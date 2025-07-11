Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Nintendo Switch 2] Sega va envoyer cette version à l'abattoir
SEGA vient de publier des informations concernant Sonic Racing: CrossWorlds Nintendo Switch 2 Edition. La sortie du jeu est prévue pour le 4 décembre 2025. Cette version inclut de nombreuses améliorations techniques par rapport à la version Nintendo Switch. Les fans peuvent s'attendre à une résolution supérieure, une fréquence d'images améliorée et des graphismes plus nets.



Soit le même jour que le dernier gros jeu de Nintendo sur cette console. Et le lendemain :



Je pense que ça ne va clairement pas aider...

Source : https://nintendoeverything.com/sonic-racing-crossworlds-nintendo-switch-2-edition-reveals-release-date-first-trailer/
    posted the 11/07/2025 at 06:19 AM by link49
    comments (12)
    krusty79 posted the 11/07/2025 at 06:41 AM
    Faut arrêter de publier des articles avec 2 énormes Screenshots entrecouper pas une phrase perdue, c'est illisible et ca rend l'article totalement incompréhensible de prime abord.
    suikoden posted the 11/07/2025 at 07:04 AM
    Enfin la date de la version Switch 2 !
    On est d'accord que c'est juste la version demat pour le moment ?
    link49 posted the 11/07/2025 at 07:24 AM
    suikoden Je pense aussi, vu que cette version est de base pré"vue en 2026 il me semble.
    derno posted the 11/07/2025 at 07:55 AM
    manque le logo GKC sur la pochette de sonic ....oui je suis fataliste et aigri.
    fdestroyer posted the 11/07/2025 at 08:11 AM
    derno heureusement que pour le coup, c'est réellement une cartouche, un des très rare jeu tiers à sortir pour de vrai en physique.

    Rien que pour ça je l'ai pas pris sur ps5 pour le prendre sur NS2
    mazeofgalious posted the 11/07/2025 at 08:23 AM
    Pourquoi ai-je cliqué?
    ratchet posted the 11/07/2025 at 08:44 AM
    krusty79 ça sert à rien il s’en bat les couilles de ce qu’on dit.
    tripy73 posted the 11/07/2025 at 09:05 AM
    krusty79 : en même temps quand tu fais l'effort de faire une mise en page plus intéressante et lisible, tu n'est pas sûr pour autant d'avoir plus de visites et/ou commentaires sur ton article, alors pourquoi ce faire chier ?
    krusty79 posted the 11/07/2025 at 09:36 AM
    tripy73 L'éloge de la médiocrité...
    tripy73 posted the 11/07/2025 at 10:00 AM
    krusty79 : c'est ça.
    jeanouillz posted the 11/07/2025 at 01:07 PM
    fdestroyer derno la version cartouche de Sonic Kart avec tout le contenu present dessus sera dispo en janvier 2026.
    Le 4 decembre ce ne sera que la version demat.
    Et enfin, le succès d'un jeu ne se résume pas à sa date de sortie... (ça c'est pour Link49)
    fdestroyer posted the 11/07/2025 at 01:28 PM
    jeanouillz alors patience sera maître de vertus !
