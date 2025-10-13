profile
Famitsu sales (10/13/25 – 10/19/25) / Effet Pokemon : 200 000 Switch 2
1. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 872,552 / NEW
2. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 612,905 / NEW
3. [NSW] Mario Kart World – 55,996 / 1,931,393
4. [PS5] Ghost of Yotei – 18,930 / 165,902
5. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 11,129 / 79,477
6. [NS2] Donkey Kong Bananza – 7,967 / 31,259
7. [NSW] Little Nightmares 3 – 5,315 / 23,121
9. [NSW] Minecraft – 4,984 / 4,028,096
10. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – 4,064 / 139,111

Switch 2 – 201,684
Switch OLED – 14,552
Switch Lite – 7,015
PS5 Digital Edition – 5,393
PS5 – 4,683
Switch – 2,146
PS5 Pro – 2009
Xbox Series X Digital Edition – 86
Xbox Series X – 54
Xbox Series S – 48
PS4 – 23

23 713 Switch / 12 085 PS5 / 188 XSXIS
Total Switch 2 : 2 402 587
    posted the 10/23/2025 at 01:06 PM by nicolasgourry
    comments (17)
    magibob posted the 10/23/2025 at 01:15 PM
    Bah voila confirmé- déjà rentabilisé juste avec les ventes maison.
    yogfei posted the 10/23/2025 at 01:18 PM
    C'est ouf quand même ces chiffres et Noel arrive... Je comprends qu'ils aient prévu plus pour leur objectif de fin mars...
    newtechnix posted the 10/23/2025 at 01:25 PM
    magibob
    gasmok2 posted the 10/23/2025 at 01:25 PM
    Il s'est vendu plus de Switch 1 que de Switch 2 cette semaine...juste increvable cette machine
    newtechnix posted the 10/23/2025 at 01:29 PM
    [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 872,552
    [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 612,905

    Total 1 485,754 millions

    gasmok2 tu voulais dire en software?
    Hardware:
    Switch 2 – 201,684
    Switch 1 – 23 713
    leonr4 posted the 10/23/2025 at 01:30 PM
    1-[NDS] Pokemon Black / White : 2,637,285
    2-[NSW] Pokemon Scarlet / Violet : 2,537,292
    3-[3DS] Pokemon X / Y : 2,096,050
    4-[3DS] Pokemon Sun / Moon : 1,905,107
    5-[NDS] Pokemon Black 2 / White 2 : 1,618,621
    6-[NDS] Pokemon Diamond / Pearl : 1,586,360
    7-[3DS] Pokemon Omega Ruby / Alpha Sapphire : 1,534,593
    8-[GMB] Pokemon Gold / Silver : 1,425,768
    9-[NSW] Pokemon Legends Arceus : 1,424,657
    10-[NDS] Pokemon Heart Gold / Soul Silver : 1,408,980
    11-[NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl : 1,395,642
    12-[NSW] Pokemon Sword / Shield : 1,364,544
    13-[GBA] Pokemon Ruby / Sapphire : 1,245,003
    14-[3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon : 1,199,814
    15-[NDS] Pokemon Platinum : 967,675
    16-[GBA] Pokemon Fire Red / Leaf Green : 955,337
    17-[NSW] Pokemon Legends Z-A : 872,552
    18-[GMB] Pokemon Yellow : 851,091
    19-[GMB] Pokemon Crystal : 707,580
    20-[NSW] Pokemon Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! : 664,198
    21-[GBA] Pokemon Emerald : 643,987
    22-[NS2] Pokemon Legends Z-A - Nintendo Switch 2 Edition : 612,905
    23-[NDS] Pokemon Mystery Dungeon Explorers of Time / Explorers of Darkness : 583,713
    24-[GMB] Pokemon Pinball : 247,498
    25-[NDS] Pokemon Ranger Shadows of Almia : 243,271
    26-[N64] Pokemon Stadium 2 : 226,185
    27-[N64] Pokemon Stadium : 190,913
    28-[NDS] Pokemon Ranger : 189,314
    29-[NDS] Pokemon Conquest : 177,928
    30-[3DS] Pokemon Super Mystery Dungeon : 168,471
    newtechnix posted the 10/23/2025 at 01:31 PM
    nicolasgourry petite coquille avec DKB
    nicolasgourry posted the 10/23/2025 at 01:33 PM
    newtechnix j'ai modifié, désolé ^^
    nikolastation posted the 10/23/2025 at 01:43 PM
    magibob Attention à la notion de rentabilité quand on ne connait pas les coûts de marketing, de distribution, de "royalties" (entre GF et TPC mais aussi Nintendo), etc.
    commandermargulis posted the 10/23/2025 at 01:44 PM
    Franchement ça m'impressionne que Pokémon se vende comme ça les yeux fermés.
    Sans déconner, les gens ne voient-ils donc rien?
    Le jeu coûte un bras et ça se vend par wagon alors qu'on dirait un petit jeu indé à la DA générée par IA.

    Et oui j'ai essayé le jeu. C'est vraiment plus que médiocre.
    D'autres ont eu moins de chance.
    Final Fantasy s'est complètement effondré (et c'est je pense relativement mérité) alors que Pokémon se vend encore par camions alors que Nintendo et Game Freak se foutent littéralement de la tronche des joueurs.

    N'allez pas me parler des graphismes ou je sais pas quoi.
    Le jeu est laid, n'a que peu de dialogues et est 15 ans en arrière.
    Les animations sont pourries et ils vont en plus oser fournir des DLC à des prix scandaleux.
    Pokémon Let's Go Pikachu, pas forcément génial est mieux foutu.
    rocan posted the 10/23/2025 at 01:48 PM
    leonr4 Donc 8ème si on ajoute les 2 versions
    nicolasgourry posted the 10/23/2025 at 01:50 PM
    commandermargulis
    Justement, comment ça se fait que ça se vendent autant, là est la question.
    playshtayshen posted the 10/23/2025 at 01:50 PM
    Pas mal. En regroupant les deux supports il est 8eme des meilleurs ventes de pokemon
    magibob posted the 10/23/2025 at 01:51 PM
    nikolastation
    Pas faux- après est-ce que c'est prendre un risque de m'avancé dans ce cas précis ?
    gasmok2 posted the 10/23/2025 at 02:09 PM
    newtechnix
    autant pour moi j'avais mal lu 201,684, j'avais lu 20684
    magibob posted the 10/23/2025 at 02:17 PM
    commandermargulis
    Ne pas sous estimé les "Trends" sur les réseaux comme Tiktok ou je vois que le jeux fais beaucoup parlé de lui pour son aspect mode/fashion des vêtement achetable dans le jeux + que le jeux en lui même- malgré que cette aspect soit très basique et n'a rien de révolutionnaire mais a l'ère du Buzz la moindre chose simpliste et basique provoque la surréaction chez le grand public ce qui contribue énormément à la visibilité et la hype autour du jeux.
    giru posted the 10/23/2025 at 02:45 PM
    J’imagine comme ces chiffres doivent énerver les grincheux qui refusent d’accepter que d’autres joueurs passent un bon moment sur le jeu.
