profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
nicolasgourry
135
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6024
visites since opening : 10238624
nicolasgourry > blog
all
Un top 10 "2025" prochainement.

Moi et Mrpopulus allons faire un Top "10" de l'année 2025.



Je m'occuperais du lancement, il fera le résultat.

Le top débutera le 20 Décembre et finira le 30 Décembre.
(donc ne mettez pas déjà vos titres de jeu sous cet article).

Normalement le résultat sera donné le 31 Décembre 2025.

Merci d'avance de votre participation.
A bientôt ^^
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/13/2025 at 11:00 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    nicolasgourry posted the 12/13/2025 at 11:09 PM
    mykle333 yanssou badeuh sickjackz hyoga57 mazeroza 51love tlj sonilka shofroy
    Nous avons décidé de refaire le top (avec une autre approche des points), si ça vous intéresse, merci d'avance de votre compréhension.
    kikoo31 posted the 12/13/2025 at 11:12 PM
    magneto860 posted the 12/13/2025 at 11:55 PM
    49 platines en 2025, mais aucune grosse sortie de l'année 2025. Même pas eu le temps de faire Clair Obscur (ce sera en janvier).

    Je passerai donc mon tour pour ce top.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo