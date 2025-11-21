Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Metroid Prime 4 Beyond
10
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
474
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18666
visites since opening : 31559299
link49 > blog
[Metroid Prime 4 Beyond] J-15 avant la sortie du possible dernier GOTY


Nintendo Japon a dévoilé deux nouvelles publicités pour Metroid Prime 4 Beyond, destinées spécifiquement à la version Nintendo Switch 2.

Bien qu'aucune nouvelle séquence de gameplay ne soit présentée, c'est l'occasion idéale de découvrir le doublage japonais du jeu. Autre point fort : les nouvelles commandes à la souris, rendues possibles grâce aux Joy-Con de la Nintendo Switch 2.





Le jeu sortira le 04 décembre prochain.

Source : https://www.gonintendo.com/contents/55186-metroid-prime-4-beyond-gets-2-new-japanese-commercials/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    ducknsexe
    posted the 11/21/2025 at 06:04 PM by link49
    comments (11)
    ducknsexe posted the 11/21/2025 at 06:10 PM
    Day One le 04 décembre, compte sur moi Samus
    ravyxxs posted the 11/21/2025 at 06:14 PM
    avant la sortie du possible dernier GOTY

    ???
    ratchet posted the 11/21/2025 at 06:15 PM
    ravyxxs le mec n’a aucune passion du JV. Faut pas chercher.
    parrain59 posted the 11/21/2025 at 06:24 PM
    Pourquoi possible GOTY ? Le nominés ont déjà étaient annoncé.
    ducknsexe posted the 11/21/2025 at 06:25 PM
    C'est son goty de coeur et de son âme.
    evasnake posted the 11/21/2025 at 06:26 PM
    ratchet ratchet Effectivement, juste la passion du troll et des clics

    D'ailleurs il a juste eu le mien pcq je voulais dire que j'en avais marre de ses articles "J-37 avant le 150e GOTY de l'année". Y a aucune nouvelle info

    A part pour le clic, à quoi sert cet article? Si encore les publicités étaient analysées ou quoi, mais non, pas un commentaire, rien. Next!
    shambala93 posted the 11/21/2025 at 06:28 PM
    Comment peut-il avoir plusieurs goty ? On monte en haut ? ?
    akinen posted the 11/21/2025 at 06:42 PM
    Je sens la claque intersidérale en mode portable
    guiguif posted the 11/21/2025 at 06:42 PM
    Hate de voir le traitement des shitty friends de Samus.
    sonilka posted the 11/21/2025 at 06:49 PM
    guiguif forte probabilité d'une happy end à la con plutôt que d'un destin semblable à celui des passagers du Nostromo
    ouroboros4 posted the 11/21/2025 at 06:53 PM

    C'est déjà le quantième GOTY qu'il nous sort depuis le début de l'année?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo