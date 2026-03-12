Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Onimusha : Way of the Sword
0
name : Onimusha : Way of the Sword
platform : Xbox Series X
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC
link49
[Switch 2] Rumeur : Capcom : Après Resident Evil Requiem, Pragmata et MHS3 : Onimusha


La semaine dernière, Capcom a dévoilé une nouvelle vidéo d'Onimusha: Way of the Sword. Ce jeu d'action-aventure est toujours prévu sur PS5, Xbox Series X et PC cette année.

Cependant, l'initié Nash Weedle affirme avoir obtenu des informations concernant une autre plateforme qui accueillera le jeu. Une version Switch 2 serait en préparation, accompagnée d'un Amiibo de Musashi, le protagoniste de cet opus.

Bien que rien n'ait encore été confirmé, Capcom a déjà annoncé la sortie de Pragmata et Monster Hunter Stories 3 sur Switch 2. Resident Evil Requiem est également disponible sur la console de Nintendo. Il semble donc assez probable qu'Onimusha: Way of the Sword suive le même chemin.

Source : https://news.instant-gaming.com/en/articles/18497-onimusha-way-of-the-sword-could-be-released-on-switch-2/
    2
    Likes
    aeris888, tripy73
    posted the 03/12/2026 at 04:20 PM by link49
    aeris888 posted the 03/12/2026 at 04:34 PM
    Capcom = meilleur soutient de la Switch 2

    La raison c'est que leurs moteur tourne parfaitement dessus donc forcement il se prive pas. Meme MH Stories 3, dont la demo Switch 2 avaient des retour mitigé, s'avere finalement tres qualitatif dans sa version finale
    link49 posted the 03/12/2026 at 04:46 PM
    Par contre ça sera je pense en GKC. Il faut que de plus en plus de jeux sortent aussi sur Switch 2, que je tourne uniquement sur cette console à l'avenir.
    tripy73 posted the 03/12/2026 at 05:13 PM
    C'était un peu prévisible vu le soutien de Capcom, même s'ils n'avaient pas encore communiqué dessus. D'ailleurs dans le même genre j'ai eu la confirmation que Ninja Gaiden 4 allait aussi débarquer dessus.
    captaintoad974 posted the 03/12/2026 at 05:19 PM
    Onimusha et Okami 2 sur Switch 2, Capcom
    soulfull posted the 03/12/2026 at 05:23 PM
    captaintoad974 Okami 2 rien que pour le tactile, la version switch est prioritaire.
