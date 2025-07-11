accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
name :
Ni No Kuni Remastered
platform :
Switch
editor :
Bandai Namco Games
developer :
Bandai Namco
genre :
RPG
other versions :
PC
PlayStation 4
-
read the reviews
add a review
add a press review
articles :
18631
visites since opening :
31427138
link49
> blog
[Nier: Automata] Toujours plein de bug sur Nintendo Switch 2?
Apparemment, le jeu Nier: Automata tourne pas si bien sur Switch 2. C'est vrai ou y'a juste quelques bugs ? Selon certains jours, le jeu plante, il y a des problèmes de texture, ou même des crash.
Inquiétant, alors que la version Switch 1 tourne visiblement à merveille. A voir si Nintendo règle le problème prochainement ou pas.
Source :
https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1op7q4k/has_anyone_played_nier_automata_on_switch_2/
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 11/07/2025 at 01:44 PM by
link49
comments (
7
)
rogeraf
posted
the 11/07/2025 at 01:48 PM
Nintendo est nul en rétro compatibilité. La Switch 2 est sortie ils ont mis 15 jeux a jour sur la machine. A coté Microsoft pour le lancement de la série X, ca été des dizaines de jeux mis à jour des le lancement.
Nintendo se fou des plus en plus de ses clients alors qu'ils engendrent des hights scores financiers.
" Toujours le plein de bugs sur switch 2 " oui
Toujours le plein de bugs sur les serveurs : GAMEKYO
5120x2880
posted
the 11/07/2025 at 01:54 PM
Les crash et problèmes de textures qui mettent du temps à charger viennent du jeu, donc c'est pareil sur Switch 1 (la route C pour les connaisseurs, oubliez pas de spammer la sauvegarde). Sinon le patch Steam final a mis 4 ans à sortir, attendons encore un an pour cette version.
sonilka
posted
the 11/07/2025 at 02:09 PM
C'était pareil sur Switch. Et SE avait deja ramé à l'époque avec la version PC qui était buguée. Alors le suivi d'une version vieille de 3 ans et qui était sortie plus de 5 ans après celles de base, j'ai envie de dire que ca doit etre le cadet de leur souci.
shirou
posted
the 11/07/2025 at 02:20 PM
Sinon SE viens de mettre en ligne une piano covert de Kainé sur leur youtube SE music chanel
zephon
posted
the 11/07/2025 at 02:41 PM
sonilka
la version switch était capé en 30 fps pour qu'il y ait pas de problème.
elicetheworld
posted
the 11/07/2025 at 03:06 PM
rogeraf
qu'est ce qui faut pas lire comme connerie....
aros
posted
the 11/07/2025 at 03:12 PM
Faut aussi savoir que la Switch 2 n'est pas nativement rétrocompatible, Nintendo a dû mettre la main à la patte pour rendre cela possible. Encore aujourd'hui, il y a des jeux qui ne sont pas compatibles ou bien qui rencontrent des problèmes que Nintendo entends résoudre dans la mesure du possible (avec, donc, les éditeurs concernés).
Hélas, c'est possible que certains jeux puissent ne pas profiter d'un tel traitement. C'est la même histoire sur Xbox One X/Series X|S et sur Playstation 5, malheureusement.
