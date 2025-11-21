Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Legendes Pokemon : ZA
1
Likers
name : Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
link49 > blog
[USA] Switch 2 : En octobre, elle bat le record de la Ps4, aidée par Pokémon!


Les derniers classements des ventes de jeux vidéo (logiciels et matériels) aux États-Unis pour le mois d'octobre sont disponibles. La Nintendo Switch 2 est la console la plus vendue, avec 328 000 unités écoulées.

Selon Circana, qui suit les ventes aux États-Unis, la Nintendo Switch 2 affiche une croissance de 68 % par rapport aux ventes de la Nintendo Switch originale et de 3 % par rapport à celles de la PlayStation 4, qui détenait le précédant record.

Enfin, Pokémon Legends Z-A était le 2e jeu le plus vendu (hors versions numériques) en octobre.

Source : https://mynintendonews.com/2025/11/20/us-nintendo-switch-2-sold-328k-units-in-october-and-is-3-ahead-of-ps4-sales-pace/
    bisba
    posted the 11/21/2025 at 06:05 AM by link49
    comments (7)
    ratchet posted the 11/21/2025 at 06:36 AM
    Yeah!!!
    kidicarus posted the 11/21/2025 at 07:23 AM
    Et dire que la switch 2 bide.
    kikoo31 posted the 11/21/2025 at 07:33 AM
    Je jouis
    judebox posted the 11/21/2025 at 07:48 AM
    Quelle super console quand même, heureusement qu'il y a ces chiffres pour nous le faire comprendre !!

    Et dire qu'elle prend pourtant la poussière chez moi depuis des mois...
    Ça doit faire partie des mystères de la vie...
    nyseko posted the 11/21/2025 at 08:05 AM
    Mais ? Mais ? Pourtant en Espagne...
    link49 posted the 11/21/2025 at 08:06 AM
    judebox Elle tourne tous les jours chez moi. Fantasy Life i, Hyrule Warriors, Donkey Kong, Mario Kart et bientôt Metroid Prrime 4.
    nyseko posted the 11/21/2025 at 08:06 AM
    judebox Remet là dans sa boîte ou sinon dans un tiroir, ça évitera qu'elle prenne la poussière !!!
