Bien que Nintendo ait connu un léger ralentissement des ventes de la Switch 2 pendant les fêtes de fin d'année, la société a conservé sa position de leader sur le marché japonais. Selon les nouvelles données de ventes annuelles de Famitsu (reçues par VideoGamesChronicle), 3,78 millions d'unités de la console ont été vendues depuis son lancement. Ces chiffres en font la console la plus rapidement vendue au Japon à ce jour.
La Switch 2 a été suivie par la Switch originale, qui s'est écoulée à 1,52 million d'exemplaires au cours de l'année. La PS5 a trouvé preneur à 879 204 exemplaires, tandis que la Xbox Series X/S n'a atteint que 31 226 unités. La PS4 de la génération précédente n'a quant à elle écoulé que 1 087 unités sur l'ensemble de l'année. Ces chiffres de ventes confirment la tendance à la baisse des ventes des consoles Sony au Japon pour la deuxième année consécutive. En 2024, 1,4 million de PS5 ont été vendues, contre 2,6 millions en 2023.
Concernant les ventes de jeux vidéo, Nintendo a également dominé les classements, poursuivant ainsi sa domination ininterrompue sur le marché des jeux physiques, une situation qui dure depuis 21 ans. Le rapport indique que les jeux Switch et Switch 2 occupent 9 des 10 premières places des ventes de jeux physiques. Parmi ces titres figure Mario Kart World, jeu de lancement de la Switch 2, qui s'est écoulé à 2,66 millions d'exemplaires au Japon. Retrouvez le classement complet des 10 meilleures ventes ci-dessous.
Le succès de Nintendo au Japon a également contribué à la croissance globale du marché du jeu vidéo japonais, dont la valeur est passée de 301,32 milliards de yens en 2024 à 418,13 milliards de yens en 2025. Les ventes de consoles, qui représentent une part importante de cette croissance, sont passées de 189,4 milliards de yens à 282,6 milliards de yens.
Un rapport publié en début de mois indiquait que les ventes de la Switch 2 au Japon, en novembre et décembre de son année de lancement, étaient inférieures à celles de la Switch originale lors de sa première année de commercialisation. La différence observée entre les deux consoles n'était que de 5,5 %. Cependant, sur l'ensemble de l'année, le rapport soulignait que la nouvelle console devançait largement son prédécesseur.
Source : https://gamingbolt.com/nintendo-switch-2-japan-sales-cross-3-7-million-units-in-2025-mario-kart-world-tops-physical-sales-charts/
C'est d'autant plus impressionnant que 1/ Sony vient d'aligner le prix de la PS5 (55.000 yens) a celui de la Switch 2 (50.000 yens) 2/ l'offre continue a être inférieur a la demande 3/ Nintendo n'a pas encore sorti les grosses cartouches
L'avenir de la console s'annonce dans la droite ligne de la Switch 1