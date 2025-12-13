L'une des annonces les plus surprenantes des Game Awards est la sortie simultanée sur Nintendo Switch 2 et les autres plateformes de Pragmata, un jeu d'aventure de science-fiction visuellement impressionnant. Dans une récente interview, les développeurs ont révélé avoir été surpris par la qualité du jeu sur la Switch 2, une console moins puissante. Dans une interview accordée à Famitsu, l'équipe affirme que visuellement, Pragmata rivalise avec Resident Evil Requiem. Une démo sera bientôt disponible.
Oyama : « Je pense que le jeu atteint un niveau comparable à celui de Resident Evil Requiem. Nous prévoyons de sortir une démo sur chaque console de salon sur laquelle il sortira, alors j'espère que vous l'essayerez. Il s'annonce vraiment excellent. Encore un peu de patience ! »
Zhao : « Lorsque nous avons pu le faire tourner sur Switch 2 pour la première fois, même l'équipe de développement a été surprise. On s'est dit : "Waouh, il tourne vraiment avec une telle qualité !" Les réactions ont été très positives. »
Pour se donner une idée, voici un visuel de la version Switch 2 :
Et celui de la version Ps5 :
On jugera tout cela le 24 avril prochain.
Source : https://mynintendonews.com/2025/12/12/pragmata-on-nintendo-switch-2-is-so-high-quality-that-even-developers-were-surprised/
tags :
posted the 12/13/2025 at 06:47 AM by link49
Ils annoncent des version switch2 des dernier jeux en date. Il les sortr en même temps que les autres versions, et pour l'heure avec un rendu vraiment sérieux pour le support.....
Rien que pour ça , capcom remonte un peu dans mon estime.
Et a côté, y en a qui rush la sortie de jeux deja sortie, et dans une version perfectible...
Et le succès de la switch2 a l'heure actuel, va augmenter les portages a l'arrache
.....pour le pire ou le meilleur.
Ubi semble aller dans la même direction avec son adaptation à la switch même si il y a quelques bug pour le moment sur ACShadow
Je suis d'accord que c'est surprenant d'avoir un jeu tiers day one sur console Nintendo, mais de là à en faire une des annonces les plus surprenantes du show...
cyr publié le 13/12/2025 à 07:54
Je sais pas, mais capcom semble respecter les joueurs de switch2. "
Je pense surtout que c'est juste suivre le marché...la switch 2 ets le nouveau truc à la mode faut y être d'autant et c'est peut-être cela qui pousse Capcom: on a toujours aucune date pour la PS6 et que parti comme c'est parti ce sera dans 2 ans.
c'est une des raisons du succès de la Switch, nintendo ne va plus en frontal comme avec l'époque Gamecube ou quasiment les PS2, Gamecube et Xbox était sortie dans un laps de temps assez proche.
je vais pas jusqu'à aller dire que la Wii U a été une aubaine mais depuis nintendo n'est plus dans le timing de Sony et Microsoft.
Après faudrait savoir si Capcom a pas reçu un chèque ou est privilégié...
car dans le même temps Bandai Namco c'est le vide alors que soit disant ils sont quand même en sous-traitance sur les projets Nintendo et devrait donc avoir prioritairement des kits de dev...pas d'annonce de Tekken 8 et même pas d'Ace Combat 8 annoncé alors que le 7 est sur Switch.
et même Konami qui doit beaucoup à la Switch avec le mega succès de Momotaroh Densetsu n'a même pas annoncer une version de MGS Delta, Silent Hill f ou même SH remake sur Switch 2.
Tu parles, le nombre de jeux annoncés uniquement sur PC, Xbox et PlayStation lors des game awards…
Normal capcom est l'un des seul tiers a avoir un moteur dédié a la switch 2 pour faire plus simple capcom a le re engine fonctionnant sur arm64 donc ios/android/switch1&2 ,les fonctionnalité rtx de la switch 2 ont été rendu compatible avec le re engine ce qui rend le basculement des jeux PS-PS5XBOX beaucoup plus simple et rapide .
Comme quoi avoir sont propre moteur avec les dev/ingé dessus rend les chose plus simple pour les futur création .
Finalement ce sont pratiquement tous les dev japonais qui ont commencé a faire cela ,ubi a commencé avec des couac et des difficulté entre autre l'optimisation du cpu qui est galère,mais bon cest une bonne chose on aura des portage beaucoup moins degueulasse que ce qui est arrivé sur la premiere switch .
Finalement les fonction rtx >> dlss,ray tracing etc est une bonne chose pour la switch 2 est un pari réussi pour nvidia que l'on apprécie ou pas la switch 2 si graphiquement elle est a la hauteur des ps5xbox avec un framerate stable mais plus bas cest gagnant pour les joueur ,n'oublié pas les portage sur la switch 1 qui était juste impossible a regardé ,bouilli de pixel ,framerate au fraise etc
PC - 39 jeux
PS5 - 31 jeux
Xbox Series - 23 jeux
Switch 2 - 7 jeux
Switch - 1 jeux
PS4 - 1 jeux
TBA - 5 jeux
Après les raisons je les connais mais même après je pense qu'elle aura pas tous les tiers
Et le contexte PS5/Series X est un peu différent.
Ça va être comme d’habitude, les tiers hormis les japonais et encore ça prend du temps pour certains ( digimon par exemple) vont abandonner la machine.
Digimon
Scarlet Nexus
Sinduality Echo of Ada
Tales Arise
Tekken 8
Ace Combat 8
Code Vein 2
Armored Core 6
Sand Land
Malgré tout, la situation evolue positivement pour Nintendo, grace aux evolutions technologiques, et la fusion des écosystèmes, console/desktop et portable.
Du coup, des portages plus faciles, a moindre cout.
Années apres année, les tiers sont et seront de plus en plus present sur les machines Nintendo du coup, meme si le gros du business est sur PS et PC.
C’est précisément le contraire qui se passe. Années après années suite à la sortie d’une machine, ils se barrent !
newtechnix
Merci de confirmer de ce que j’écris.
La plupart des gens, voir quasi tous achètent une console Nintendo uniquement pour leurs jeux.
Je connais très peu de gens qui n’ont QUE des jeux Nintendo sur Switch
Mais il est vrai que Nintendo a tendance à vampiriser sa console et je dirais heureusement sinon Nintendo serait mort car si Sony n'a plus le support des éditeurs tiers bah ça finira comme Sega.
Idem pour Nintendo depuis la N64
A voir comment tout ça tourne mais j'aurais vraiment pas imaginé un tel portage pour ce jeu et au lancement. C'est vraiment cool
Hâte de voir leurs versions Pro des prochains jeux Capcom car y a apparemment de belles évolutions notamment sur le RT. Capcom fait vraiment de super efforts sur tous les support c'est très cool. Ils proposent de très bons jeux, et maintenant lancent une nouvelle licence. Ils méritent quand même leurs succès
La switch2 est sortie il y a 6 mois. Tu peux pas dire a tes équipes, faite moi une version switch2.
Deja apparemment les kit de développement sont pas nombreux a l'heure actuel. Ensuite le parc actuel est forcément largement moindre que le combat ps5/xbox.
C'est purement économique. Mais ça , pour certains ici ça les dépasse.....
Ça ne change rien, un paquet de jeux tiers surtout les gros jeux ne sont plus annoncés sur switch 2.
Bref, le mythe aura tenu 6 mois à peine.
cyr
Rassure toi, t’es la plus grosse brèle sur le plan économique du site.