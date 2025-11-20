Dernièrement, Crystal Dynamics ont créé la surprise en dévoilant et en sortant Tomb Raider : Definitive Edition sur Switch et Switch 2. Cette version remasterisée du jeu Tomb Raider de 2013, acclamé par la critique, arrive pour la première fois sur les plateformes Nintendo. Mais est-elle à la hauteur de la version originale ?
Aspyr et Crystal Dynamics affirment que cette version propose des graphismes améliorés, sans toutefois donner plus de détails. On dispose cependant d’une vidéo comparative réalisée par un fan, qui met en évidence les différences entre la version Switch 2 et la version PS4 :
Ce portage semble être un peu mitigé : la version Switch 2 l’emporte en termes de résolution et de fluidité, mais certains aspects visuels paraissent légèrement supérieurs sur PS4. Cette vidéo confirme, s'il en était besoin, qu'Aspyr a d'abord porté le jeu sur Switch, puis a simplement adapté cette version pour la Switch 2.
Tomb Raider: Definitive Edition est le jeu d'action-aventure cinématique primé qui retrace le parcours émotionnel de Lara Croft, d'une jeune femme inexpérimentée à une survivante aguerrie, dans un monde d'un réalisme saisissant. Affrontez des combats intenses, personnalisez vos armes et votre équipement, et triomphez d'environnements hostiles pour survivre à la première aventure de Lara.
La Definitive Edition inclut tous les contenus téléchargeables originaux du jeu (dont six tenues pour Lara Croft, huit cartes multijoueurs et quatre personnages multijoueurs), ainsi que les versions numériques de la BD Dark Horse Tomb Raider: The Beginning, du mini-livre d'art de Brady Games Tomb Raider: The Art of Survival, et de la série de vidéos des développeurs « Final Hours of Tomb Raider ».
Les possesseurs des versions remasterisées de Tomb Raider I à III avec Lara Croft ou de Tomb Raider IV à VI sur Nintendo Switch bénéficient d'une réduction de 10 % sur Tomb Raider : Definitive Edition. Cette réduction est cumulable avec la réduction de lancement, offrant ainsi une remise potentielle de 30 % aux détenteurs des deux titres !
Tomb Raider : Definitive Edition est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 au prix de 19,99 $, avec une réduction supplémentaire de 10 % pour le lancement, valable jusqu'au 24 novembre 2025.
Serait-ce du à sa moyenne exceptionnelle sur Metacritic ?
J'imagine qu'on va avoir un traitement similaire pour Rise of the Tomb Raider dans quelques semaines / mois. Par contre, j'espère que pour Shadow of the Tomb Raider ils feront un peu plus d'effort... Peut être uniquement une version Switch 2?
Puis bon vu le prix.....fallait pas espérer quelque chose de sérieux.....
On parle meme pas de jeux AAA sorti sur cette gen, ça fait peur.
En fait je me demande meme si elle peux accueillir Clair obscure de façon descente (un simple AA couloir).
On en est la.
J'en reviens pas, et des joueurs défendent ça. Je rappel qu'elle n'est pas vendu 199€ la console, c'est sensé etre une vrai grosse console vendu au prix de la ps5 quasiment (surtout avec les promo actuel à 350€ la ps5).
Je veux bien qu'ils ne misent pas sur la puissance, mais ya une limite quand meme.
Regarde star wars outlaw sur switch2 pour avoir une idée des capacités de la consoles.....
Sans DLSS c’est impossible de faire quelque chose entre PS4-series S