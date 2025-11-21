Nintendo Japon a dévoilé deux nouvelles publicités pour Metroid Prime 4 Beyond, destinées spécifiquement à la version Nintendo Switch 2.
Bien qu'aucune nouvelle séquence de gameplay ne soit présentée, c'est l'occasion idéale de découvrir le doublage japonais du jeu. Autre point fort : les nouvelles commandes à la souris, rendues possibles grâce aux Joy-Con de la Nintendo Switch 2.
