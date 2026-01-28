accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
10
❤
Likers
Who likes this ?
aros
,
mickurt
,
link49
,
greggy
,
opthomas
,
djayce
,
danoxaeha
,
nicolasgourry
,
escobar
,
kevinmccallisterrr
name :
Metroid Prime 4 Beyond
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Retro Studios
genre :
FPS
other versions :
Switch
Switch 2
-
read the reviews
add a review
add a press review
profile
478
Likes
Likers
Who likes this ?
cuthbert
,
midsaru
,
hellooooooo
,
ptifront
,
ekid
,
maskash
,
supatony
,
kekell
,
58e64g
,
kokoriko
,
edmondwells
,
ing09
,
nintendotown
,
ny
,
lastmajor
,
orangina
,
xenos
,
darkshao
,
gensouille
,
darkscream
,
tourte
,
zabuza
,
grozourson
,
tvirus
,
vonkuru
,
yuri
,
itachi974
,
artemis
,
greil93
,
minx
,
fullbuster
,
zorrox
,
mickurt
,
stiltzkin
,
shampix
,
narutimate24
,
eldren
,
mordred
,
metasonic
,
robin73
,
lambo
,
shanks
,
sokarius
,
barbenoire
,
trezert
,
sboubi
,
supasaya
,
fantacitron
,
pikmin592
,
anonymous340
,
estellise
,
stonesjack
,
titipicasso
,
milo42
,
voxen
,
robinca
,
binou87
,
whitepotatoes
,
xenos14
,
lichking
,
battossai
,
strifedcloud
,
darksephiroth
,
hipou
,
linkart
,
aiolia081
,
ntown
,
darkeox
,
sauronsg
,
klepapangue
,
kurosama
,
jwolf
,
jaune
,
apollokami
,
furtifdor
,
trafalgar
,
vanilla59
,
jeanouillz
,
takahito
,
shinaroni
,
giusnake
,
amassous
,
clash
,
x1x2
,
koopa
,
elricyann
,
diablass59
,
roivas
,
haydenbridal123
,
archesstat
,
badaboumisback
,
arrrghl
,
bjm
,
neokiller
,
buros
,
myers
,
artemico
,
heracles
,
biboufett
,
ritalix
,
snakeorliquid
,
drakeramore
,
lz
,
krash
,
dragonkevin
,
lanni
,
khel
,
keka
,
darkyx
,
sonofryse
,
dx93
,
monkeydluffy
,
kisukesan
,
link78
,
kyogamer
,
gaymer40
,
hado78
,
oversoulxlll
,
stardustx
,
friteforever
,
noth
,
kenpokan
,
soudis13
,
zackfair59plus
,
spartan1985
,
nindo64
,
arngrim
,
shao
,
sphinx
,
onirinku
,
jojoplay4
,
ultrageek
,
hir0k
,
knity
,
victornewman
,
leblogdeshacka
,
angelcloud
,
jorostar
,
nobleswan
,
toxicro
,
uta
,
sakimotor
,
pyrogas
,
titouhman
,
elmax
,
kwak
,
opthomas
,
boby3600
,
blackbox
,
evilboss
,
seeney
,
orosama
,
pwyll
,
chester
,
ichigoo
,
marco86
,
link80
,
scalaadcaelum
,
cajp45
,
guilde
,
geugeuz
,
lacasadenico
,
sorasaiku
,
wilhelm
,
david20
,
ecco
,
zemarth
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
temporell
,
naughty
,
bayonetta
,
choopssunny
,
tidusx59
,
ninjah
,
freddodo
,
youjimbo
,
miko599
,
kiribati
,
omegarugal
,
zaoo
,
squall0280
,
fifine
,
rebellion
,
ry0
,
nekonoctis
,
nmariodk
,
momotaros
,
iiii
,
flash
,
maxibesttof
,
kali
,
gamergunz
,
mugimando
,
tuni
,
hendymion
,
epoko
,
xenopon
,
fortep
,
thekingofpop
,
genraltow
,
mutenroshi
,
junaldinho
,
vercetti
,
nduvel
,
davidhm
,
coco98bis
,
playstation2008
,
draer
,
bliss02
,
kakazu
,
yeumpi
,
badeuh
,
toshiro
,
bladagun
,
seriously
,
cedrich74
,
magium
,
mikazaki
,
thib50
,
404
,
yka
,
xyrlic
,
capcom
,
popomolos
,
alexkidd
,
kekos
,
hinataa
,
eaglevision
,
jenicris
,
zelpokinel
,
galahadorder
,
ajb
,
niveforever
,
zorrojohn436
,
kuramayohko
,
kikumaru
,
ikki47
,
odv78
,
darkparadize
,
gruetriton
,
naruto780
,
alphaomega
,
donkeykong06
,
julisa
,
netero
,
floflo
,
wickette
,
renton
,
fanlink1
,
rio33
,
ballista
,
shockadelica
,
shaco
,
beni
,
ushiro
,
waurius59
,
barberousse
,
xbhxrebirth
,
legogolito
,
cort
,
neckbreaker71
,
terranova
,
thejoke
,
blm
,
edenil
,
shadowbiz
,
referencementmontpellier
,
marchand2sable
,
shindo
,
evojink
,
killia
,
yanssou
,
olimar59
,
samlokal
,
tynokarts
,
majorevo
,
xenyphas
,
cliver
,
tetsu
,
60teraflops
,
captaintoad974
,
trodark
,
snowbell
,
pist5
,
edgar
,
gameslover
,
xxxxxx0
,
rayzorx09
,
darkfoxx
,
corrin
,
happosaisan
,
powerplex
,
testament
,
samsuki
,
thor
,
raph64
,
neptonic
,
jesrowweakman
,
negan
,
mithrandir
,
sujetdelta
,
nsixtyfour
,
eyrio
,
gladiatorts
,
vadorswitch
,
fandenutella
,
nihv
,
skyzein
,
ariue
,
maxine
,
awamy02
,
arjunakhan
,
uit
,
choupiloutre
,
facaw
,
gareauxloups
,
osiris
,
driver
,
husotsuki
,
ouroboros4
,
narustorm
,
shmawlk44
,
darkxehanort94
,
sultano
,
fuji
,
djayce
,
dastukiim
,
sorakairi86
,
ekibyo
,
shuusaku
,
ryadr
,
bustadu95
,
airzoom
,
calishnikov
,
dreamcast
,
kikoo31
,
tenebrae
,
narukamisan
,
shigeryu
,
matzel
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
cyr
,
neclord83
,
waralex
,
sonic2903
,
finalyoz
,
mystic
,
chinoismasque
,
starman
,
xxther3dxx
,
link571
,
mtkaragorn
,
lazzaroxx
,
zelda59279
,
ioop
,
tzine
,
wazaaabi
,
allan333
,
neoriku13
,
kidicarus
,
micablo
,
rulian
,
onypsis
,
bariste
,
hizoka
,
neolex59
,
lefab88
,
pillsofdeath
,
thelastone
,
cladstrife59
,
walkix
,
famimax
,
gaunt
,
yogfei
,
maxff9
,
drybowser
,
cjmusashi
,
cril
,
pimoody
,
pensador
,
chronos
,
kageyama
,
lautrek
,
crounix81
,
greatteacheroni
,
h33ro95
,
salocin
,
receiversms
,
smokeboom
,
kamina
,
romgamer6859
,
tit64
,
johnt
,
kaa
,
dedoc
,
trichejeux
,
cloc
,
varanime
,
codereferral
,
aggrekuma
,
koriyu
,
krcedric
,
asakk
,
lastboss
,
yais9999
,
malroth
,
op4
,
okiz03
,
darknova
,
angryfighter
,
okagami
,
darkcoca
,
hyunckel
,
link1983
,
fran
,
ocarinak
,
alexkid
,
tolgafury
,
danceteria
,
krilinchauve
,
erosennin
,
pharrell
,
mysth
,
zobiwan83
,
hirami
,
jondub
,
samus68
,
geralttw
,
jumeau
,
odyle54
,
phosfer
,
kwathor
,
daoko
,
bullkass
,
fylen
,
derno
,
flom
,
sk8mag
,
cijfer
,
haorus
,
fausst
,
hyuga51
,
demon
,
suzukube
,
bobobiwan
,
e3ologue
,
suikoden
,
yurienu
,
chiotgamer
,
kevinmccallisterrr
,
hibito
,
ronan89
,
bigjunior
,
hyde
,
darkou62
,
siil
,
jisogai
,
papichampote
,
saintsaga
,
bisba
,
cupheadfan
,
maddox69
,
whiteweedow25
,
boyd
,
torotoro59
,
axlenz
,
skypirate
,
ouken
,
rocan
,
escobar
,
solarr
,
snave
,
sylphide
,
saram
,
tripy73
,
tint134
,
toni
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
18828
visites since opening :
32412247
link49
> blog
[Switch 2] Vers une première année record?
La Switch 2 pourrait être la première console du 21ème siècle à surpasser ses concurrents lors de son année de lancement. En ce moment, la course est serrée. C'est dingue :
- Switch 2 : 10.36m (rapport financier) + 6.99 (chiffres VGChartz) = 17.35m
- PS5 : 9.2m (rapport financier) + 8.2m (chiffres VGChartz) = 17.4m
A voir une fois qu'on aura les chiffres officiels.
Source :
https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1qlljko/switch_2_could_be_the_first_console_in_21st/
tags :
1
Like
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
posted the 01/28/2026 at 03:07 PM by
link49
comments (
26
)
rogeraf
posted
the 01/28/2026 at 03:14 PM
Il a des chances, mais ca dépendra quand meme des grosses cartouches de fin d'année. Il faut espérer que ça soit le cas coté Nintendo !
myki
posted
the 01/28/2026 at 03:20 PM
rogeraf
ca c'est pour 2025, donc a peine plus d'une demi année pour cette console.
gutzlebersekeur
posted
the 01/28/2026 at 03:21 PM
C'est les chiffres actuels du 28 janvier ou avant ?
aeris924
posted
the 01/28/2026 at 03:21 PM
C’est ouf un tel succès !
Vu le prix le contexte économique et que Nintendo n’a pas encore sorti l’artillerie lourde niveau jeux
gutzlebersekeur
posted
the 01/28/2026 at 03:25 PM
aeris333
je pense que mario kart world est la plus grosse cartouche de l'artillerie. Rien qu'à voir les chiffre de la switch 1
cyr
posted
the 01/28/2026 at 03:29 PM
Vgcharz, j'ai arrêté apres....
Ne pas prendre pour info comptant ce que dit Vgcharz, surtout pas.
aeris924
posted
the 01/28/2026 at 03:32 PM
gutzlebersekeur
senseisama c’est ton nouveau compte ? Je reconnais la façon de t’exprimer
myki
posted
the 01/28/2026 at 03:33 PM
gutzlebersekeur
faudrais voir plutot mario kart comme une locomotive désormais, plutot de de grosses cartouches qui font boom regulièrement au moment de leur lancement.
gutzlebersekeur
posted
the 01/28/2026 at 03:38 PM
aeris333
???
cyr
posted
the 01/28/2026 at 03:38 PM
Link49
par contre elle étais a combien de ventes la switch au dernier communiqué ?
J'ai trouver 154 million au 30/09. Donc elle a dut faire le dernier million pour être la consoles la plus vendu de tous les temps, et le plus vite par rapport a l'ancienne détentrice du record (12 ans)
tripy73
posted
the 01/28/2026 at 03:43 PM
Pas trop confiance dans le chiffres non officiels de ce genre de site, je pense qu'il est préférable d'attendre la réunion d'investisseurs (3 février) pour avoir les ventes réalisées pendant l'année fiscal et en juin quand la machine fêtera sa première année.
Pour info
Nintendo Japon vient d'annoncer l'arrêt du système de loterie pour acheter la Switch 2 sur le Nintendo Store
à partir du 6 février, sous-entend que la situation tendue du stock sur l'archipel devrait être terminée ou devrait l'être dans les prochaines semaines.
aeris924
posted
the 01/28/2026 at 03:50 PM
tripy73
Il etait temps. Cette pénurie au Japon n’a que trop duré
6 fevrier c’est le jour de sortie de DQ7, c’est pas un hasard a mon avis
tripy73
posted
the 01/28/2026 at 03:52 PM
aeris333
: Effectivement il y a peut être bien un lien.
hypermario
posted
the 01/28/2026 at 04:16 PM
Est ce que le demat est compté ?
gutzlebersekeur
posted
the 01/28/2026 at 04:19 PM
hypermario
non. Chiffres officiels début février. Ca va chauffer
link49
posted
the 01/28/2026 at 04:21 PM
cyr
on aura le bilan financier de Nintendo début février. On sera alors si la Switch peut prendre la couronne de la console la plus vendue de tous les temps.
hypermario
posted
the 01/28/2026 at 04:26 PM
gutzlebersekeur
le demat pour une console... c'est une blague
hypermario
posted
the 01/28/2026 at 04:28 PM
link49
Elle le merite tellement !! Je pourrais rester sur la Switch encore un bon moment vue toutes les pépites qu'elle propose
link49
posted
the 01/28/2026 at 04:30 PM
hypermario
pour moi je pense que c'est la meilleure console.
cyr
posted
the 01/28/2026 at 04:44 PM
hypermario
ouais mais autant le faire sur switch2 quand on peut lol....
link49
c'est le concept qui est franchement pas mal, suivant nos habitudes.
gutzlebersekeur
posted
the 01/28/2026 at 04:54 PM
hypermario
les ventes en ligne mynintendo n'est pas pris en compte je pense. Ya que nintendo qui donne les chiffres via leur eshop
hypermario
posted
the 01/28/2026 at 05:02 PM
cyr
Oui evidement et c'est ausi pour ca que j'ai acheté la 2 mais en soit, surtout la verrsion OLED, c'est une console qui va bien vieillir dans le sens ou quand tu l'alumera dans 10 ans, je pense que je la trouvera toujours aussi genial.
shambala93
posted
the 01/28/2026 at 05:15 PM
L’autre avec ses doubles et triples comptes… au secours !
cyr
posted
the 01/28/2026 at 05:47 PM
Dans 10 ans si elle veut bien s'allumer.....
Perso ma switch oled me sert que pour YouTube. Des que YouTube sera dispo sur switch2, ma switch oled finira dans un tiroir.
Et ça me fais chier car du coup je suis en wifi (le dock a dégager) et donc je suis en basse résolution pour les vidéos....(soit j'achète un répétiteur wifi, soit je réinstalle le dock, et je débranche la ps4 de la télé)....
Mais je préfère patienter.
link49
posted
the 01/28/2026 at 07:27 PM
cyr
Entièrement d'accord.
rendan
posted
the 01/28/2026 at 08:22 PM
TOUT SE PASSE COMME PRÉVU
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Vu le prix le contexte économique et que Nintendo n’a pas encore sorti l’artillerie lourde niveau jeux
Ne pas prendre pour info comptant ce que dit Vgcharz, surtout pas.
J'ai trouver 154 million au 30/09. Donc elle a dut faire le dernier million pour être la consoles la plus vendu de tous les temps, et le plus vite par rapport a l'ancienne détentrice du record (12 ans)
Pour info Nintendo Japon vient d'annoncer l'arrêt du système de loterie pour acheter la Switch 2 sur le Nintendo Store à partir du 6 février, sous-entend que la situation tendue du stock sur l'archipel devrait être terminée ou devrait l'être dans les prochaines semaines.
6 fevrier c’est le jour de sortie de DQ7, c’est pas un hasard a mon avis
link49 c'est le concept qui est franchement pas mal, suivant nos habitudes.
Perso ma switch oled me sert que pour YouTube. Des que YouTube sera dispo sur switch2, ma switch oled finira dans un tiroir.
Et ça me fais chier car du coup je suis en wifi (le dock a dégager) et donc je suis en basse résolution pour les vidéos....(soit j'achète un répétiteur wifi, soit je réinstalle le dock, et je débranche la ps4 de la télé)....
Mais je préfère patienter.