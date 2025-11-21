Les derniers classements des ventes de jeux vidéo (logiciels et matériels) aux États-Unis pour le mois d'octobre sont disponibles. La Nintendo Switch 2 est la console la plus vendue, avec 328 000 unités écoulées.
Selon Circana, qui suit les ventes aux États-Unis, la Nintendo Switch 2 affiche une croissance de 68 % par rapport aux ventes de la Nintendo Switch originale et de 3 % par rapport à celles de la PlayStation 4, qui détenait le précédant record.
Enfin, Pokémon Legends Z-A était le 2e jeu le plus vendu (hors versions numériques) en octobre.
posted the 11/21/2025 at 06:05 AM by link49
Et dire qu'elle prend pourtant la poussière chez moi depuis des mois...
Ça doit faire partie des mystères de la vie...