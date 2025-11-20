Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Tomb Raider IV-V-VI Remastered
0
Likers
name : Tomb Raider IV-V-VI Remastered
platform : Xbox Series X
editor : Aspyr
developer : ASPYR
genre : compilation
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Playstation 5 - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
474
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18663
visites since opening : 31545353
link49 > blog
[Switch 2] Tomb Raider : Definitive Edition : Un portage pas trop réussi?


Dernièrement, Crystal Dynamics ont créé la surprise en dévoilant et en sortant Tomb Raider : Definitive Edition sur Switch et Switch 2. Cette version remasterisée du jeu Tomb Raider de 2013, acclamé par la critique, arrive pour la première fois sur les plateformes Nintendo. Mais est-elle à la hauteur de la version originale ?

Aspyr et Crystal Dynamics affirment que cette version propose des graphismes améliorés, sans toutefois donner plus de détails. On dispose cependant d’une vidéo comparative réalisée par un fan, qui met en évidence les différences entre la version Switch 2 et la version PS4 :



Ce portage semble être un peu mitigé : la version Switch 2 l’emporte en termes de résolution et de fluidité, mais certains aspects visuels paraissent légèrement supérieurs sur PS4. Cette vidéo confirme, s'il en était besoin, qu'Aspyr a d'abord porté le jeu sur Switch, puis a simplement adapté cette version pour la Switch 2.

Tomb Raider: Definitive Edition est le jeu d'action-aventure cinématique primé qui retrace le parcours émotionnel de Lara Croft, d'une jeune femme inexpérimentée à une survivante aguerrie, dans un monde d'un réalisme saisissant. Affrontez des combats intenses, personnalisez vos armes et votre équipement, et triomphez d'environnements hostiles pour survivre à la première aventure de Lara.

La Definitive Edition inclut tous les contenus téléchargeables originaux du jeu (dont six tenues pour Lara Croft, huit cartes multijoueurs et quatre personnages multijoueurs), ainsi que les versions numériques de la BD Dark Horse Tomb Raider: The Beginning, du mini-livre d'art de Brady Games Tomb Raider: The Art of Survival, et de la série de vidéos des développeurs « Final Hours of Tomb Raider ».

Les possesseurs des versions remasterisées de Tomb Raider I à III avec Lara Croft ou de Tomb Raider IV à VI sur Nintendo Switch bénéficient d'une réduction de 10 % sur Tomb Raider : Definitive Edition. Cette réduction est cumulable avec la réduction de lancement, offrant ainsi une remise potentielle de 30 % aux détenteurs des deux titres !

Tomb Raider : Definitive Edition est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 au prix de 19,99 $, avec une réduction supplémentaire de 10 % pour le lancement, valable jusqu'au 24 novembre 2025.

Source : https://gonintendo.com/contents/55067-tomb-raider-definitive-edition-switch-2-vs-ps4-video-comparison/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/20/2025 at 11:36 AM by link49
    comments (9)
    micheljackson posted the 11/20/2025 at 11:49 AM
    Je ne vois pas d'article sur Kirby Air Rider, comment se fait-ce ?
    Serait-ce du à sa moyenne exceptionnelle sur Metacritic ?
    taiko posted the 11/20/2025 at 11:55 AM
    ElAnalista c'est pas un fan ????????
    giru posted the 11/20/2025 at 12:03 PM
    Dommage qu'ils n'aient pas fait un vrai port Switch 2, mais juste une version Switch 1 améliorée.

    J'imagine qu'on va avoir un traitement similaire pour Rise of the Tomb Raider dans quelques semaines / mois. Par contre, j'espère que pour Shadow of the Tomb Raider ils feront un peu plus d'effort... Peut être uniquement une version Switch 2?
    cyr posted the 11/20/2025 at 12:05 PM
    Toute façon, vu que la switch2 est retro avec la switch, certains en profitent pour faire croire que la version switch2 est spécifique......alors que c'est la version switch....

    Puis bon vu le prix.....fallait pas espérer quelque chose de sérieux.....
    malroth posted the 11/20/2025 at 12:13 PM
    Sincerement c'est quand meme une honte cette console.

    On parle meme pas de jeux AAA sorti sur cette gen, ça fait peur.

    En fait je me demande meme si elle peux accueillir Clair obscure de façon descente (un simple AA couloir).

    On en est la.

    J'en reviens pas, et des joueurs défendent ça. Je rappel qu'elle n'est pas vendu 199€ la console, c'est sensé etre une vrai grosse console vendu au prix de la ps5 quasiment (surtout avec les promo actuel à 350€ la ps5).

    Je veux bien qu'ils ne misent pas sur la puissance, mais ya une limite quand meme.
    magneto860 posted the 11/20/2025 at 12:22 PM
    Un des rares jeux modernes que j'ai fini plus d'une fois. Ce jeu est une pépite.
    cyr posted the 11/20/2025 at 12:29 PM
    malroth alors toi, tu es drôle. Tu te base sur un portage switch pour juger les capacités de la switch2 ?

    Regarde star wars outlaw sur switch2 pour avoir une idée des capacités de la consoles.....
    zerdow posted the 11/20/2025 at 01:01 PM
    Malroth C’est la version Switch 1 qui tourne sur Switch 2. Donc il n’y a rien à défendre puisqu’il n’y as pas de sujet à débattre.
    wickette posted the 11/20/2025 at 01:11 PM
    Je ne sais pas si le DLSS est utilisé vu que c’est un jeu sur Switch 1 aussi

    Sans DLSS c’est impossible de faire quelque chose entre PS4-series S
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo