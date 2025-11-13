Suite à la sortie de Red Dead Redemption sur Switch en 2023, une nouvelle classification de l'ESRB indique que le jeu pourrait bientôt bénéficier d'un portage natif sur Switch 2.
Comme indiqué sur le site web de l'ESRB, Red Dead Redemption a été classé pour PS5, Xbox Series X et Switch 2. Le texte d'accompagnement détaille naturellement le type de contenu justifiant la classification « 17 ans et plus », notamment « Sang et violence, violence intense, nudité, langage grossier, contenu sexuel explicite et consommation de drogues ».
Nous ignorons quelles améliorations seront apportées sur Switch 2, mais nous pouvons nous attendre à un gameplay stable à 60 images par seconde ainsi qu'à une nette amélioration de la résolution, aussi bien en mode téléviseur qu'en mode portable. Le mode multijoueur, absent de la version Switch, fera peut-être également son retour.
Des rumeurs circulent depuis quelque temps concernant une possible sortie de Red Dead Redemption 2 sur Switch, mais rien d'officiel n'a encore été annoncé. Ce préquel/suite, sorti initialement en 2018 et acclamé par la critique, permettait aux joueurs d'incarner Arthur Morgan, membre d'un gang.
Par ailleurs, la sortie de GTA VI de Rockstar Games a de nouveau été repoussée. Ce titre très attendu est désormais prévu pour le 19 novembre 2026. Ce report a fait lourdement chuter l'action de Take-Two, ce qui lui aurait fait perdre 3 milliards de dollars de valeur marchande.
