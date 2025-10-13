1. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 872,552 / NEW
2. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 612,905 / NEW
3. [NSW] Mario Kart World – 55,996 / 1,931,393
4. [PS5] Ghost of Yotei – 18,930 / 165,902
5. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 11,129 / 79,477
6. [NS2] Donkey Kong Bananza – 7,967 / 31,259
7. [NSW] Little Nightmares 3 – 5,315 / 23,121
9. [NSW] Minecraft – 4,984 / 4,028,096
10. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – 4,064 / 139,111
Switch 2 – 201,684
Switch OLED – 14,552
Switch Lite – 7,015
PS5 Digital Edition – 5,393
PS5 – 4,683
Switch – 2,146
PS5 Pro – 2009
Xbox Series X Digital Edition – 86
Xbox Series X – 54
Xbox Series S – 48
PS4 – 23
23 713 Switch / 12 085 PS5 / 188 XSXIS
Total Switch 2 : 2 402 587
tags :
posted the 10/23/2025 at 01:06 PM by nicolasgourry
[NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 612,905
Total 1 485,754 millions
gasmok2 tu voulais dire en software?
Hardware:
Switch 2 – 201,684
Switch 1 – 23 713
2-[NSW] Pokemon Scarlet / Violet : 2,537,292
3-[3DS] Pokemon X / Y : 2,096,050
4-[3DS] Pokemon Sun / Moon : 1,905,107
5-[NDS] Pokemon Black 2 / White 2 : 1,618,621
6-[NDS] Pokemon Diamond / Pearl : 1,586,360
7-[3DS] Pokemon Omega Ruby / Alpha Sapphire : 1,534,593
8-[GMB] Pokemon Gold / Silver : 1,425,768
9-[NSW] Pokemon Legends Arceus : 1,424,657
10-[NDS] Pokemon Heart Gold / Soul Silver : 1,408,980
11-[NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl : 1,395,642
12-[NSW] Pokemon Sword / Shield : 1,364,544
13-[GBA] Pokemon Ruby / Sapphire : 1,245,003
14-[3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon : 1,199,814
15-[NDS] Pokemon Platinum : 967,675
16-[GBA] Pokemon Fire Red / Leaf Green : 955,337
17-[NSW] Pokemon Legends Z-A : 872,552
18-[GMB] Pokemon Yellow : 851,091
19-[GMB] Pokemon Crystal : 707,580
20-[NSW] Pokemon Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! : 664,198
21-[GBA] Pokemon Emerald : 643,987
22-[NS2] Pokemon Legends Z-A - Nintendo Switch 2 Edition : 612,905
23-[NDS] Pokemon Mystery Dungeon Explorers of Time / Explorers of Darkness : 583,713
24-[GMB] Pokemon Pinball : 247,498
25-[NDS] Pokemon Ranger Shadows of Almia : 243,271
26-[N64] Pokemon Stadium 2 : 226,185
27-[N64] Pokemon Stadium : 190,913
28-[NDS] Pokemon Ranger : 189,314
29-[NDS] Pokemon Conquest : 177,928
30-[3DS] Pokemon Super Mystery Dungeon : 168,471
Sans déconner, les gens ne voient-ils donc rien?
Le jeu coûte un bras et ça se vend par wagon alors qu'on dirait un petit jeu indé à la DA générée par IA.
Et oui j'ai essayé le jeu. C'est vraiment plus que médiocre.
D'autres ont eu moins de chance.
Final Fantasy s'est complètement effondré (et c'est je pense relativement mérité) alors que Pokémon se vend encore par camions alors que Nintendo et Game Freak se foutent littéralement de la tronche des joueurs.
N'allez pas me parler des graphismes ou je sais pas quoi.
Le jeu est laid, n'a que peu de dialogues et est 15 ans en arrière.
Les animations sont pourries et ils vont en plus oser fournir des DLC à des prix scandaleux.
Pokémon Let's Go Pikachu, pas forcément génial est mieux foutu.
Justement, comment ça se fait que ça se vendent autant, là est la question.
Pas faux- après est-ce que c'est prendre un risque de m'avancé dans ce cas précis ?
autant pour moi j'avais mal lu 201,684, j'avais lu 20684
Ne pas sous estimé les "Trends" sur les réseaux comme Tiktok ou je vois que le jeux fais beaucoup parlé de lui pour son aspect mode/fashion des vêtement achetable dans le jeux + que le jeux en lui même- malgré que cette aspect soit très basique et n'a rien de révolutionnaire mais a l'ère du Buzz la moindre chose simpliste et basique provoque la surréaction chez le grand public ce qui contribue énormément à la visibilité et la hype autour du jeux.