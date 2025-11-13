Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Red Dead Redemption HD Remaster
1
Likers
name : Red Dead Redemption HD Remaster
platform : Switch
editor : Rockstar Games
developer : Double11
genre : action-aventure
other versions : Xbox One - PlayStation 4 Switch -
[Rockstar] Pour compenser la perte de 3 milliards dû au report de GTA6


Suite à la sortie de Red Dead Redemption sur Switch en 2023, une nouvelle classification de l'ESRB indique que le jeu pourrait bientôt bénéficier d'un portage natif sur Switch 2.

Comme indiqué sur le site web de l'ESRB, Red Dead Redemption a été classé pour PS5, Xbox Series X et Switch 2. Le texte d'accompagnement détaille naturellement le type de contenu justifiant la classification « 17 ans et plus », notamment « Sang et violence, violence intense, nudité, langage grossier, contenu sexuel explicite et consommation de drogues ».

Nous ignorons quelles améliorations seront apportées sur Switch 2, mais nous pouvons nous attendre à un gameplay stable à 60 images par seconde ainsi qu'à une nette amélioration de la résolution, aussi bien en mode téléviseur qu'en mode portable. Le mode multijoueur, absent de la version Switch, fera peut-être également son retour.


Des rumeurs circulent depuis quelque temps concernant une possible sortie de Red Dead Redemption 2 sur Switch, mais rien d'officiel n'a encore été annoncé. Ce préquel/suite, sorti initialement en 2018 et acclamé par la critique, permettait aux joueurs d'incarner Arthur Morgan, membre d'un gang.

Par ailleurs, la sortie de GTA VI de Rockstar Games a de nouveau été repoussée. Ce titre très attendu est désormais prévu pour le 19 novembre 2026. Ce report a fait lourdement chuter l'action de Take-Two, ce qui lui aurait fait perdre 3 milliards de dollars de valeur marchande.

Source : https://www.resetera.com/threads/red-dead-redemption-rated-by-esrb-for-ps5-switch-2-and-xbox-series.1352254/
    posted the 11/13/2025 at 12:27 PM by link49
    comments (13)
    victornewman posted the 11/13/2025 at 12:35 PM
    60 images par seconde?? sans les textures ? parce que sur serie X et ps5 il est à 30 images il me semble ...
    sonilka posted the 11/13/2025 at 12:37 PM
    victornewman y a pas eu de MàJ nextgen pour le jeu c'est pour ca.
    shinz0 posted the 11/13/2025 at 12:55 PM
    Et GTA IV complète édition remaster aussi
    xynot posted the 11/13/2025 at 01:06 PM
    Les deux RDR en bundle sur current gen ?
    leonr4 posted the 11/13/2025 at 01:07 PM
    victornewman Si tu parles de RDR1 il tourne en 60fps sur PS5 depuis la maj 1.03 :
    https://fr.ign.com/red-dead-redemption/67147/news/red-dead-redemption-toune-a-present-a-60-fps
    jf17 posted the 11/13/2025 at 01:36 PM
    Je ne comprends pas pourquoi rockstar ne sort pas GTA 5 et RDR 2 sur switch 2 , a prix correct ça ferait un carton
    gasmok2 posted the 11/13/2025 at 01:51 PM
    shinz0
    Tu sais, j'aimerai bien un remaster de bonne qualité de GTA IV perso
    cyr posted the 11/13/2025 at 01:53 PM
    jf17 ça viendra, c'est sur. Il vont pas se casser le cul maintenant. Faut sortir gta 6 .
    rogeraf posted the 11/13/2025 at 02:03 PM
    C'est bien, les jeux Rockstar arrive avec 10 ans de retard chez Nintendo
    patrickleclairvoyant posted the 11/13/2025 at 03:23 PM
    sonilka victornewman Il est à 60fps sur ps5 depuis sa sortie
    kikoo31 posted the 11/13/2025 at 04:18 PM
    rogeraf t'es gentil tu voulais dire jamais
    elicetheworld posted the 11/13/2025 at 04:27 PM
    Et GTA 5 un jour ?..... Non parce qu'il pouvait toujours sortir sur la première switch,et la sur switch 2 on dit quoi???
    sonilka posted the 11/13/2025 at 04:47 PM
    patrickleclairvoyant oui c'est moi qui me suis planté, j'ai écrit mon message en pensant à RDR2 et pas au premier.
