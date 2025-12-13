Moi et Mrpopulus allons faire un Top "10" de l'année 2025.
Je m'occuperais du lancement, il fera le résultat.
Le top débutera le 20 Décembre et finira le 30 Décembre.
(donc ne mettez pas déjà vos titres de jeu sous cet article).
Normalement le résultat sera donné le 31 Décembre 2025.
Merci d'avance de votre participation.
A bientôt ^^
posted the 12/13/2025 at 11:00 PM by nicolasgourry
Nous avons décidé de refaire le top (avec une autre approche des points), si ça vous intéresse, merci d'avance de votre compréhension.
Je passerai donc mon tour pour ce top.