Final Fantasy VII Rebirth
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
link49
link49
[Final Fantasy 7 Rebirth] Comparaison Switch 2 et PS5


Voici une comparaison de captures d'écran de FF7 Rebirth sur Switch 2 et PS5 :





De quoi ce rendre compte du travail effectué par Square-Enix.

Source : https://x.com/Genki_JPN/
    posted the 02/07/2026 at 01:36 PM by link49
    comments (20)
    ozyxp posted the 02/07/2026 at 01:58 PM
    Très propre après en In Game c'est comment ?
    cyr posted the 02/07/2026 at 02:00 PM
    Le jeux ne sera pas dénaturer au moins.
    edgar posted the 02/07/2026 at 02:03 PM
    T’es sûr que c’est pas l’inverse sur la première image ?

    Pourquoi il y a cet horrible voile blanchâtre sur PS5 ?

    La plume est mieux détaillée, de même que les vêtements et les effets d’ombres sur le visage, alors que sur PS5 tout est floue ?

    N’hésitez pas à me dire si j’ai de la merde dans les yeux.
    fiveagainstone posted the 02/07/2026 at 02:08 PM
    En gros plan oui, dans le monde ouvert ce sera en faveur de la ps5 et heureusement.
    ouroboros4 posted the 02/07/2026 at 02:09 PM
    Ce sont surtout de jolies cinématiques
    rbz posted the 02/07/2026 at 02:09 PM
    avant de cliquer je savais que c'était des screen de cinématique.
    un peu d'effort ...
    edgar posted the 02/07/2026 at 02:14 PM
    Même les yeux et les lèvres ressortent bien mieux sur Switch 2, avec de la profondeur et du contraste.

    Bref ne cherchez pas à comprendre, Nvidia Power un point c’est tout.
    rocan posted the 02/07/2026 at 02:34 PM
    Cette comparaison de cinématiques entre elles n'a pas trop d'intérêt. D'ailleurs, comparer ces consoles dont l'architecture, la consommation, la taille, n'ont absolument rien à voir ne sert à rien.
    shambala93 posted the 02/07/2026 at 02:37 PM
    Aucun intérêt.
    burningcrimson posted the 02/07/2026 at 02:44 PM
    rbz +1
    jenicris posted the 02/07/2026 at 02:52 PM
    Aucun intérêt comme comparo
    cyr posted the 02/07/2026 at 03:13 PM
    jenicris ben la il compare les extraits diffusés.
    C'est mieux que des photo retoucher non?

    Ou alors ça vous plaît pas, car la version toute moche n'est pas d'actualité ?
    guiguif posted the 02/07/2026 at 03:17 PM
    Puis quand le jeu sortira il sera encore plus moche que la version Performance sur PS5, le tout en 30fps avec chutes. On connait.
    jenicris posted the 02/07/2026 at 03:21 PM
    cyr mdr arrête de faire ton fan Nintendo, tu forces trop là
    zekk posted the 02/07/2026 at 04:08 PM
    cyr ça a de l'intérêt sur des phases de gameplay et en vidéo, comme quoi ta réponse hier sur les vidéos postées par Nintendo était bel et bien de l'hypocrisie. Tu vois plus d'intérêts à des photos de cinématique qu'à des vidéos de gameplay
    cyr posted the 02/07/2026 at 05:51 PM
    zekk ben j'ai regarder le direct, et après j'ai regarder de nouveau via le lien de nintendo. C'est pas la même chose que durant le direct (j'entends tous les jeux, pas que ff7)(même le premier jeux, je pensais que c'était un jeux 1 jeux switch 1. Mais avec le lien, c'etais vraiment propre)

    Ce que je dit depuis le début, c'est de juger ce jeux ou un autre par rapport au direct, en direct, tu peux pas réellement voir.

    Surtout quand la video est a 240p
    zekk posted the 02/07/2026 at 06:14 PM
    cyr tu as dit ça à un mec qui parlait des vidéos postés par Nintendo et non pas du direct... et tu t'es obstiné, et même en 240p ça vaut déjà plus la peine que ça...
    soulfull posted the 02/07/2026 at 06:29 PM
    Tiens ça me rappelle persona 5 royal ou les comparaisons Switch/Ps5 /XsX m'avaient fait pencher pour la version switch à cause de la portabilité et d'un rendu sois disant honnête. Finalement j'ai abandonné le jeu aprés 30 h pour le racheter sur Xbox Series X et comme j'ai bien fait. La difference était enorme , on perdait enormément de details sur Switch et le rendu était flou.
    link49 posted the 02/08/2026 at 07:32 AM
    fiveagainstone J'espère aussi. Sinon, ça serait inquiétant.
