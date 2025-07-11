SEGA vient de publier des informations concernant Sonic Racing: CrossWorlds Nintendo Switch 2 Edition. La sortie du jeu est prévue pour le 4 décembre 2025. Cette version inclut de nombreuses améliorations techniques par rapport à la version Nintendo Switch. Les fans peuvent s'attendre à une résolution supérieure, une fréquence d'images améliorée et des graphismes plus nets.
Soit le même jour que le dernier gros jeu de Nintendo sur cette console. Et le lendemain :
Je pense que ça ne va clairement pas aider...
Source : https://nintendoeverything.com/sonic-racing-crossworlds-nintendo-switch-2-edition-reveals-release-date-first-trailer/
On est d'accord que c'est juste la version demat pour le moment ?
Rien que pour ça je l'ai pas pris sur ps5 pour le prendre sur NS2
Le 4 decembre ce ne sera que la version demat.
Et enfin, le succès d'un jeu ne se résume pas à sa date de sortie... (ça c'est pour Link49)