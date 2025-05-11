Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Legendes Pokemon : ZA
1
Likers
name : Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
473
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18626
visites since opening : 31408671
link49 > blog
[Pokemon Legends : Z-A] Pour ceux qui hésitent à prendre le futur DLC
Moins de trois semaines après la sortie de Pokémon Legends : Z-A, The Pokémon Company nous réserve des nouvelles demain concernant le prochain DLC, Méga Dimension. Demain, nous aurons droit à une mise à jour sur le DLC, qui inclura deux versions de Méga-Raichu et le Pokémon fabuleux Hoopa.



Le compte Twitter japonais nous donne quelques précisions : la présentation sera diffusée sur YouTube. Attendez-vous donc à une bande-annonce ! L'extension devrait sortir avant fin février 2026. Une date de sortie sera-t-elle annoncée ? Verra-t-on de nouvelles Méga-Évolutions ? Ou s'agira-t-il simplement d'un aperçu ?



De plus, Famitsu a enfin rendu son verdict sur le jeu :

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Switch 2) – 8/9/9/9 [35/40]
Pokemon Legends: Z-A (Switch 2, Switch) – 8/9/9/9 [35/40]
Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen (Switch 2, Switch) – 8/8/9/9 [34/40]
Mushi Jingi Mezase! Saikyou no Mushi Nushi (Switch) – 8/8/7/7 [30/40]
Obungu to Issho: Yurutto Pochitto Asobimasho (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/11/pokemon-legends-z-a-mega-dimension-dlc-news-coming-tomorrow/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/05/2025 at 05:07 PM by link49
    comments (2)
    akinen posted the 11/05/2025 at 05:11 PM
    C’est quand même du contenu ouvertement « non inclu » dans le jeu d’origine.

    Même monster Hunter laisse passer 1 an avant de dévoiler son futur DLC payant (add-on quoi).
    drybowser posted the 11/05/2025 at 05:13 PM
    Quelle honte ce jeu putain de merde ! Je l'ai téléchargé illégalement et donc gratuitement sur Switch 1 et même comme ça j'ai eu l impression de me faire entuber !!!
    Bref j'y ai joué même pas une heure avant que mes yeux me brûlent je ne comprends pas les 6 millions de joueurs qui ont acheté le jeu et qui encouragent GF dans leur pratique
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo