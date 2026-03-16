Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Legendes Pokemon : ZA
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name : Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
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[Switch 2] Rumeur : Des détails sur Pokemon Legends Galar


Le prochain jeu Pokémon Legends, actuellement intitulé Pokémon Legends : Galar, semble proposer un gameplay similaire à celui de Pikmin, permettant de contrôler jusqu'à trente Pokémon dans son équipe. Le jeu a fuité lors du piratage de Game Freak, mais cet aspect Pikmin n'avait pas été initialement révélé. Pokémon Legends : Galar se déroulera dans la Galaxie préhistorique et sa sortie est prévue pour 2028 ou plus tard. Voici les détails :

- L'histoire se déroule dans la Galaxie antique, 1 000 ans avant l'invention des Poké Balls.
- Formez des alliances improbables avec vos Pokémon pour affronter de redoutables adversaires Dynamax.
- Thème : « IA × Physique » – le jeu se concentre sur le comportement des Pokémon, la dynamique de groupe et leurs interactions avec l'environnement.
-Objectif : créer la première Poké Ball Gigamax grâce à une technologie ancienne.

Source : https://mynintendonews.com/2026/03/15/rumour-pokemon-legends-galar-to-be-prehistoric-pikmin-like-game-commanding-groups-of-up-to-30-pokemon/
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    ducknsexe
    posted the 03/16/2026 at 09:33 AM by link49
    comments (22)
    pharrell posted the 03/16/2026 at 09:44 AM
    A voir... Ca peut donner des idées de gameplay originales...
    e3ologue posted the 03/16/2026 at 09:45 AM
    J'avoue le concept pourrait être sympa
    sardinecannibale posted the 03/16/2026 at 09:50 AM
    Pas un grand fan de Pikmin mais à voir.
    Par contre l'univers peut tout à fait m'intéresser. Légendes ZA était une totale déception dans son univers moderne vu et revu après la très bonne surprise Arceus. La série Légendes devrait se concentrer sur les origines du monde de Pokémon.
    link49 posted the 03/16/2026 at 09:51 AM
    Pas faux, ça pourrait être sympa comme approche.
    ducknsexe posted the 03/16/2026 at 09:52 AM
    J'ai pas compris c'est encore un nouveau pokemon ? C'est pas pokemon winds et waves
    link49 posted the 03/16/2026 at 09:54 AM
    ducknsexe Waves et Winds c'est le prochain épisode canonique. Là, c'est le spin-off Legends.
    ducknsexe posted the 03/16/2026 at 09:56 AM
    link49 d'accord je comprend mieux. Pour un spin-off il a l air ambitieux
    link49 posted the 03/16/2026 at 09:58 AM
    ducknsexe Oui, ça suit la série Arceus et ZA. Hâte d'en voir plus et s'il sera réussi graphiquement.
    pharrell posted the 03/16/2026 at 09:59 AM
    Ces spin-off permettent de tester de nouvelles mécaniques de gameplay.
    link49 posted the 03/16/2026 at 10:12 AM
    sardinecannibale pareil, j'ai pas trop accroché à ZA personellement.
    masharu posted the 03/16/2026 at 10:14 AM
    ducknsexe link49 Non les Pokémon Legends sont bien canoniques aussi, ils font parti de la série principale Pokémon avec les jeux à versions.
    link49 posted the 03/16/2026 at 10:19 AM
    masharu Pour moi, un épisode de la série principale comporte au moins un centaine de nouveaux pokemon, ce qui n'est pas le cas avec la saga Legends.
    masharu posted the 03/16/2026 at 10:28 AM
    link49 Pour toi. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est un spin-off dans le gameplay, tout simplement. Les Pokémon Legends font parti du canon de la série principale niveau histoire et tout, rien que dans la mesure où les personnages sont les mêmes.
    mizuki posted the 03/16/2026 at 10:33 AM
    "1 000 ans avant l'invention des Poké Balls."
    "Objectif : créer la première Poké Ball Gigamax grâce à une technologie ancienne."

    Ambitieux l'objectif
    link49 posted the 03/16/2026 at 10:34 AM
    masharu Après, l'aventage, c'est que tu as 1 ou 2 nouveaux Pokemon, et des nouveaux Mega.
    ouroboros4 posted the 03/16/2026 at 10:47 AM
    mizuki Pokémon et ambitieux dans la même phrase
    potion2swag posted the 03/16/2026 at 10:58 AM
    Le lore a de moins en moins de sens je trouve xD

    Ils essayent désespérément de trouver du sens à un univers complètement absurde à la base.
    link49 posted the 03/16/2026 at 11:00 AM
    potion2swag Après, c'est le risque sur un licence qui s'étale sur des années malheuresment.
    cyr posted the 03/16/2026 at 11:08 AM
    Autant j'ai fait l'impasse sur le legend et ZA, autans celui la...maybe
    link49 posted the 03/16/2026 at 11:09 AM
    Cyr Après, tu as le temps de voir venir.
    altendorf posted the 03/16/2026 at 11:41 AM
    Game Freak ne sait vraiment plus quoi faire avec la franchise Pokemon…
    kikoo31 posted the 03/16/2026 at 11:49 AM
    pokéleak
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