Pragmata
[Switch 2] Capcom surpris par la qualité de cette version + Comparatif Ps5


L'une des annonces les plus surprenantes des Game Awards est la sortie simultanée sur Nintendo Switch 2 et les autres plateformes de Pragmata, un jeu d'aventure de science-fiction visuellement impressionnant. Dans une récente interview, les développeurs ont révélé avoir été surpris par la qualité du jeu sur la Switch 2, une console moins puissante. Dans une interview accordée à Famitsu, l'équipe affirme que visuellement, Pragmata rivalise avec Resident Evil Requiem. Une démo sera bientôt disponible.

Oyama : « Je pense que le jeu atteint un niveau comparable à celui de Resident Evil Requiem. Nous prévoyons de sortir une démo sur chaque console de salon sur laquelle il sortira, alors j'espère que vous l'essayerez. Il s'annonce vraiment excellent. Encore un peu de patience ! »
Zhao : « Lorsque nous avons pu le faire tourner sur Switch 2 pour la première fois, même l'équipe de développement a été surprise. On s'est dit : "Waouh, il tourne vraiment avec une telle qualité !" Les réactions ont été très positives. »

Pour se donner une idée, voici un visuel de la version Switch 2 :



Et celui de la version Ps5 :



On jugera tout cela le 24 avril prochain.

Source : https://mynintendonews.com/2025/12/12/pragmata-on-nintendo-switch-2-is-so-high-quality-that-even-developers-were-surprised/
    posted the 12/13/2025 at 06:07 AM by link49
    comments (34)
    comments (34)
    kidicarus posted the 12/13/2025 at 06:51 AM
    Je ne savais pas que Capcom avait montrer la version Switch 2.
    cyr posted the 12/13/2025 at 06:54 AM
    Je sais pas, mais capcom semble respecter les joueurs de switch2.

    Ils annoncent des version switch2 des dernier jeux en date. Il les sortr en même temps que les autres versions, et pour l'heure avec un rendu vraiment sérieux pour le support.....

    Rien que pour ça , capcom remonte un peu dans mon estime.

    Et a côté, y en a qui rush la sortie de jeux deja sortie, et dans une version perfectible...

    Et le succès de la switch2 a l'heure actuel, va augmenter les portages a l'arrache
    .....pour le pire ou le meilleur.
    jenicris posted the 12/13/2025 at 07:03 AM
    Super jeu dans tout les cas au vu de la démo Steam
    rendan posted the 12/13/2025 at 07:34 AM
    La Switch 2 impressionne
    onsentapedequijesuis posted the 12/13/2025 at 08:37 AM
    Ayant la Switch 2 en unique console,ca fait plaisir de voir les editeur se pencher dessus Hate de tester la demo !!!
    nicolasgourry posted the 12/13/2025 at 09:03 AM
    Si je comprends bien, certains développeurs devraient faire un stage chez Capcom pour savoir utiliser le potentiel de la Switch 2.
    kidicarus posted the 12/13/2025 at 09:15 AM
    nicolasgourry c'est surtout avoir des logiciels moins lourd, puissant et plus flexible.

    Ubi semble aller dans la même direction avec son adaptation à la switch même si il y a quelques bug pour le moment sur ACShadow
    evasnake posted the 12/13/2025 at 09:15 AM
    L'une des annonces les plus surprenantes des Game Awards est la sortie simultanée sur Nintendo Switch 2 et les autres plateformes de Pragmata

    Je suis d'accord que c'est surprenant d'avoir un jeu tiers day one sur console Nintendo, mais de là à en faire une des annonces les plus surprenantes du show...
    newtechnix posted the 12/13/2025 at 09:37 AM
    cyr "
    cyr publié le 13/12/2025 à 07:54
    Je sais pas, mais capcom semble respecter les joueurs de switch2. "

    Je pense surtout que c'est juste suivre le marché...la switch 2 ets le nouveau truc à la mode faut y être d'autant et c'est peut-être cela qui pousse Capcom: on a toujours aucune date pour la PS6 et que parti comme c'est parti ce sera dans 2 ans.

    c'est une des raisons du succès de la Switch, nintendo ne va plus en frontal comme avec l'époque Gamecube ou quasiment les PS2, Gamecube et Xbox était sortie dans un laps de temps assez proche.

    je vais pas jusqu'à aller dire que la Wii U a été une aubaine mais depuis nintendo n'est plus dans le timing de Sony et Microsoft.
    newtechnix posted the 12/13/2025 at 09:54 AM
    Mine de rien SF6 avec des amiibo, RE Requiem pad pro switch 2, compilation Collector Resident evil (village, 7 et requiem)....amiibo pragmata.

    Après faudrait savoir si Capcom a pas reçu un chèque ou est privilégié...

    car dans le même temps Bandai Namco c'est le vide alors que soit disant ils sont quand même en sous-traitance sur les projets Nintendo et devrait donc avoir prioritairement des kits de dev...pas d'annonce de Tekken 8 et même pas d'Ace Combat 8 annoncé alors que le 7 est sur Switch.

    et même Konami qui doit beaucoup à la Switch avec le mega succès de Momotaroh Densetsu n'a même pas annoncer une version de MGS Delta, Silent Hill f ou même SH remake sur Switch 2.
    shambala93 posted the 12/13/2025 at 10:17 AM
    onsentapedequijesuis
    Tu parles, le nombre de jeux annoncés uniquement sur PC, Xbox et PlayStation lors des game awards…
    hirogami posted the 12/13/2025 at 10:20 AM
    Hello a tous ,
    Normal capcom est l'un des seul tiers a avoir un moteur dédié a la switch 2 pour faire plus simple capcom a le re engine fonctionnant sur arm64 donc ios/android/switch1&2 ,les fonctionnalité rtx de la switch 2 ont été rendu compatible avec le re engine ce qui rend le basculement des jeux PS-PS5XBOX beaucoup plus simple et rapide .
    Comme quoi avoir sont propre moteur avec les dev/ingé dessus rend les chose plus simple pour les futur création .
    Finalement ce sont pratiquement tous les dev japonais qui ont commencé a faire cela ,ubi a commencé avec des couac et des difficulté entre autre l'optimisation du cpu qui est galère,mais bon cest une bonne chose on aura des portage beaucoup moins degueulasse que ce qui est arrivé sur la premiere switch .
    Finalement les fonction rtx >> dlss,ray tracing etc est une bonne chose pour la switch 2 est un pari réussi pour nvidia que l'on apprécie ou pas la switch 2 si graphiquement elle est a la hauteur des ps5xbox avec un framerate stable mais plus bas cest gagnant pour les joueur ,n'oublié pas les portage sur la switch 1 qui était juste impossible a regardé ,bouilli de pixel ,framerate au fraise etc
    jenicris posted the 12/13/2025 at 10:22 AM
    shambala93 en effet on a d'ailleurs les chiffres :

    PC - 39 jeux
    PS5 - 31 jeux
    Xbox Series - 23 jeux
    Switch 2 - 7 jeux
    Switch - 1 jeux
    PS4 - 1 jeux
    TBA - 5 jeux
    tripy73 posted the 12/13/2025 at 10:36 AM
    jenicris : console disponibles depuis 5 ans VS 6 mois, si tu vas regarder les annonces de la Game Awards 2020 tu verras qu'il y avait plus de jeux annoncés sur PS4/XboxOne que sur PS5/XboxSeries. Bref, c'est vraiment une comparaison ultra foireuse.
    ravyxxs posted the 12/13/2025 at 10:38 AM
    Cette console c'est un mystère, à côté tu as des jeux anciens qui tourne en 30 FPS, font cracher la console ou tout simplement techniquement tienne mal.
    jenicris posted the 12/13/2025 at 10:38 AM
    tripy73 c'est pas le sujet. Je donnais juste les chiffres

    Après les raisons je les connais mais même après je pense qu'elle aura pas tous les tiers

    Et le contexte PS5/Series X est un peu différent.
    delabayko posted the 12/13/2025 at 10:54 AM
    Nintendo a ses Direct , pas mal d’annonces de sorties simultanées ou portages y seront annoncées comme RE9 , faut juste patienter
    shambala93 posted the 12/13/2025 at 11:15 AM
    jenicris
    Ça va être comme d’habitude, les tiers hormis les japonais et encore ça prend du temps pour certains ( digimon par exemple) vont abandonner la machine.
    senseisama posted the 12/13/2025 at 11:35 AM
    Les cheveux hahahah j'imagine même pas le reste
    newtechnix posted the 12/13/2025 at 11:43 AM
    shambala93 il y a une pléthore de titres Bandai Namco sur PS5 qui ne sont pas annoncés ou aurait quand même pu être annoncés sur Switch 2:

    Digimon
    Scarlet Nexus
    Sinduality Echo of Ada
    Tales Arise
    Tekken 8
    Ace Combat 8
    Code Vein 2
    Armored Core 6
    Sand Land
    51love posted the 12/13/2025 at 11:47 AM
    shambala93 Le jour ou les consoles Nintendo seront une priorité pour les tiers est pas près d'arriver.

    Malgré tout, la situation evolue positivement pour Nintendo, grace aux evolutions technologiques, et la fusion des écosystèmes, console/desktop et portable.

    Du coup, des portages plus faciles, a moindre cout.

    Années apres année, les tiers sont et seront de plus en plus present sur les machines Nintendo du coup, meme si le gros du business est sur PS et PC.
    shambala93 posted the 12/13/2025 at 12:18 PM
    51love
    C’est précisément le contraire qui se passe. Années après années suite à la sortie d’une machine, ils se barrent !

    newtechnix
    Merci de confirmer de ce que j’écris.
    jenicris posted the 12/13/2025 at 12:27 PM
    shambala93 sûrement, les tiers pour la plupart, surtout occidentaux bident sur Switch.
    La plupart des gens, voir quasi tous achètent une console Nintendo uniquement pour leurs jeux.
    51love posted the 12/13/2025 at 12:39 PM
    shambala93 alors oui c'est un phénomène qui se passe sur les consoles Nintendo, après c'était pas mon propos ici.
    geralttw posted the 12/13/2025 at 12:46 PM
    jenicris Ils achètent une console Nintendo pour un jeu Nintendo puis au fur à mesure achète d’autres types de jeux.
    Je connais très peu de gens qui n’ont QUE des jeux Nintendo sur Switch
    kidicarus posted the 12/13/2025 at 01:03 PM
    jenicris sur switch ils étaient souvent heureux surtout les déclarations de certains comme rockstar avec leurs portages comme red dead et autres jeux, bethesda avec skyrim, doom et autres, take2 et leurs divers jeux et bien d'autres éditeurs; il n' y avait pas que les indés qui performaient dessus.
    jenicris posted the 12/13/2025 at 01:05 PM
    geralttw kidicarus certains se vendent mais moins que sur les autres plateformes. Et les on achète une console Nintendo pour ces jeux, ça toujours été ainsi. On fait tous cela
    kidicarus posted the 12/13/2025 at 01:33 PM
    jenicris il est certains qu'on achète une console Nintendo pour ses jeux et justement c'est des jeux qu'on veut.
    Mais il est vrai que Nintendo a tendance à vampiriser sa console et je dirais heureusement sinon Nintendo serait mort car si Sony n'a plus le support des éditeurs tiers bah ça finira comme Sega.
    jenicris posted the 12/13/2025 at 02:01 PM
    kidicarus après Sony c'est les tiers principalement depuis la PS1, c'est pas nouveau.
    Idem pour Nintendo depuis la N64
    tripy73 posted the 12/13/2025 at 04:15 PM
    jenicris : je ne faisais qu'apporter un peu de contexte pour mieux apprécier ta liste. Et si c'est bien la même chose avec les PS5/XboxSeries, jeune console avec des kits dév pas dispo pour tous les studios et avec des moteurs non portés/optimisés pour le nouveau hardware.
    geralttw posted the 12/13/2025 at 05:05 PM
    jenicris Et la Switch 2 est en train de changer ça avec l’argument de taille du portable
    maxx posted the 12/13/2025 at 05:23 PM
    Capcom franchement sont très bons. Ils ont chié avec Monster Hunter mais a côté de ça leur moteur est très bon et leur prochaines évolutions semblent vraiment cool.
    A voir comment tout ça tourne mais j'aurais vraiment pas imaginé un tel portage pour ce jeu et au lancement. C'est vraiment cool
    Hâte de voir leurs versions Pro des prochains jeux Capcom car y a apparemment de belles évolutions notamment sur le RT. Capcom fait vraiment de super efforts sur tous les support c'est très cool. Ils proposent de très bons jeux, et maintenant lancent une nouvelle licence. Ils méritent quand même leurs succès
    cyr posted the 12/13/2025 at 05:30 PM
    Il y en a toujours certains a toujours dire n'importe quoi...

    La switch2 est sortie il y a 6 mois. Tu peux pas dire a tes équipes, faite moi une version switch2.
    Deja apparemment les kit de développement sont pas nombreux a l'heure actuel. Ensuite le parc actuel est forcément largement moindre que le combat ps5/xbox.

    C'est purement économique. Mais ça , pour certains ici ça les dépasse.....
    shambala93 posted the 12/13/2025 at 05:36 PM
    geralttw
    Ça ne change rien, un paquet de jeux tiers surtout les gros jeux ne sont plus annoncés sur switch 2.

    Bref, le mythe aura tenu 6 mois à peine.

    cyr
    Rassure toi, t’es la plus grosse brèle sur le plan économique du site.
