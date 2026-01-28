Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Metroid Prime 4 Beyond
10
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18828
visites since opening : 32412247
link49 > blog
[Switch 2] Vers une première année record?


La Switch 2 pourrait être la première console du 21ème siècle à surpasser ses concurrents lors de son année de lancement. En ce moment, la course est serrée. C'est dingue :

- Switch 2 : 10.36m (rapport financier) + 6.99 (chiffres VGChartz) = 17.35m
- PS5 : 9.2m (rapport financier) + 8.2m (chiffres VGChartz) = 17.4m

A voir une fois qu'on aura les chiffres officiels.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1qlljko/switch_2_could_be_the_first_console_in_21st/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 01/28/2026 at 03:07 PM by link49
    comments (26)
    rogeraf posted the 01/28/2026 at 03:14 PM
    Il a des chances, mais ca dépendra quand meme des grosses cartouches de fin d'année. Il faut espérer que ça soit le cas coté Nintendo !
    myki posted the 01/28/2026 at 03:20 PM
    rogeraf ca c'est pour 2025, donc a peine plus d'une demi année pour cette console.
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 03:21 PM
    C'est les chiffres actuels du 28 janvier ou avant ?
    aeris924 posted the 01/28/2026 at 03:21 PM
    C’est ouf un tel succès !

    Vu le prix le contexte économique et que Nintendo n’a pas encore sorti l’artillerie lourde niveau jeux
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 03:25 PM
    aeris333 je pense que mario kart world est la plus grosse cartouche de l'artillerie. Rien qu'à voir les chiffre de la switch 1
    cyr posted the 01/28/2026 at 03:29 PM
    Vgcharz, j'ai arrêté apres....

    Ne pas prendre pour info comptant ce que dit Vgcharz, surtout pas.
    aeris924 posted the 01/28/2026 at 03:32 PM
    gutzlebersekeur senseisama c’est ton nouveau compte ? Je reconnais la façon de t’exprimer
    myki posted the 01/28/2026 at 03:33 PM
    gutzlebersekeur faudrais voir plutot mario kart comme une locomotive désormais, plutot de de grosses cartouches qui font boom regulièrement au moment de leur lancement.
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 03:38 PM
    aeris333 ???
    cyr posted the 01/28/2026 at 03:38 PM
    Link49 par contre elle étais a combien de ventes la switch au dernier communiqué ?

    J'ai trouver 154 million au 30/09. Donc elle a dut faire le dernier million pour être la consoles la plus vendu de tous les temps, et le plus vite par rapport a l'ancienne détentrice du record (12 ans)
    tripy73 posted the 01/28/2026 at 03:43 PM
    Pas trop confiance dans le chiffres non officiels de ce genre de site, je pense qu'il est préférable d'attendre la réunion d'investisseurs (3 février) pour avoir les ventes réalisées pendant l'année fiscal et en juin quand la machine fêtera sa première année.

    Pour info Nintendo Japon vient d'annoncer l'arrêt du système de loterie pour acheter la Switch 2 sur le Nintendo Store à partir du 6 février, sous-entend que la situation tendue du stock sur l'archipel devrait être terminée ou devrait l'être dans les prochaines semaines.
    aeris924 posted the 01/28/2026 at 03:50 PM
    tripy73 Il etait temps. Cette pénurie au Japon n’a que trop duré

    6 fevrier c’est le jour de sortie de DQ7, c’est pas un hasard a mon avis
    tripy73 posted the 01/28/2026 at 03:52 PM
    aeris333 : Effectivement il y a peut être bien un lien.
    hypermario posted the 01/28/2026 at 04:16 PM
    Est ce que le demat est compté ?
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 04:19 PM
    hypermario non. Chiffres officiels début février. Ca va chauffer
    link49 posted the 01/28/2026 at 04:21 PM
    cyr on aura le bilan financier de Nintendo début février. On sera alors si la Switch peut prendre la couronne de la console la plus vendue de tous les temps.
    hypermario posted the 01/28/2026 at 04:26 PM
    gutzlebersekeur le demat pour une console... c'est une blague
    hypermario posted the 01/28/2026 at 04:28 PM
    link49 Elle le merite tellement !! Je pourrais rester sur la Switch encore un bon moment vue toutes les pépites qu'elle propose
    link49 posted the 01/28/2026 at 04:30 PM
    hypermario pour moi je pense que c'est la meilleure console.
    cyr posted the 01/28/2026 at 04:44 PM
    hypermario ouais mais autant le faire sur switch2 quand on peut lol....

    link49 c'est le concept qui est franchement pas mal, suivant nos habitudes.
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 04:54 PM
    hypermario les ventes en ligne mynintendo n'est pas pris en compte je pense. Ya que nintendo qui donne les chiffres via leur eshop
    hypermario posted the 01/28/2026 at 05:02 PM
    cyr Oui evidement et c'est ausi pour ca que j'ai acheté la 2 mais en soit, surtout la verrsion OLED, c'est une console qui va bien vieillir dans le sens ou quand tu l'alumera dans 10 ans, je pense que je la trouvera toujours aussi genial.
    shambala93 posted the 01/28/2026 at 05:15 PM
    L’autre avec ses doubles et triples comptes… au secours !
    cyr posted the 01/28/2026 at 05:47 PM
    Dans 10 ans si elle veut bien s'allumer.....

    Perso ma switch oled me sert que pour YouTube. Des que YouTube sera dispo sur switch2, ma switch oled finira dans un tiroir.

    Et ça me fais chier car du coup je suis en wifi (le dock a dégager) et donc je suis en basse résolution pour les vidéos....(soit j'achète un répétiteur wifi, soit je réinstalle le dock, et je débranche la ps4 de la télé)....

    Mais je préfère patienter.
    link49 posted the 01/28/2026 at 07:27 PM
    cyr Entièrement d'accord.
    rendan posted the 01/28/2026 at 08:22 PM
    TOUT SE PASSE COMME PRÉVU
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo