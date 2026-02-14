Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1
[Metal Gear Solid : MC Vol.1] Excellente nouvelle pour les joueurs Switch 2


Konami a déployé la mise à jour finale de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, une excellente nouvelle pour les possesseurs de Nintendo Switch 2. Cette mise à jour apporte 60 images par seconde aux jeux Metal Gear classiques, qui tournaient auparavant à 30 images par seconde.

Elle introduit également le mode haute résolution pour Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 3: Snake Eater sur Nintendo Switch 2, activable via un bouton. Konami a également annoncé la sortie prochaine de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Source : https://mynintendonews.com/2026/02/13/metal-gear-solid-master-collection-vol-1-brings-60fps/
    burningcrimson, legato
    posted the 02/14/2026 at 03:34 PM by link49
    comments (15)
    cidkageno posted the 02/14/2026 at 03:44 PM
    C'est cool mais Konami pouvait pas sortir le patch au moment du lancement de la compil ? je parle sur ps5 et Xbox évidement
    micheljackson posted the 02/14/2026 at 03:48 PM
    Wahou une compile Metal Gear, quelle chance!
    Et dire qu'il y en a encore qui ont le culot de vouloir revendre leur Switch 2!
    gat posted the 02/14/2026 at 03:48 PM
    C’est totalement incroyable ! O_O
    natedrake posted the 02/14/2026 at 03:55 PM
    gat C'est ça. Un exploit de faire tourner des jeux PS2 en 1080p/60FPS, wouah.
    cidkageno posted the 02/14/2026 at 03:59 PM
    micheljackson Dire que certains ont aussi eu le culot de dire que la Switch 2 allait être un bide a la Wiiu sur un top Espagne
    natedrake Qui parle d'exploit ici ? Le gars donne juste une info
    Certains Nintendo vous donne de l'urticaire c'est pas possible autrement
    cail2 posted the 02/14/2026 at 04:05 PM
    Le patch permet l'un ou l'autre ou les 2 à la fois ? (1080p ET 60 fps)
    micheljackson posted the 02/14/2026 at 04:07 PM
    cidkageno
    Alors que le succès de cette Switch 2 est phénoménale!
    patrickleclairvoyant posted the 02/14/2026 at 04:45 PM
    Je viens de voir que le 2 est en 60 maintenant sur switch 2 et que les texture sont plus fines. Je vais me le prendre il y’a une promo sur le store
    fdestroyer posted the 02/14/2026 at 05:00 PM
    Mais ils ont pas réussi à faire tourner ça en 1080p 60 sur NS1?!? WTF!
    5120x2880 posted the 02/14/2026 at 05:38 PM
    fdestroyer T'auras probablement pas la ref mais « c'est pour économiser la batterie »
    sonilka posted the 02/14/2026 at 05:45 PM
    Parce que les jeux ne tournaient pas en 60fps depuis le début ? On savait Konami j'en foutre mais à ce point c'est chaud.
    burningcrimson posted the 02/14/2026 at 06:22 PM
    sonilka MG2 et 3 étaient en 30 fps (+ chutes de framerates) et même pas 1080 p je crois lol
    link49 posted the 02/14/2026 at 07:22 PM
    Si Konami ne le ressort pas sur Switch 2, je le prendrais sur Switch 1.
    mrnuage posted the 02/15/2026 at 08:36 AM
    fdestroyer J'ai un pote avec une RTX 3070, il a dû mettre le remaster de MGS3 en medium pour avoir du 1080p/60. Je kiffe konami mais se nos jpurs question optimisation de leurs jeux, ce sont de véritables branquignoles.
    cail2 posted the 02/15/2026 at 10:04 AM
    burningcrimson
    Merci pour tes réponses (que je vois plus dans la conv...?)
