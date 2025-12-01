Des annonces Nintendo arrivent dans les prochains jours :
- A 15 heures : Nintendo Direct sur le film Super Mario Galaxy
- Demain : Bande-annonce de 10 minutes de Pokémon Pokopia
- Vendredi : Previews de Metroid Prime 4
C'est la dernière grosse cartouche de l'année.
N'oublies pas que si tu as des achats prévu sur Nintendo il y a des promos fin novembre (jeux, amiibo...). Ça te fera des économies
Elle claque la belle samus. Vite et maintenant le jeu. Vivement vendredi abec des infos croustillant