The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
[Switch 2] Bilan Partner Showcase : Collector, GKC, sur cartouche et Code in box


L'image ci-dessus récapitule toutes les annonces. Focalisons-nous sur certains jeux :



Pour Bethesda, ça sera du code in box.



Pour Bandai Namco, ça sera du GKC.





Pour Square-Enix, on restera dans le format GKC. On noter qu'une Edition Collector pour The Adventures of Elliot : The Millennium Tales est disponible exclusivement sur la boutique de Square Enix au prix de 239,99€.



Enfin, pour Indiana Jones, le jeu sera sur cartouche. En gros, c'est du grand n'importe quoi concernant les formats.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1qwp214/nintendo_direct_partner_showcase_2526_all_games/
    aeris942 posted the 02/05/2026 at 06:47 PM
    Pas mal la jaquette definitive de Adventure of Elliot, bien meilleur que celle qui a été montré jusqu'a maintenant

    Soit dit en passant, le jeu demande 16Go d'espace
    link49 posted the 02/05/2026 at 06:49 PM
    Par contre, c'est abusé pour Bethesda de rien préciser sur la box. C'est limite pas très honnête je trouve.
    jenicris posted the 02/05/2026 at 06:57 PM
    Rave Racer

    https://www.gematsu.com/2026/02/arcade-archives-2-rave-racer-announced-for-ps5-xbox-series-and-switch-2-arcade-archives-rave-racer-for-ps4-and-switch
    nicolasgourry posted the 02/05/2026 at 06:58 PM
    Code in the Box quand tu as le format GKC...de l'autre le jeu "complet", là il y a un truc qui m'échappe.
    narustorm posted the 02/05/2026 at 07:01 PM
    Sa sera indiana pour moi et la collection bomberman
    Vraiment pas oufff se direct pour les tiers

    Truc qui a rien avoir mais j'ai vu que High on Life Nintendo Switch 2 Edition sortira en juin donc days one aussi
    aeris942 posted the 02/05/2026 at 07:05 PM
    nicolasgourry Drole de politique editoriale

    Le code in the box c'est incomprehensible des lors ou le format Game Key Card existe
    wickette posted the 02/05/2026 at 07:10 PM
    link49 oui t'as raison, faut qu'ils précisent le code in the box

    narustorm
    Il était très bien pour ceux qui attendaient des portages type digimon ou FFVII rebirth

    Ceux qui attendaient de nouvelles annonces tiers, à juste titre, beaucoup moins bien.

    Si les rumeurs d'un direct général sont réelles, je crois que des annonces/présentations tiers plus grosses type Professor Layton seraient plutôt dedans...mais c'est une rumeur
    aeris942 posted the 02/05/2026 at 07:12 PM
    Elden Ring Switch 2 c'est quand ils veulent, qu'ils prennent tout leurs temps surtout

    Je rappel que le jeu va feter ses 4 ans le 25 fevrier
    jenicris posted the 02/05/2026 at 07:15 PM
    Ce tableau des jeux est incomplet pour les plateformes

    https://www.falcom.co.jp/kyoxana/
    kameofever posted the 02/05/2026 at 07:34 PM
    Ses débuts me font énormément penser à la 3DS dont les ventes en première année sont plutôt proches.
    Un énorme carton au démarrage et une baisse visible juste derrière.
    Très peu de personnes auraient misé leurs chemises sur un dernier trimestre inférieur à une PS5 dont le cycle est déjà bien entamé.
    Et à la différence de la première Switch, je ne constate pas pour le moment une adhésion massive du grand public.
    Je me demande également si nous n'arrivons pas au bout d'une période où la bulle des jeuxvideo est atteinte.

    A Nintendo de sortir le grand jeu avec une sortie fin 2026 d'un nouveau Zelda/Mario.
    judebox posted the 02/05/2026 at 07:40 PM
    "Collector The Adventures of Elliot : The Millennium Tales à 239,99€"
    C'est vraiment n'importe nawak... Mais qui va acheter le collector d'une nouvelle licence inconnue à un tel prix ? 240 balles le bout de plastoc avec un autre bout de plastoc dans la boite qui ne contient même pas le jeu...
    shinz0 posted the 02/05/2026 at 07:46 PM
    Elliot en GKC de la honte...
    hyoga57 posted the 02/05/2026 at 08:03 PM
    jenicris Le lutin vert qui a voulu faire croire que Kyoto Xanadu était une exclusivité Switch.
    jenicris posted the 02/05/2026 at 08:19 PM
    hyoga57 dans tous les cas y a pas mal d'oublis et c'est dommage
    gally099 posted the 02/05/2026 at 08:37 PM
    Attention pour bomberman privilégier la version switch car switch 2 en gamekey card;
    cyr posted the 02/05/2026 at 09:09 PM
    gally099 ? Si je le prends c'est en démat, donc switch2 edition
