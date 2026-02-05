L'image ci-dessus récapitule toutes les annonces. Focalisons-nous sur certains jeux :
Pour Bethesda, ça sera du code in box.
Pour Bandai Namco, ça sera du GKC.
Pour Square-Enix, on restera dans le format GKC. On noter qu'une Edition Collector pour The Adventures of Elliot : The Millennium Tales est disponible exclusivement sur la boutique de Square Enix au prix de 239,99€.
Enfin, pour Indiana Jones, le jeu sera sur cartouche. En gros, c'est du grand n'importe quoi concernant les formats.
Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1qwp214/nintendo_direct_partner_showcase_2526_all_games/
tags :
posted the 02/05/2026 at 06:42 PM by link49
Soit dit en passant, le jeu demande 16Go d'espace
https://www.gematsu.com/2026/02/arcade-archives-2-rave-racer-announced-for-ps5-xbox-series-and-switch-2-arcade-archives-rave-racer-for-ps4-and-switch
Vraiment pas oufff se direct pour les tiers
Truc qui a rien avoir mais j'ai vu que High on Life Nintendo Switch 2 Edition sortira en juin donc days one aussi
Le code in the box c'est incomprehensible des lors ou le format Game Key Card existe
narustorm
Il était très bien pour ceux qui attendaient des portages type digimon ou FFVII rebirth
Ceux qui attendaient de nouvelles annonces tiers, à juste titre, beaucoup moins bien.
Si les rumeurs d'un direct général sont réelles, je crois que des annonces/présentations tiers plus grosses type Professor Layton seraient plutôt dedans...mais c'est une rumeur
Je rappel que le jeu va feter ses 4 ans le 25 fevrier
https://www.falcom.co.jp/kyoxana/
Un énorme carton au démarrage et une baisse visible juste derrière.
Très peu de personnes auraient misé leurs chemises sur un dernier trimestre inférieur à une PS5 dont le cycle est déjà bien entamé.
Et à la différence de la première Switch, je ne constate pas pour le moment une adhésion massive du grand public.
Je me demande également si nous n'arrivons pas au bout d'une période où la bulle des jeuxvideo est atteinte.
A Nintendo de sortir le grand jeu avec une sortie fin 2026 d'un nouveau Zelda/Mario.
C'est vraiment n'importe nawak... Mais qui va acheter le collector d'une nouvelle licence inconnue à un tel prix ? 240 balles le bout de plastoc avec un autre bout de plastoc dans la boite qui ne contient même pas le jeu...