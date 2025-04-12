Le dernier titre de Nintendo, Metroid Prime 4: Beyond, sur Nintendo Switch et Switch 2, semble avoir été développé en collaboration avec de nombreux studios. Comme l'a remarqué Nintendo Life, le jeu mentionne Retro Studios, ainsi qu'une multitude d'autres studios de développement, dont Virtuos, Territory Studio, Waterproof, AMC Studio, Red Hot CG et bien d'autres.
Il est à noter que si nombre des studios cités sont probablement des équipes spécialisées dans le développement de titres majeurs, d'autres semblent avoir des domaines d'expertise plus pointus. Red Hot CG, par exemple, est une équipe de développement qui se concentre principalement sur les éléments graphiques nécessaires aux jeux. Ce studio a travaillé sur de nombreux titres importants, tels que Destiny 2, Horizon Forbidden West, Valorant et même Starfield, parmi tant d'autres. Keywords Studios, quant à lui, est un studio de soutien plus important qui regroupe plusieurs autres studios, dont GameSim et Smoking Gun Interactive.
Metroid Prime 4: Beyond est en développement depuis un certain temps. Le titre a été initialement dévoilé en 2017. À l'époque, il n'était pas précisé qu'il était développé par Retro Studios, studio historique de la franchise Metroid Prime, mais par Bandai Namco Studios, basé au Japon et à Singapour. Depuis, la situation a évolué et le développement a repris sous la direction de Retro Studios en 2019. Voici les studios ayant travaillé sur Metroid Prime 4: Beyond :
Retro Studios
Next Level Games
Virtuos
Territory Studio
Waterproof
Keywords Studios
Liquid Development
Volta
AMC Studio
GameSim
Smoking Gun Interactive
Forge Studios
Red Hot CG
Original Force
Devoted Studios
Room 8 Studio
Next Gen Dreams
Mock Science
Cup of Tea
Formosa Interactive
House of Moves
Source : https://gamingbolt.com/metroid-prime-4-beyonds-credits-feature-21-different-studios/
(Metroid Dread était très bon, mais c'est une exception)
Pour les 20 autres studios par contre
Nintendo s('en ballec complet des jeux qui font moins de 2/3 millions de ventes
D'après toi,pourquoi il y a pas de suite à Fzeo et Eartbound et autres ...
C'est bien de voir le verre à moitié rempli mais je me dis qu'il devait être quand même mieux, ils avaient le temps, le budget ^^.
La partie désert là avec la moto, comment ça a pu passer les validations managériales et Nintendo (les mêmes qui ont annulés le MP de Bandai Namco Singapore) je ne sais pas
Metroid Dread est developpé par MercurySteam. Un studio européen et Rétros studios et Next Level Games sont des studio de qualité.
Pour moi un "Metroidvania" c'est plus "huit clos/fermé" en quelque sorte, donc là ils ont voulu essayer un truc, mais je pense pas que c'était le meilleur choix vu le support.
Comme le fait que pour moi, Metroid c'est un jeu ou tu es "seul" avec comme approche "énigme/contemplation/exploration", mais quand tu sais qu'ils ont recruté par exemple Jhony Ljungstedt (le directeur artistique de Battlefield V), il peut influencer l'approche plus "spectacle" avec la présence d'humain, l'idée étant peut-être d'amener des idées nouvelles pour renouveler un peu la série, après, ça n'a pas l'air raté mais pas réussi non plus.
cyr Bah c'est la totale mec début et fin de projet