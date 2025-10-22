Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metroid Prime 4 Beyond
8
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
link49
473
Likes
Likers
link49
articles : 18597
visites since opening : 31315415
link49 > blog
[Switch 1/2] Metroid Prime 4 : Beyond : Enfin des nouveaux détails
Plus d'informations après, y compris quelques spoilers potentiels. Si vous souhaitez explorer le monde à l'aveugle, soyez prudent !



Au cours de sa mission sur Viewros, Samus rencontrera des adversaires redoutables et des personnages susceptibles de l'aider dans sa quête :

- Sylux : Un mystérieux guerrier vêtu d'une armure bleu ciel. Il semble partager une connexion mentale avec Samus, mais ses intentions restent floues.
- Ais Raxus : Une créature massive au corps organique et aux composants métalliques. Il est le gardien des profondeurs de Viewros, devenant potentiellement un ennemi ou un allié selon les actions du joueur.
- Lamorn : Une scientifique interstellaire qui étudie l'énergie spirituelle des planètes. Son passé est entouré de mystère, et elle connaît des détails sur l'origine du pouvoir psychique de Samus.

Le fait que le gardien devienne un ennemi ou un allié selon les actions du joueur est intriguant, à voir comment cela s'intègre dans la structure du jeu.



L'article mentionnait précédemment la fonctionnalité Amiibo concernant les cosmétiques pour Samus et la moto, tout en précisant que l'Amiibo Sylux déverrouillait des « souvenirs cachés » de son passé. Cette information a été supprimée et peut être inexacte.

Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-dream-magazine-reveals-new-details-on-metroid-prime-4.1331677/
    posted the 10/22/2025 at 05:15 PM by link49
    comments (6)
    cyr posted the 10/22/2025 at 05:24 PM
    Silux, c'est bien un des 4 perso jouable dans metroid Hunter? (Sortie sur DS)pas sur pour le nom du jeux
    noishe posted the 10/22/2025 at 05:28 PM
    cyr Metroid Prime Hunters, et oui c'était un des personnages jouables à débloquer (3 perso de base + 4 à débloquer)
    lz posted the 10/22/2025 at 05:34 PM
    cyr : oui et ce qu'on en savait sur lui c'est qu'il était un membre de la Fédération galactique (un collègue de Samus donc) mais il en a été exclu pour des raisons que l'on ignore, et depuis il veut se venger de la FG et plus spécifiquement de Samus.

    C'est Sylux, ou plus précisément son vaisseau, que l'on aperçoit dans les toutes dernières secondes de Metroid Prime 3 !
    fdestroyer posted the 10/22/2025 at 07:20 PM
    cyr lz N'était-ce pas aussi l'antagoniste principal de Hunters? ça fait tellement longtemps que je ne l'ai plus fait
    lz posted the 10/22/2025 at 07:54 PM
    fdestroyer : je ne sais plus ça par contre :/
    fdestroyer posted the 10/22/2025 at 08:03 PM
    lz Faudrait que je me le refasse avant décembre, les 3 autres je les ai bien en tête mais celui-ci c'est flou
