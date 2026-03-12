La semaine dernière, Capcom a dévoilé une nouvelle vidéo d'Onimusha: Way of the Sword. Ce jeu d'action-aventure est toujours prévu sur PS5, Xbox Series X et PC cette année.
Cependant, l'initié Nash Weedle affirme avoir obtenu des informations concernant une autre plateforme qui accueillera le jeu. Une version Switch 2 serait en préparation, accompagnée d'un Amiibo de Musashi, le protagoniste de cet opus.
Bien que rien n'ait encore été confirmé, Capcom a déjà annoncé la sortie de Pragmata et Monster Hunter Stories 3 sur Switch 2. Resident Evil Requiem est également disponible sur la console de Nintendo. Il semble donc assez probable qu'Onimusha: Way of the Sword suive le même chemin.
Source : https://news.instant-gaming.com/en/articles/18497-onimusha-way-of-the-sword-could-be-released-on-switch-2/
posted the 03/12/2026 at 04:20 PM by link49
La raison c'est que leurs moteur tourne parfaitement dessus donc forcement il se prive pas. Meme MH Stories 3, dont la demo Switch 2 avaient des retour mitigé, s'avere finalement tres qualitatif dans sa version finale