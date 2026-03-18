Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Starfield
10
Likers
name : Starfield
platform : Xbox Series X
editor : Bethesda Softworks
developer : Bethesda Softworks
genre : RPG
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18946
visites since opening : 32995728
link49 > blog
[Rumeur] Starfield : Mauvaise nouvelle pour les joueurs Switch 2


Le célèbre leaker de jeux vidéo NateTheHate a commenté la version Nintendo Switch 2 non annoncée de Starfield, qui ne figurait pas parmi les jeux dévoilés par Bethesda lors du Partner Direct. Selon Nate, le développement du jeu sur cette plateforme est toujours en cours, mais est semé d'embûches. Il conseille donc aux joueurs de croiser les doigts et d'espérer que le projet aboutisse.



Aux vues de la version Ps5 à venir, il est fort probable que le jeu soit en format Game Key Card.

Source : https://mynintendonews.com/2026/03/18/natethehate-nintendo-switch-2-version-of-starfield-still-in-development-but-not-been-smooth-process/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/18/2026 at 06:19 PM by link49
    comments (9)
    jf17 posted the 03/18/2026 at 06:22 PM
    Ils n'avaient pas annoncé que le portage était annulé ?
    link49 posted the 03/18/2026 at 06:32 PM
    jf17 Ca ne me dit rien. Je me renseigne.
    judebox posted the 03/18/2026 at 06:35 PM
    Il me semblait aussi.
    Mais que les joueurs de Switch 2 se rassurent, ils ne ratent pas grand chose!
    ouroboros4 posted the 03/18/2026 at 06:41 PM
    La rumeur date de plusieurs semaines
    link49 posted the 03/18/2026 at 06:45 PM
    J'ai juste trouver la rumeur de Shinobi qui annonce un report de la version Switch 2, peut-être indéfiniment.
    ouroboros4 posted the 03/18/2026 at 06:47 PM
    link49

    https://www.gamespot.com/articles/starfield-for-switch-2-is-possibly-delayed-or-canceled-report/1100-6537954/
    cyr posted the 03/18/2026 at 06:52 PM
    En même temps, le jeux est assez buger et mal optimiser.


    Starfiel sur switch2 est possible, mais il faut tous reencoder proprement etc.

    C'est possible MAIS c'est pas économiquement viable.

    Après, ils ont deja travaillé sur 3 portages pour la switch2, ils on travaillé sur starfiel pour la ps5 avec une mise a jour....

    Je sais pas combien il sont bethesda, mais peuvent pas tous faire non plus.
    cyr posted the 03/18/2026 at 06:53 PM
    link49 ils sont combien chez bethesda?
    torotoro59 posted the 03/18/2026 at 07:22 PM
    Je préférerais un portage de bg3 plutôt que starfield personnellement, m'enfin...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo