J'ai galéré pour l'installer, car soit il installait un pauvre patch de 300Mo seulement, puis uniquement 49 Go du disque. En forçant, j'ai enfin réussi à installer les plus de 100 Go. Sauf que je peux pas y jouer encore :Je pensais que l'embargo concernait les tests, mais non, il faut que j'attende 23 h pour pouvoir y jouer. Comme un abruti, j'essayais désespérément d'y jouer.Source : [urlhttps://x.com/Archangel491/[/url]