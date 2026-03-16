Le prochain jeu Pokémon Legends, actuellement intitulé Pokémon Legends : Galar, semble proposer un gameplay similaire à celui de Pikmin, permettant de contrôler jusqu'à trente Pokémon dans son équipe. Le jeu a fuité lors du piratage de Game Freak, mais cet aspect Pikmin n'avait pas été initialement révélé. Pokémon Legends : Galar se déroulera dans la Galaxie préhistorique et sa sortie est prévue pour 2028 ou plus tard. Voici les détails :
- L'histoire se déroule dans la Galaxie antique, 1 000 ans avant l'invention des Poké Balls.
- Formez des alliances improbables avec vos Pokémon pour affronter de redoutables adversaires Dynamax.
- Thème : « IA × Physique » – le jeu se concentre sur le comportement des Pokémon, la dynamique de groupe et leurs interactions avec l'environnement.
-Objectif : créer la première Poké Ball Gigamax grâce à une technologie ancienne.
Source : https://mynintendonews.com/2026/03/15/rumour-pokemon-legends-galar-to-be-prehistoric-pikmin-like-game-commanding-groups-of-up-to-30-pokemon/
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posted the 03/16/2026 at 09:33 AM by link49
Par contre l'univers peut tout à fait m'intéresser. Légendes ZA était une totale déception dans son univers moderne vu et revu après la très bonne surprise Arceus. La série Légendes devrait se concentrer sur les origines du monde de Pokémon.
"Objectif : créer la première Poké Ball Gigamax grâce à une technologie ancienne."
Ambitieux l'objectif
Ils essayent désespérément de trouver du sens à un univers complètement absurde à la base.