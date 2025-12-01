Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2
[Metroid Prime 4 Beyond] Dans 2 jours, on aura les premiers retours


Des annonces Nintendo arrivent dans les prochains jours :

- A 15 heures : Nintendo Direct sur le film Super Mario Galaxy
- Demain : Bande-annonce de 10 minutes de Pokémon Pokopia
- Vendredi : Previews de Metroid Prime 4

Source : https://x.com/Stealth40k/
    ducknsexe
    posted the 11/12/2025 at 12:36 PM by link49
    comments (10)
    rogeraf posted the 11/12/2025 at 01:59 PM
    On va manger des infos Pokemons toutes les semaines, ça me fait peur je vais en faire des cauchemars
    cyr posted the 11/12/2025 at 02:22 PM
    10 minute sur pokepia, je suis curieux. Parce qu'a 69€ , c'est même pas en rêve.
    pharrell posted the 11/12/2025 at 03:22 PM
    Pokopia... Ca m'inspire pas du tout...
    liberty posted the 11/12/2025 at 03:37 PM
    J'ai hâte d'en Savoir plus sur Metroid Prime 4
    link49 posted the 11/12/2025 at 06:05 PM
    liberty Nintendo ne doit pas se louper avec ce titre.

    C'est la dernière grosse cartouche de l'année.
    liberty posted the 11/12/2025 at 06:15 PM
    link49 Je ne pense pas qu'ils vont se louper. Des années de développement, un où plusieurs reboot, des fans qui l'attendent depuis plusieurs années.... Je suis sûre que les moments à Moto sont un très bon ajout au jeu.... Va falloir penser à un grand tapis de souris pour le salon sinon
    link49 posted the 11/12/2025 at 06:21 PM
    Liberty Je pense aussi. Perso, je l'attends comme un fou. En attendant, je m'éclate sur le dernier Hyrule Warriors.
    liberty posted the 11/12/2025 at 06:28 PM
    link49 profites bien. J'ai pas le budget pour les deux. Donc je me tournerai vers Metroid.

    N'oublies pas que si tu as des achats prévu sur Nintendo il y a des promos fin novembre (jeux, amiibo...). Ça te fera des économies
    ducknsexe posted the 11/12/2025 at 07:55 PM
    Je viens d'acheté pour 20 euros l amibo samus en moto je ne savais pas que je possédais 10 euros sur la carte micromania

    Elle claque la belle samus. Vite et maintenant le jeu. Vivement vendredi abec des infos croustillant
    link49 posted the 11/13/2025 at 05:58 AM
    liberty Merci pour le conseil.
