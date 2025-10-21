L'embargo ayant pris fin, les testeurs peuvent publier leurs tests, et surtout leurs notes. Voici les notes :
Pocket Tactics - 9
OuterHaven - 9
Digitally Downloaded - 9
Press Start - 9
Loot Level Chill - 8.5
COG - 8.5
WayTooManyGames - 8.5
Twisted Voxel - 8.5
Gamereactor - 8
GamersRD - 8
Nintendo Life - 8
SixthAxis - 8
NintendoWorldReport - 8
Cultura Geek - 7
Vooks - 7
RPG Site - 6
C'est pas folichon pour le moment, surtout comparé aux autres plate-formes.
Source : https://www.metacritic.com/game/persona-3-reload/critic-reviews/?platform=nintendo-switch-2/
tags :
posted the 10/21/2025 at 05:09 PM by link49
Et, comble du comble, la remake rend plus lumineuse son ambiance au jeu ; y'a qu'a avoir la nouvelle introduction qui met beaucoup moins dans l'ambiance qu'anciennement sur PS2 où tu rendrais immédiatement dedans.
Du reste, le portage doit pas être catastrophique du tout. Il doit être même très bon sur Switch 2. Rappelons-nous que la console, c'est quand même autre chose que la Switch en terme de capacités, et que cette dernière à accueillit Persona 5 dans sa version Royale, entre autres jeux issu de son univers. Alors certes, le résultat était pas incroyable incroyable, mais ça tenait quand même quoi.