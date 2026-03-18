Le célèbre leaker de jeux vidéo NateTheHate a commenté la version Nintendo Switch 2 non annoncée de Starfield, qui ne figurait pas parmi les jeux dévoilés par Bethesda lors du Partner Direct. Selon Nate, le développement du jeu sur cette plateforme est toujours en cours, mais est semé d'embûches. Il conseille donc aux joueurs de croiser les doigts et d'espérer que le projet aboutisse.
Aux vues de la version Ps5 à venir, il est fort probable que le jeu soit en format Game Key Card.
Mais que les joueurs de Switch 2 se rassurent, ils ne ratent pas grand chose!
https://www.gamespot.com/articles/starfield-for-switch-2-is-possibly-delayed-or-canceled-report/1100-6537954/
Starfiel sur switch2 est possible, mais il faut tous reencoder proprement etc.
C'est possible MAIS c'est pas économiquement viable.
Après, ils ont deja travaillé sur 3 portages pour la switch2, ils on travaillé sur starfiel pour la ps5 avec une mise a jour....
Je sais pas combien il sont bethesda, mais peuvent pas tous faire non plus.