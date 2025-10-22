Plus d'informations après, y compris quelques spoilers potentiels. Si vous souhaitez explorer le monde à l'aveugle, soyez prudent !
Au cours de sa mission sur Viewros, Samus rencontrera des adversaires redoutables et des personnages susceptibles de l'aider dans sa quête :
- Sylux : Un mystérieux guerrier vêtu d'une armure bleu ciel. Il semble partager une connexion mentale avec Samus, mais ses intentions restent floues.
- Ais Raxus : Une créature massive au corps organique et aux composants métalliques. Il est le gardien des profondeurs de Viewros, devenant potentiellement un ennemi ou un allié selon les actions du joueur.
- Lamorn : Une scientifique interstellaire qui étudie l'énergie spirituelle des planètes. Son passé est entouré de mystère, et elle connaît des détails sur l'origine du pouvoir psychique de Samus.
Le fait que le gardien devienne un ennemi ou un allié selon les actions du joueur est intriguant, à voir comment cela s'intègre dans la structure du jeu.
L'article mentionnait précédemment la fonctionnalité Amiibo concernant les cosmétiques pour Samus et la moto, tout en précisant que l'Amiibo Sylux déverrouillait des « souvenirs cachés » de son passé. Cette information a été supprimée et peut être inexacte.
C'est Sylux, ou plus précisément son vaisseau, que l'on aperçoit dans les toutes dernières secondes de Metroid Prime 3 !