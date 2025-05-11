Moins de trois semaines après la sortie de Pokémon Legends : Z-A, The Pokémon Company nous réserve des nouvelles demain concernant le prochain DLC, Méga Dimension. Demain, nous aurons droit à une mise à jour sur le DLC, qui inclura deux versions de Méga-Raichu et le Pokémon fabuleux Hoopa.
Le compte Twitter japonais nous donne quelques précisions : la présentation sera diffusée sur YouTube. Attendez-vous donc à une bande-annonce ! L'extension devrait sortir avant fin février 2026. Une date de sortie sera-t-elle annoncée ? Verra-t-on de nouvelles Méga-Évolutions ? Ou s'agira-t-il simplement d'un aperçu ?
De plus, Famitsu a enfin rendu son verdict sur le jeu :
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Switch 2) – 8/9/9/9 [35/40]
Pokemon Legends: Z-A (Switch 2, Switch) – 8/9/9/9 [35/40]
Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen (Switch 2, Switch) – 8/8/9/9 [34/40]
Mushi Jingi Mezase! Saikyou no Mushi Nushi (Switch) – 8/8/7/7 [30/40]
Obungu to Issho: Yurutto Pochitto Asobimasho (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]
posted the 11/05/2025 at 05:07 PM by link49
Même monster Hunter laisse passer 1 an avant de dévoiler son futur DLC payant (add-on quoi).
Bref j'y ai joué même pas une heure avant que mes yeux me brûlent je ne comprends pas les 6 millions de joueurs qui ont acheté le jeu et qui encouragent GF dans leur pratique