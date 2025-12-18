Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[DLC Pokemon Legends: Z-A] Les testeurs n'apprécient pas, les joueurs détestent


Le DLC de Pokemon Legends: Z-A, Mega Dimension, a enfin une moyenne Metacritic :



Voci les notes :

Hobby Consolas : 85/100
NintendoWorldReport : 80/100
NintendoWorldReport :70/100
Game8 : 66/100
Jeuxvideo.com : 65/100
CGMagazine : 65/100
Nintendo Life : 60/100
Metro GameCentral : 60/100
Screen Rant : 50/100

Mais c'est du côté des joueurs que ça fait mal, avec une avalanche de mauvaises notes.

Source : https://www.metacritic.com/game/pokemon-legends-z-a-mega-dimension/
    comments (9)
    rogeraf posted the 12/18/2025 at 01:53 PM
    Faut il lui laisser une chance ?
    akinen posted the 12/18/2025 at 01:53 PM
    Il rajouteront 24h sur le planning prévu pour l'édition 2026 et ça ira
    link49 posted the 12/18/2025 at 02:02 PM
    Perso, il me tente bien, mais pas à ce prix.
    senseisama posted the 12/18/2025 at 02:18 PM
    Et en terme de vente, c'est un succès ?
    temporell posted the 12/18/2025 at 02:19 PM
    perso le dlc est bien, déjà c'est mieux que MP4 car il me donne ce que je j'attend de pokémon, en plus d'être plutôt corsé pour du pokémon ( bon ça reste mieux doser que heu... ah oui MP4 )
    rogeraf posted the 12/18/2025 at 02:31 PM
    senseisama énorme succes !
    barbenoire posted the 12/18/2025 at 02:46 PM
    Ils peuvent sortir n'importe quelle merde les pigeons vont acheter, jeu + dlc pour 90€
    senseisama posted the 12/18/2025 at 02:49 PM
    barbenoire Nintendo c'est devenu le netflix du jeuxvideo
    ouroboros4 posted the 12/18/2025 at 03:07 PM
    C'est de l'arnaque
    Jai d'ailleurs donneron avis.
    Trop cher, histoire inexistante et basé sur du farm à ne plus avoir envie de voir des donuts
