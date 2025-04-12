Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
link49
[Metroid Prime 4 : Beyond] 8 ans et surtout 21 studios différents dessus


Le dernier titre de Nintendo, Metroid Prime 4: Beyond, sur Nintendo Switch et Switch 2, semble avoir été développé en collaboration avec de nombreux studios. Comme l'a remarqué Nintendo Life, le jeu mentionne Retro Studios, ainsi qu'une multitude d'autres studios de développement, dont Virtuos, Territory Studio, Waterproof, AMC Studio, Red Hot CG et bien d'autres.

Il est à noter que si nombre des studios cités sont probablement des équipes spécialisées dans le développement de titres majeurs, d'autres semblent avoir des domaines d'expertise plus pointus. Red Hot CG, par exemple, est une équipe de développement qui se concentre principalement sur les éléments graphiques nécessaires aux jeux. Ce studio a travaillé sur de nombreux titres importants, tels que Destiny 2, Horizon Forbidden West, Valorant et même Starfield, parmi tant d'autres. Keywords Studios, quant à lui, est un studio de soutien plus important qui regroupe plusieurs autres studios, dont GameSim et Smoking Gun Interactive.

Metroid Prime 4: Beyond est en développement depuis un certain temps. Le titre a été initialement dévoilé en 2017. À l'époque, il n'était pas précisé qu'il était développé par Retro Studios, studio historique de la franchise Metroid Prime, mais par Bandai Namco Studios, basé au Japon et à Singapour. Depuis, la situation a évolué et le développement a repris sous la direction de Retro Studios en 2019. Voici les studios ayant travaillé sur Metroid Prime 4: Beyond :

Retro Studios
Next Level Games
Virtuos
Territory Studio
Waterproof
Keywords Studios
Liquid Development
Volta
AMC Studio
GameSim
Smoking Gun Interactive
Forge Studios
Red Hot CG
Original Force
Devoted Studios
Room 8 Studio
Next Gen Dreams
Mock Science
Cup of Tea
Formosa Interactive
House of Moves

Source : https://gamingbolt.com/metroid-prime-4-beyonds-credits-feature-21-different-studios/
    posted the 12/04/2025 at 01:34 PM by link49
    comments (20)
    nicolasgourry posted the 12/04/2025 at 01:41 PM
    C'est là que tu te dis c'est limite un miracle que le jeu soit quand même bon, car j'imagine même pas le "bordel" que ça a du être, surtout avec la pression de l'attente.
    sylphide posted the 12/04/2025 at 01:42 PM
    Metroid prime 4 n'est le bébé de personnes, c'est juste un jeu de commande, dans tout ça qui a donner une colonne vertébral à ce jeu.
    link49 posted the 12/04/2025 at 01:42 PM
    nicolasgourry C'est clair. Je pense que Nintendo peut souffler avec ce titre maintenant. A voir si les joueurs seront présents, même si j'en doute pas.
    ducknsexe posted the 12/04/2025 at 01:52 PM
    Je pense même que le travail deja effectué ( jeu en développement ) par Singapour au début du projet a été transférer cher retro studio, il ont pas tout jeté.
    sylphide posted the 12/04/2025 at 01:54 PM
    Ont est loin du jeu ou trois péons dans un garage ce sont dit, " hey et si ont crée un jeu ". Espérons que le 4eme Opus nous racontes une belle histoire tout de même.
    micheljackson posted the 12/04/2025 at 01:57 PM
    Mais, Nintendo Japon n'a plus les moyens de développer leurs jeux en interne ? Plutôt que de le déléguer à des studios bidons.
    (Metroid Dread était très bon, mais c'est une exception)
    shinz0 posted the 12/04/2025 at 02:01 PM
    micheljackson Retro Studios c'est ceux à l'origine de tous les jeux Prime
    Pour les 20 autres studios par contre
    potion2swag posted the 12/04/2025 at 02:01 PM
    Je vous invite a regarder les crédits de n'importe quelle exclue récente.
    kikoo31 posted the 12/04/2025 at 02:01 PM
    micheljackson car Metroid est un jeu de Niche
    Nintendo s('en ballec complet des jeux qui font moins de 2/3 millions de ventes

    D'après toi,pourquoi il y a pas de suite à Fzeo et Eartbound et autres ...
    nicolasgourry posted the 12/04/2025 at 02:03 PM
    shinz0 ils ont du déléguer je pense le temps que Retro structure une équipe "solide", car Nintendo avait annoncé le jeu sur Switch, il y avait donc une limite de date à pas dépasser.
    wickette posted the 12/04/2025 at 02:11 PM
    nicolasgourry
    C'est bien de voir le verre à moitié rempli mais je me dis qu'il devait être quand même mieux, ils avaient le temps, le budget ^^.

    La partie désert là avec la moto, comment ça a pu passer les validations managériales et Nintendo (les mêmes qui ont annulés le MP de Bandai Namco Singapore) je ne sais pas
    cyr posted the 12/04/2025 at 02:18 PM
    Les studio avant le reboot, ou juste ceux apres le reboot de celui ci?
    ducknsexe posted the 12/04/2025 at 02:22 PM
    micheljackson Nan Nintendo préfère developper en interne des kirby, des animal crossing, des parc d attraction

    Metroid Dread est developpé par MercurySteam. Un studio européen et Rétros studios et Next Level Games sont des studio de qualité.
    nicolasgourry posted the 12/04/2025 at 02:26 PM
    wickette bah le soucis comme toi, il y a des choses que je ne sais pas, pour la partie désert, je pense qu'il y a l'influence "Zelda" quelque part et la tendance au "open world", mais sur Switch 2, là tu peux être ambitieux, sur Switch, c'est déjà plus compliqué (surtout si tu veux du 60FPS tout le temps et une bonne résolution).
    Pour moi un "Metroidvania" c'est plus "huit clos/fermé" en quelque sorte, donc là ils ont voulu essayer un truc, mais je pense pas que c'était le meilleur choix vu le support.
    Comme le fait que pour moi, Metroid c'est un jeu ou tu es "seul" avec comme approche "énigme/contemplation/exploration", mais quand tu sais qu'ils ont recruté par exemple Jhony Ljungstedt (le directeur artistique de Battlefield V), il peut influencer l'approche plus "spectacle" avec la présence d'humain, l'idée étant peut-être d'amener des idées nouvelles pour renouveler un peu la série, après, ça n'a pas l'air raté mais pas réussi non plus.
    link49 posted the 12/04/2025 at 02:38 PM
    cyr Je pense que ce sont tous les studios depuis le début du projet.
    bennj posted the 12/04/2025 at 02:42 PM
    micheljackson tu vis dans une grotte ? Ça fait des dizaines d'années qu'ils font ça.
    cyr posted the 12/04/2025 at 03:46 PM
    ducknsexe je me souviens plus le other m, il a pas etais devellopé par la team ninja ou un autre?
    ravyxxs posted the 12/04/2025 at 03:57 PM
    Bordel....

    cyr Bah c'est la totale mec début et fin de projet
    link49 posted the 12/04/2025 at 04:15 PM
    ducknsexe Pas faux. Nintendo préfère je pense privilégier les licences qui marchent, à défaut de certaines licences peu ou plus utilisées.
