Dragon Quest I & II HD-2D Remake
2
Likers
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
PC - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
link49
474
Likes
Likers
link49
[Achats] Nintendo Switch 1/2 : Faire du neuf avec du vieux
J'ai reçu il y a quelques jours ces deux jeux :



Voici les jeux Nintendo Switch 2 que je possède à ce jour :



Je vais avoir ma dose de J-RPG pour un moment.

Source : https://x.com/Archangel491/
    posted the 11/05/2025 at 06:25 AM by link49
    comments (36)
    shambala93 posted the 11/05/2025 at 06:44 AM
    Achète achète achète !!!
    osiris67 posted the 11/05/2025 at 07:16 AM
    La profondeur de l'article...
    cyr posted the 11/05/2025 at 07:19 AM
    osiris67 ou des commentaires..
    zephon posted the 11/05/2025 at 07:32 AM
    Link49 une GKheyCard https://tenor.com/fr/view/vade-retro-satanas-gad-elmaleh-gif-13170848
    hyoga57 posted the 11/05/2025 at 07:32 AM
    T’étais pas censé prendre tes jeux multi sur Xbox ?
    ouroboros4 posted the 11/05/2025 at 07:45 AM
    Tout ça pour ne sans doute pas y jouer plus de 30 minutes. Triste.
    gasmok2 posted the 11/05/2025 at 08:10 AM
    Mais surtout ou trouves-tu le temps de jouer à tout ça.
    A moins que ce soit un investissement sur le long terme en espérant que les jeux prennent de la valeur
    kikoo31 posted the 11/05/2025 at 08:40 AM
    speed run surement
    ratchet posted the 11/05/2025 at 08:55 AM
    C’est pas un gamer les gens hein. Juste un influenceur camoufler ou un mec dans la bourse c’est tout.


    Y’a aucune passion dans ses articles, même ceux avec 2 pauvres lignes c’est un C/C d’autres forumeurs de site étranger mais bon shanks si c’est ça le gamekyo de maintenant qu’il en soit ainsi. Pour ça que je ne participe plus. C’est clic clic clic, jamais ça parle de jeu ici. Soit de GOTY, Gamekey Card, ou de prix. Bref.
    judebox posted the 11/05/2025 at 08:59 AM
    J'avoue que le contenu de l'article...

    J'aurai par ailleurs ajouté que Nintendo fait également du vieux avec du vieux (coucou le Virtual Boy)
    rogeraf posted the 11/05/2025 at 09:02 AM
    J'attendais avec impatience le 154 post de Link cette semaine , gardes ton argent pour Hyrule cette semaine ! Ca va défoncer (et donnes moi un lien de prix si tu trouves sous les 55 euros lors de ton prochain post)
    zanpa posted the 11/05/2025 at 09:03 AM
    j'ai rarement vu un mec avec un achat compulsif comme ça
    shanks posted the 11/05/2025 at 09:18 AM
    ratchet
    Alors acheteur compulsif je pense bien, influenceur mouais hein.

    Mais après c'est un blog parmi tant d'autres et on n'est plus à l'ère des articles toutes les 3h.
    akinen posted the 11/05/2025 at 09:31 AM
    ratchet y’en a quand même. Perso j’ai la flemme alors que j’ai un article près pour le cheminement des true 100% de Silksong.

    Le problème c’est la fatigue des coms polémique. C’est épuisant de gérer les rageux. J’préfère mettre mon énergie dans un jeu.
    wickette posted the 11/05/2025 at 09:49 AM
    Link49

    T’as une superbe couverture de boite alternative verso pour DQ 1.2 HD, en mode retro et sans le logo GKC
    fiveagainstone posted the 11/05/2025 at 10:05 AM
    ratchet C'est exactement ça, un site de rageux.
    Au final ça parle très peu de jeux vidéo, par contre pour s'envoyer des fions (parfois violent) sous couvert de guerre des consoles, il y a du monde.
    ratchet posted the 11/05/2025 at 10:10 AM
    shanks: oh bah le rythme remonte. Avant c’était 2 maintenant le rythme des 3 est bien encré. Question de temps avant d’en voir 4.

    Bref à demain pour l’article du « j’ai acheter Hyrule j’ai ma dose de Musou pour un moment »
    ouroboros4 posted the 11/05/2025 at 11:06 AM
    ratchet heureusement qu'il était revenu en mode calme pas trop d'article.. Enfin si on peut appeler cela des articles.
    pcsw2 posted the 11/05/2025 at 11:11 AM
    ouroboros4 c'est clair que les articles de blog avec une ligne une photo c'est un peu merdique
    ouroboros4 posted the 11/05/2025 at 11:14 AM
    pcsw2 c'est plutôt le nombre.
    On est sur du 3 par jour.
    negan posted the 11/05/2025 at 11:16 AM
    ouroboros4 ouroboros4 publié le 05/11/2025 à 12:06
    ratchet heureusement qu'il était revenu en mode calme pas trop d'article.. Enfin si on peut appeler cela des articles.

    Vu les merdes de 2 lignes que tu fais évite de faire la leçon.
    ducknsexe posted the 11/05/2025 at 11:50 AM
    Cest son blog faite pas chier les mec. Et puis la ludothèque de la switch 2 s enrichie
    ouroboros4 posted the 11/05/2025 at 11:51 AM
    negan sauf que moi c'est pas pour raconter ma vie.
    Va voir plus loin si tu trouves un peu de politesse ça te fera pas de mal le fanboy MS
    korou posted the 11/05/2025 at 11:52 AM
    Je trouve déjà pas le temps de finir le dernier jeu switch qu’on m’a offert
    negan posted the 11/05/2025 at 12:04 PM
    ouroboros4 Pas lu
    burningcrimson posted the 11/05/2025 at 02:08 PM
    Ça c'est un RSA bien utilisé, bravo
    nakata posted the 11/05/2025 at 03:26 PM
    burningcrimson
    majorkoslova81 posted the 11/05/2025 at 04:19 PM
    Vu le niveau de l'article et des commentaires on se doute bien que ca doit pas fracturer l'atome ici
    solarr posted the 11/05/2025 at 05:22 PM
    5 nouveaux jeux dans la liste sur 16 :

    Cyberpunk 2077 - Daemon X Machina - Sf6 - MKW - DK
    solarr posted the 11/05/2025 at 05:24 PM
    ratchet zanpa shanks c'est un acheteur compulsif et son autre pseudo commence par S et finit par E
    solarr posted the 11/05/2025 at 05:27 PM
    shanks zanpa ratchet ouroboros4 influenceur à ses heures, qui se parle à lui-même de temps en temps. Un EGO perdu qui a besoin de montrer à la terre entière ce qu'il possède.
    solarr posted the 11/05/2025 at 05:31 PM
    Les boîtes ça l'embarrasse, il en a jeté pleins, mais apparemment il adore les GKC...
    judebox posted the 11/05/2025 at 08:04 PM
    solarr Et même Cyberpunk 2077, on peut pas vraiment dire que ce soit un nouveau jeu... Ca fait donc 4...
    docteurdeggman posted the 11/05/2025 at 08:32 PM
    Le cirque recommence…
    tab posted the 11/05/2025 at 09:17 PM
    chasser le naturel, il revient au galop....
    evasnake posted the 11/06/2025 at 11:29 AM
    Ce que personne ne dit ; c'est qu'il recommence à nier tout le monde dans les commentaires

    A quoi ça sert de poster si tu refuses la discussion?? Tiens juste un carnet, pas besoin d'un blog public.
