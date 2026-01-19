Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Mario Kart World
10
Likers
name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18799
visites since opening : 32242570
link49 > blog
[Switch 2] Retour sur la première année historique au Japon


Bien que Nintendo ait connu un léger ralentissement des ventes de la Switch 2 pendant les fêtes de fin d'année, la société a conservé sa position de leader sur le marché japonais. Selon les nouvelles données de ventes annuelles de Famitsu (reçues par VideoGamesChronicle), 3,78 millions d'unités de la console ont été vendues depuis son lancement. Ces chiffres en font la console la plus rapidement vendue au Japon à ce jour.

La Switch 2 a été suivie par la Switch originale, qui s'est écoulée à 1,52 million d'exemplaires au cours de l'année. La PS5 a trouvé preneur à 879 204 exemplaires, tandis que la Xbox Series X/S n'a atteint que 31 226 unités. La PS4 de la génération précédente n'a quant à elle écoulé que 1 087 unités sur l'ensemble de l'année. Ces chiffres de ventes confirment la tendance à la baisse des ventes des consoles Sony au Japon pour la deuxième année consécutive. En 2024, 1,4 million de PS5 ont été vendues, contre 2,6 millions en 2023.

Concernant les ventes de jeux vidéo, Nintendo a également dominé les classements, poursuivant ainsi sa domination ininterrompue sur le marché des jeux physiques, une situation qui dure depuis 21 ans. Le rapport indique que les jeux Switch et Switch 2 occupent 9 des 10 premières places des ventes de jeux physiques. Parmi ces titres figure Mario Kart World, jeu de lancement de la Switch 2, qui s'est écoulé à 2,66 millions d'exemplaires au Japon. Retrouvez le classement complet des 10 meilleures ventes ci-dessous.



Le succès de Nintendo au Japon a également contribué à la croissance globale du marché du jeu vidéo japonais, dont la valeur est passée de 301,32 milliards de yens en 2024 à 418,13 milliards de yens en 2025. Les ventes de consoles, qui représentent une part importante de cette croissance, sont passées de 189,4 milliards de yens à 282,6 milliards de yens.

Un rapport publié en début de mois indiquait que les ventes de la Switch 2 au Japon, en novembre et décembre de son année de lancement, étaient inférieures à celles de la Switch originale lors de sa première année de commercialisation. La différence observée entre les deux consoles n'était que de 5,5 %. Cependant, sur l'ensemble de l'année, le rapport soulignait que la nouvelle console devançait largement son prédécesseur.

Source : https://gamingbolt.com/nintendo-switch-2-japan-sales-cross-3-7-million-units-in-2025-mario-kart-world-tops-physical-sales-charts/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    aeris504
    posted the 01/19/2026 at 06:18 PM by link49
    comments (2)
    aeris504 posted the 01/19/2026 at 06:32 PM
    Au Japon la Switch 2 est un rouleau compresseur

    C'est d'autant plus impressionnant que 1/ Sony vient d'aligner le prix de la PS5 (55.000 yens) a celui de la Switch 2 (50.000 yens) 2/ l'offre continue a être inférieur a la demande 3/ Nintendo n'a pas encore sorti les grosses cartouches

    L'avenir de la console s'annonce dans la droite ligne de la Switch 1
    zboubi480 posted the 01/19/2026 at 06:56 PM
    Au ja9n OK mais ailleurs ?? Ils semblerait que les ventes et la bourse se soient écroulés......
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo