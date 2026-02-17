Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Yoshi and the Mysterious Book
name : Yoshi and the Mysterious Book
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
link49
link49 > blog
[Switch 2] Bloomberg : Nintendo envisage une hausse de prix en 2026


La demande croissante de RAM pour les centres de données d'IA et la hausse des coûts qui en découle ont un impact considérable sur le secteur technologique. Alors que Sony aurait repoussé le lancement de sa console, successeur de la PS5 (dont le nom n'a pas encore été dévoilé), Nintendo envisagerait également d'augmenter le prix de la Switch 2 en 2026, selon un article de Bloomberg (accès payant).

D'après Bloomberg, citant des sources proches du dossier, Sony viserait désormais 2028/29 pour sa prochaine console, et Nintendo réfléchirait à la manière de gérer ce que l'article qualifie de « RAMmageddon » :

« Nintendo, son principal concurrent, qui a contribué à la surdemande en 2025 grâce au succès de sa Switch 2, envisage également d'augmenter le prix de cette console en 2026, selon des sources proches du dossier. Les représentants de Sony et de Nintendo n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.»

Plus tôt dans l'année, Niko Partners avait prédit que Nintendo serait contraint de suivre le mouvement et d'augmenter les prix de ses consoles, à l'instar de ses concurrents. En janvier dernier, lors d'un entretien avec le Kyoto Shimbun, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a été interrogé sur une éventuelle hausse des prix, mais il a refusé de s'exprimer sur le sujet, déclarant : « Je ne peux pas commenter des hypothèses. »

La plupart des entreprises technologiques étant dépendantes de la mémoire et des microprocesseurs produits par d'autres sociétés, la situation précaire de la fabrication de RAM est une source d'inquiétude depuis un certain temps. La crise s'aggrave à mesure que des entreprises investissant dans l'IA, telles que Meta, Microsoft et Alphabet (la maison mère de Google), achètent de la DRAM pour leurs centres de données afin d'alimenter les chatbots et autres applications basées sur l'IA. Les prix ont flambé à un rythme alarmant, la demande dépassant largement l'offre de composants. Bloomberg a ainsi indiqué que « le coût d'un type de DRAM a bondi de 75 % entre décembre et janvier ».

Par conséquent, les entreprises technologiques doivent choisir entre réduire leurs marges bénéficiaires ou augmenter leurs prix dans un contexte économique déjà tendu. Le prix de lancement de la Switch 2 et celui de Mario Kart World (80 $) ont suscité la controverse auprès des joueurs en juin dernier, et Nintendo a augmenté le prix de toute sa console Switch 1 aux États-Unis l'été dernier. Sony et Microsoft ont également revu leurs prix récemment, PlayStation subissant une hausse de 50 $ sur tous les modèles PS5 aux États-Unis en août dernier.

Nintendo a peut-être réussi à commercialiser sa dernière console avant la pénurie massive de mémoire vive (RAMmageddon), mais il lui faut maintenir le rythme de production. Compte tenu de la dépendance du secteur technologique à la RAM pour presque tout et du potentiel encore inexploité de l'intelligence artificielle, une chose est sûre : le prix de la Switch 2 ne baissera pas de sitôt.

Source : https://mynintendonews.com/2026/02/16/bloomberg-nintendo-considering-price-rise-for-switch-2-this-year/
    posted the 02/17/2026 at 05:07 AM by link49
    comments (8)
    darkxehanort94 posted the 02/17/2026 at 05:18 AM
    Tout le monde est fauché et ils montent les prix, depuis quand le JV est devenu un produit de luxe ?
    link49 posted the 02/17/2026 at 05:22 AM
    darkxehanort94 Pas faux. Après, ça a toujours été onéreux, mais là, on est bien parti pour battre des records.
    cyr posted the 02/17/2026 at 06:07 AM
    link49 la switch a n'a jamais baissé de prix.....

    Après, j'espère pour eux que le planning en jeux est en béton armé.

    Autant elle a démarrer très fort, autant la chute pourrait être brutal si les jeux n'arrive pas ....faudrais déjà les annoncer.

    A moins que nintendo mise sur mario tennis, poketopia et fire emblém pour cette année, autrement dit, c'est n'importe quoi.
    link49 posted the 02/17/2026 at 06:15 AM
    cyr Nintendo mise sur les tiers je pense, avec deux gros jeux en fin d'année.
    yogfei posted the 02/17/2026 at 06:53 AM
    darkxehanort94 S'ils montent leur prix c'est qu'ils n'ont vraiment pas le choix...
    jenicris posted the 02/17/2026 at 07:19 AM
    C'est logique avec les pénuries de DRAM, les tariffs...
    cyr posted the 02/17/2026 at 07:25 AM
    link49 grosse erreur. Surtout que c'est des jeux déjà sortie pour beaucoup.
    link49 posted the 02/17/2026 at 07:27 AM
    cyr je parlais surtout des grosses nouveautés comme Pragmata ou 007 First Light.
