[Achat] Une Key Card Game en plus sur ma Nintendo Switch 2
J'ai pris le jeu Persona 3 Reload :



Voici les jeux Nintendo Switch 2 que je possède à ce jour :



Je crois que j'ai jamais autant acheté de jeu sur une console sa première année.

Source : https://x.com/Archangel491/
    posted the 10/26/2025 at 06:29 AM by link49
    comments (4)
    roivas posted the 10/26/2025 at 07:04 AM
    0 key card & still counting.
    Du coup pour moi, tout l'inverse j'ai jamais eu aussi peu de jeux sur un lancement d'une console Nintendo, faut que je remonte jusqu’à la Super Nintendo et aux années lycée (qd je n'avais pas d'agent personnel donc). Même sur N64 j'en avais eu plus, c'est dire.
    roivas posted the 10/26/2025 at 07:05 AM
    et je précise, c'est pas faute de jeux, mais faute de jeux au format physique sans quoi yakuza & p3 seraient aussi chez moi.
    jf17 posted the 10/26/2025 at 07:13 AM
    Moi le key card ne me dérange pas, ce qui est dommage c'est le manque d'exclu, les autres jeux c'est sur pc
    naru posted the 10/26/2025 at 07:34 AM
    Une jolie ludothèque mais encore une fois, quel est cet intérêt d'avoir plein de jeux pour n'en finir aucun.
