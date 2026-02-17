La demande croissante de RAM pour les centres de données d'IA et la hausse des coûts qui en découle ont un impact considérable sur le secteur technologique. Alors que Sony aurait repoussé le lancement de sa console, successeur de la PS5 (dont le nom n'a pas encore été dévoilé), Nintendo envisagerait également d'augmenter le prix de la Switch 2 en 2026, selon un article de Bloomberg (accès payant).
D'après Bloomberg, citant des sources proches du dossier, Sony viserait désormais 2028/29 pour sa prochaine console, et Nintendo réfléchirait à la manière de gérer ce que l'article qualifie de « RAMmageddon » :
« Nintendo, son principal concurrent, qui a contribué à la surdemande en 2025 grâce au succès de sa Switch 2, envisage également d'augmenter le prix de cette console en 2026, selon des sources proches du dossier. Les représentants de Sony et de Nintendo n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.»
Plus tôt dans l'année, Niko Partners avait prédit que Nintendo serait contraint de suivre le mouvement et d'augmenter les prix de ses consoles, à l'instar de ses concurrents. En janvier dernier, lors d'un entretien avec le Kyoto Shimbun, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a été interrogé sur une éventuelle hausse des prix, mais il a refusé de s'exprimer sur le sujet, déclarant : « Je ne peux pas commenter des hypothèses. »
La plupart des entreprises technologiques étant dépendantes de la mémoire et des microprocesseurs produits par d'autres sociétés, la situation précaire de la fabrication de RAM est une source d'inquiétude depuis un certain temps. La crise s'aggrave à mesure que des entreprises investissant dans l'IA, telles que Meta, Microsoft et Alphabet (la maison mère de Google), achètent de la DRAM pour leurs centres de données afin d'alimenter les chatbots et autres applications basées sur l'IA. Les prix ont flambé à un rythme alarmant, la demande dépassant largement l'offre de composants. Bloomberg a ainsi indiqué que « le coût d'un type de DRAM a bondi de 75 % entre décembre et janvier ».
Par conséquent, les entreprises technologiques doivent choisir entre réduire leurs marges bénéficiaires ou augmenter leurs prix dans un contexte économique déjà tendu. Le prix de lancement de la Switch 2 et celui de Mario Kart World (80 $) ont suscité la controverse auprès des joueurs en juin dernier, et Nintendo a augmenté le prix de toute sa console Switch 1 aux États-Unis l'été dernier. Sony et Microsoft ont également revu leurs prix récemment, PlayStation subissant une hausse de 50 $ sur tous les modèles PS5 aux États-Unis en août dernier.
Nintendo a peut-être réussi à commercialiser sa dernière console avant la pénurie massive de mémoire vive (RAMmageddon), mais il lui faut maintenir le rythme de production. Compte tenu de la dépendance du secteur technologique à la RAM pour presque tout et du potentiel encore inexploité de l'intelligence artificielle, une chose est sûre : le prix de la Switch 2 ne baissera pas de sitôt.
Source : https://mynintendonews.com/2026/02/16/bloomberg-nintendo-considering-price-rise-for-switch-2-this-year/
Après, j'espère pour eux que le planning en jeux est en béton armé.
Autant elle a démarrer très fort, autant la chute pourrait être brutal si les jeux n'arrive pas ....faudrais déjà les annoncer.
A moins que nintendo mise sur mario tennis, poketopia et fire emblém pour cette année, autrement dit, c'est n'importe quoi.