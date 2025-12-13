Moi et Mrpopulus allons faire un Top "10" de l'année 2025.

Le top débutera le 20 Décembre et finira le 30 Décembre.

(donc ne mettez pas déjà vos titres de jeu sous cet article).

Je m'occuperais du lancement, il fera le résultat.Normalement le résultat sera donné le 31 Décembre 2025.Merci d'avance de votre participation.A bientôt ^^