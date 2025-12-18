Le DLC de Pokemon Legends: Z-A, Mega Dimension, a enfin une moyenne Metacritic :
Voci les notes :
Hobby Consolas : 85/100
NintendoWorldReport : 80/100
NintendoWorldReport :70/100
Game8 : 66/100
Jeuxvideo.com : 65/100
CGMagazine : 65/100
Nintendo Life : 60/100
Metro GameCentral : 60/100
Screen Rant : 50/100
Mais c'est du côté des joueurs que ça fait mal, avec une avalanche de mauvaises notes.
Source : https://www.metacritic.com/game/pokemon-legends-z-a-mega-dimension/
posted the 12/18/2025 at 01:47 PM by link49
Jai d'ailleurs donneron avis.
Trop cher, histoire inexistante et basé sur du farm à ne plus avoir envie de voir des donuts