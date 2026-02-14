Konami a déployé la mise à jour finale de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, une excellente nouvelle pour les possesseurs de Nintendo Switch 2. Cette mise à jour apporte 60 images par seconde aux jeux Metal Gear classiques, qui tournaient auparavant à 30 images par seconde.
Elle introduit également le mode haute résolution pour Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 3: Snake Eater sur Nintendo Switch 2, activable via un bouton. Konami a également annoncé la sortie prochaine de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Source : https://mynintendonews.com/2026/02/13/metal-gear-solid-master-collection-vol-1-brings-60fps/
02/14/2026
